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Все про:молния (54) Нацполиция (9574) смерть (5962) Ивано-Франковская область (370)

 На Ивано-Франковщине от удара молнии в остановку 3 человека погибли, 2 госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

В Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате трое мужчин погибли на месте происшествия, две женщины госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Ивано-Франковщине от удара молнии в остановку 3 человека погибли, 2 госпитализированы, - Нацполиция 01

В 19:10 в полицию поступило сообщение о несчастном случае в с. Беньковцы. Молния попала в остановку. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам.

Кроме того, травмы получили две женщины, местные жительницы, они госпитализированы. Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других лиц и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.

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По факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификацией по ст. 115 УК.

Источник: https://censor.net.ua/n3133670
 
 
 Топ комментарии
 
по любому хтось по телефону разговаривал
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вот тебе и равноправие. счет 2-3. Баб и молнией не прошибешь.
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Даже для Индии много. Жаль людей, бац и нет тебя. Жуть
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по любому хтось по телефону разговаривал
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Да, остановка бетонная.Тут без вариантов.Уже миллион раз предупреждали,что при грозе телефоны должны быть выключены.
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А каким образом включенный телефон спровоцирует удар молнией?
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Ну физику учите и рекомендации мчс.Там все просто и доходчиво описано.
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А дай ссылку на рекомендации МЧС где сказано про телефон.
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Вам гугл отключили.сами почитать не?
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И что что бетонная? Пережидать грозу под козырьком или на остановке общественного транспорта - не лучший вариант. Эти "строения" не имеют молниезащиты.
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Да конечно,но включать телефон мобильный который является источником электромагнитного излучения ,настоятельно не рекомендуется.
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вот тебе и равноправие. счет 2-3. Баб и молнией не прошибешь.
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жесть конечно это миллионное совпадение ..ну если остановка не была на 1025 метров над уровнем моря во время грозы ...тут фильм Пункт назначения в очереди за оскаром
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Даже для Индии много. Жаль людей, бац и нет тебя. Жуть
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Що за маньяк повидаляв коменти? Ану Зулєйка озтовись )))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Ивано-Франковщине от удара молнии в остановку 3 человека погибли, 2 госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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