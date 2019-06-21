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Все про:Грузия (3561) Кобахидзе (5)

 Спикер парламента Грузии Кобахидзе уходит с поста на фоне массовых протестов. ВИДЕО

Ираклий Кобахидзе покинет пост спикера грузинского парламента после волны массовых протестов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявили в правящей партии.

Такое заявление прозвучало на фоне массовых протестов в Тбилиси, вызванных выступлением российского депутата в стенах здания законодательного собрания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У здания парламента Грузии началась новая акция протеста

20 июня в Грузии вспыхнули антироссийские протесты. Они начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Спикер парламента уже покинул свой пост.

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Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 240 человек, журналистка потеряла глаз. Полиция задержала 305 участников протестов.

Сегодня вечером у здания парламента Грузии вновь собрались протестующие.

Источник: https://censor.net.ua/n3133669
 
 
 Топ комментарии
 
Может и возможно уже заявлял но его никто не понимает)
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Интересно а у нас может спикер заявить об отставке?
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Может и возможно уже заявлял но его никто не понимает)
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только если ***** прикажет, у вас же диктатура.
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кресло то заговоренное було
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В сети появилось много видео с этих протестов, там не один Украинский флаг)
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А нашему спикер с рейтингом в 0,1%в воздухе шинами пахнет. Идиот что с него возьмёшь....
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Да сча, кацапура, размечтался!))) бухой уже?)))
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Ужасные кадры когда полиция не пускает демонстрантов в парламент
Это просто отвратительная харя режима прорезалась
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Спикер когда пустил на свое место окупанта (а это место главы законодательного собрания), понял, шо опозорился перед нацией, и ушел с поста, это верное решения, свою семью хоть не подверг позору.
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Слабаки какме-то - чкть кто пукнул-сразу отставка -тут парубея-гросмана-мальдивскаго - тянут тянут. но никак.

а причин мно-оого было.
интересно, а при показе грузинского гладковского ушел бы в отставку грузинский порошенко??
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Голос из-за зазеркалья... Они своих телят так выдрессировали что те уже просто тупо ходят на протестах не оказывая никакого сопротивления когда их омон дубинками херачит, и кирзовыми сапогами. А потом пакуют в автозаки и уже там без камер отрываются по полной, вплоть до того что на бутылки сажают.
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Один щур втік завчасно, бо відповідати за скалічених людей доведеться рано чи пізно, і одними найманцями-поліціянтами не обійдеться. Вибили очі молодим хлопцю і дівчині, десятки серйозно поранених, стріляли прямо в обличчя демонстрантам - як наші срані "беркути" на Майдані. Скінчиться все так само....
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До речі, мінистр МВД Грузії Гахария громадянин Росії (!), тож аналогія безчинств набраного ним в "поліцію" зброду з діями беркутні, кацаів і вбивствами майданівців пряма.
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як гарно спланована провокація на пустому місці. От і спікер йде, беріть Міхо. Він бідкався що Грузія в лапах агентів Кремля.
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На пустому місці? Тобто, якщо приїде депутат кацапії до Верховної ради України і йому виділять місце голови парламенту ти будешь радий? Це буде саме то, чё треба?
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його запросили офіційно і запропонували це місце. От і все. Далі спланований сценарій. І причому тут Україна?
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А что вы ожидали гребаные окупанты, моя страна вас не ненавидит. Россияне обычный народ к вам не каких притензий не имею так как вас насилуют дезинформацией.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпикер парламента Грузии Кобахидзе уходит с поста на фоне массовых протестов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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