 Готовится к печати книга Владимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив", с развенчанием мифов, в том числе порожденных сериалом от НВО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Родион Шовкошитный отметил: "Готовится к печати книга Владимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив"". В книге автор описывает посекундно аварию на ЧАЭС, этапы ее ликвидации и 33 года жизни после Чернобыля, начиная от преддверия аварии и до сегодняшнего дня.

В книге развенчивается множество мифов, порожденных в том числе и сериалом от HBO "Чернобыль".

Владимир Шовкошитный - в1978-1986 - оператор, старший оператор, начальник смены химического цеха Чернобыльской АЭС (г. (Припять). 1986-1987 - руководитель Групп ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С июня 1990 - президент Всесоюзной (СССР) организации "Союз Чернобыль". С декабря 1991 по 2003 год - президент Международной организации "Союз Чернобыль".

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