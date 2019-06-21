 Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию и поручил вернуть оттуда всех россиян

Соответствующий указ размещен на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ. Причиной запрета в тексте названа "защита граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".
Согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается "осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии". Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну.
Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии. МИД РФ будет координировать действия с властями Грузии по обеспечению безопасного возвращения граждан России, указано в документе.
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Накануне в Грузии вспыхнули антироссийские протесты. Они начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Спикер парламента уже покинул свой пост.
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Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 240 человек, журналистка потеряла глаз. Полиция задержала 305 участников протестов.
Сегодня вечером у здания парламента Грузии вновь собрались протестующие.
Ніхто не чув, це ******* із Сватів, якому в тіхаря Зе заборону зняв коли приїжджає? Може його нам теж слід ось так зустріти?
Кстати многие об этом не знают.. - думают что Миша был таким принципиальным патриотом Грузии...
Наши коллаборанты не лучше..., но мы про них знаем...
незабаром будуть *********....
Как говорит Библия - не удивляйтесь, ибо сему надлежит быть.
Аминь,
Теперь своих ********* забери из Украины, *****!
Грузия...
Просмотрел... - да, вы правы...
хочете щоби не всі москалики під рідні березки повернулись ? ))
Депутат Госдумы рассказал о большой роли Украины в провокации и беспорядках в Тбилиси
Ато рейтинг упал.
Встречи с Соплей даром не прошли.
в чому кацапня знайшла велич, як гадаєте ?
Кстати, тут ху#ло что-то не додумал. А вдруг ему захочется рускагаварящее население позащищать?
ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ ᏉᏗᏝᏗᏕᏂᏉᎥᏝᎥ 🦂 @G_Valashvili 15 часов назад
Вот этим калечили людей... Подтверждено, что 2 человека, девушка 19 лет и парень 23 потеряли глаз ночью... 1 человек все еще в коме... Жертв сотни... Сегодня будет гореть пукани мечтанутых!!! #Грузия #Тбилиси