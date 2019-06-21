 Спикер парламента Грузии Кобахидзе уходит с поста на фоне массовых протестов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявили в правящей партии.

Такое заявление прозвучало на фоне массовых протестов в Тбилиси, вызванных выступлением российского депутата в стенах здания законодательного собрания.

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20 июня в Грузии вспыхнули антироссийские протесты. Они начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Спикер парламента уже покинул свой пост.

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Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 240 человек, журналистка потеряла глаз. Полиция задержала 305 участников протестов.

Сегодня вечером у здания парламента Грузии вновь собрались протестующие.