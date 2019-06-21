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 Политика Украины
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 В Донецкой области готовы к проведению выборов на всех участках и на всех округах, - Куць

В случае обострение помощь окажет командование Операции объединенных сил. Местные власти рассчитывают, что на парламентских выборах все будет спокойно - так же, как на выборах президента.

Об этом председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куц сообщил 21 июня на пресс-конференции в Краматорске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Надеюсь, что на период избирательного процесса все у нас будет работать, все люди будут на местах, техника будет готова. Об опасности. Мы проинформировали Центральную избирательную комиссию, так же, как и на выборах президента, мы готовы провести выборы на всех участках и на всех округах", - сказал глава области.

Он отметил, что в случае обострения ситуации и необходимости прекращения избирательного процесса военные готовы оказать любую помощь вплоть до эвакуации людей. Точно так же в любой момент готовы действовать служба чрезвычайных ситуаций и департамент защиты гражданского населения.

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"Мы к чрезвычайным ситуациям готовы. Но надеюсь, что будет тихо, так же, как и на выборах президента, ни одного выстрела. Будем надеяться", - подытожил Куц.

Источник: https://censor.net.ua/n3133663
 
 
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Даунбасек за слугу Бабломойского горой стоит. Весь даунбасек голосовал за Зеленского это факт..
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Просто, чтоб напомнить тем, у кого память короткая или жопа хитрая!
1 тур.
В Донецкой области готовы к проведению выборов на всех участках и на всех округах, - Куць - Цензор.НЕТ 655
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За ЗЕленского меня держишь?? А где во втором туре Бойко был. То шо всё синее, то всё за кловуна голосовало. Это я говорю тем у кого жопа хитрая!
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Куць , ты там должен не бабло брать , а отстаивать Украину . Дай Бог шо я ошибся .
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Я з жахом усвідомлюю той факт, що на 6-му році війни, в Україні з другого місця до парламенту може зайти політична сила, яка вилизує пороги кремля, замість того, щоб покаятись біля домовин захисників нашої незалежності!
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надо срочно предохранять выборы от путена, а то его там вдруг изберут единогласно
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У південно-східного регіону тепер реально ні за кого голосувати. А оскільки вони традиційно голосують проти бандер - то це суцільний електорат Бойка й Зеленського. Коротше ідеологія - за покращення. А це значить - проти старих. І вся виборча логіка. Ситуація абсолютно алогічна, можна сказати парадокс, і нічого кращого з цього не вийде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Донецкой области готовы к проведению выборов на всех участках и на всех округах, - Куць
 
 
 
 
 
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