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Все про:ЧАЭС (366) Шовкошитный (1)

 Готовится к печати книга Владимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив", с развенчанием мифов, в том числе порожденных сериалом от НВО

журналист и волонтер Родион Шовкошитный анонсировал выход книги своего отца Владимира Шовкоштного "Чорнобиль: я бачив".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Родион Шовкошитный отметил: "Готовится к печати книга Владимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив"". В книге автор описывает посекундно аварию на ЧАЭС, этапы ее ликвидации и 33 года жизни после Чернобыля, начиная от преддверия аварии и до сегодняшнего дня.

В книге развенчивается множество мифов, порожденных в том числе и сериалом от HBO "Чернобыль".

Владимир Шовкошитный  -  в1978-1986 - оператор, старший оператор, начальник смены химического цеха Чернобыльской АЭС (г. (Припять). 1986-1987 - руководитель Групп ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С июня 1990 - президент Всесоюзной (СССР) организации "Союз Чернобыль". С декабря 1991 по 2003 год - президент Международной организации "Союз Чернобыль".

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Готовится к печати книга Владимира Шовкошитного Чорнобиль: я бачив, с развенчанием мифов, в том числе порожденных сериалом от НВО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133664
 
   
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Владимир Шовкошитный снимался в фильме Порог. Трагичный фильм. Есть на ютубе.
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смотрел фильм - очень правдивое кино! где "мифы"????
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Американцы сделали очень качественный фильм,и единственные у кого рвёт жопы от этого фильма-это русня.А этот хитрожопый дедушка,который был председателем всяческих обществ по сосанию денег которые ликвидаторы не видели...старое совейское партийное говно.знавал таких во времена совейские,когда будучи шлифовальщиком и парторгом завода шлифовальный станок видел раз в три месяца,получая хорошую денюжку.
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Это как если бы папуасы древнего мира увидели себя в телевизоре. Одни возгордились, другие утверждают - мы не так по деревьям лазим, ножки чуть выше задираем и за ветку не теми пальцами хватаемся. Третьи вообще ипанулись и верещат - это происки соседнего племени. Дичь. Отстаньте вы от художественного сериала, это жалко - тыкать пальчиками в экран и орать "оно не так было". Так и хочется бусы подарить. Книжки раньше надо было писать!
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этот человек имеет писать книги о Черрнобыле и укаывать на недочеты HBO, это же не развлекуха Игры престолов. Он все-таки был инженером ЧАЭС
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Это художество-документальный мильм, он и не должен быть достоверным на 100%.
А "развенчатели" обычно только Совок пытаются отбелить.
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Как всегда -Кому война ,а кому мать родна .
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Ой, какое интересное совпадение. И параша тоже собирается снять свой сериал. Естественно, для "развенчания мифов" сериала НВО. А на фоне огромного интереса к Чернобылю после успеха фильма, самое время стричь капусту на этой теме.
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Я стрічки не бачила, але мені розповідали..
І висновок від побаченого - самі працівники ЧАЕС винні в аварії.
Так це було ?
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виновато жопорукое руководство станции, жопорпорукие конструкторы реактора и жопорукое руководство союза, экономившее на безопасности! Готується до друку книга Володимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив", з розвінчанням міфів, зокрема породжених серіалом від НВО - Цензор.НЕТ 6016
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Працівника АЕС винні в халатності, але не у вибуху. Винні конструктори та КГБ, яке приховало деякі важливу інформацію про експлуатацію реактора. В кінці фільмах про це ясно росказується.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГотовится к печати книга Владимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив", с развенчанием мифов, в том числе порожденных сериалом от НВО
 
 
 
 
 
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