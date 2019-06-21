 Готовится к печати книга Владимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив", с развенчанием мифов, в том числе порожденных сериалом от НВО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Родион Шовкошитный отметил: "Готовится к печати книга Владимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив"". В книге автор описывает посекундно аварию на ЧАЭС, этапы ее ликвидации и 33 года жизни после Чернобыля, начиная от преддверия аварии и до сегодняшнего дня.
В книге развенчивается множество мифов, порожденных в том числе и сериалом от HBO "Чернобыль".
Владимир Шовкошитный - в1978-1986 - оператор, старший оператор, начальник смены химического цеха Чернобыльской АЭС (г. (Припять). 1986-1987 - руководитель Групп ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
С июня 1990 - президент Всесоюзной (СССР) организации "Союз Чернобыль". С декабря 1991 по 2003 год - президент Международной организации "Союз Чернобыль".
Зашквар .
А "развенчатели" обычно только Совок пытаются отбелить.
І висновок від побаченого - самі працівники ЧАЕС винні в аварії.
Так це було ?