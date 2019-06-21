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 Подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика отпустили из-под стражи под домашний арест. ФОТО

Всех подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика освободили из-под стражи - двоих из них отпустили под круглосуточный домашний арест, а еще у одного вообще нет меры пресечения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика отпустили из-под стражи под домашний арест 01

Решение не продлевать пребывание в СИЗО для Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе приняла 21 июня судья Киевского районного суда города Одессы Юлия Федулеева.

Оба подозреваемые находились под стражей с сентября 2018 года. Третьего подозреваемого Торнике Герасина (Нагладзе), который имеет инвалидность 1-й группы, отпустили из-под стражи под домашний арест еще в ноябре 2018 года. Судья приняла такое решение после многих ходатайств, в частности, со стороны грузинского консульства, в связи с тяжелым состоянием здоровья Нагладзе.

Подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика отпустили из-под стражи под домашний арест 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из подозреваемых в нападении на одесского активиста Михайлика пытался покончить с собой в СИЗО, - адвокат

Сейчас у Торнике Герасина вообще нет меры пресечения, уточнил его адвокат, продлевать домашний арест отказались в Печерском суде Киева несколько недель назад.

Подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика отпустили из-под стражи под домашний арест 03

Дело о покушении на активиста Олега Михайлика передали в Киев в конце 2018 года из-за жалобы потерпевшего и подозреваемых (тогда ее начало расследовать Главное следственное управление Нацполиции), но сейчас снова вернули в Одессу.

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"Дело передали в Одессу, чтобы снять с себя всю ответственность за полный провал и просто "слить" это дело. Отвечать за этот провал будет какой-то прокурорчик или следователь в Одессе, которого сделают козлом отпущения", - заявил пострадавший.

Напомним, 22 сентября 2018 года в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое - граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

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По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антона Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

27 сентября Киевский районный суд Одессы отправил в следственный изолятор всех трех подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика - Торнике Герасина (Нагладзе), Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе.

Впоследствии, суд отпустил под круглосуточный домашний арест инвалида 1-й группы Торнике Герасина (Нагладзе), который отсидел в СИЗО два месяца.

11 января 2019 года Нацполиция сообщила о проведении операции, а также отметила, что подготовила все документы, необходимые для сохранения пули как вещественного доказательства. Они были направлены в Генпрокуратуру 10 января, а сейчас находятся в распоряжении компетентных органов властей Германии.

Источник: https://censor.net.ua/n3133662
 
 
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Реформа суда от мародёра шагает по стране семимильными шагами!
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Выпускать их начала уже при Зе.
При По они были там, где и должны были быть.
Ты что то путаешь...
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Вона вже місяця, як не просто йде, а несеться, як скажена коняка
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Неприпустимо бути в заручниках суддівської мафії Подозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика отпустили из-под стражи под домашний арест - Цензор.НЕТ 9785
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У Зе все преступники скоро будут на свободе.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемых в покушении на одесского активиста Михайлика отпустили из-под стражи под домашний арест. ФОТО
 
 
 
 
 
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