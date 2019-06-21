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Все про:Грузия (3561) полеты (55) протест (4447) Путин (24842) Россия (73094) авиасообщение (451)

 Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию и поручил вернуть оттуда всех россиян

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан из России на территорию Грузии. Правительству России поручено обеспечить возвращение на родину россиян и их багажа.

Соответствующий указ размещен на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ. Причиной запрета в тексте названа "защита граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Согласно документу, с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается "осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии". Туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну.

Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии. МИД РФ будет координировать действия с властями Грузии по обеспечению безопасного возвращения граждан России, указано в документе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Партия Порошенко провела на Майдане "акцию солидарности с народом Грузии"

Накануне в Грузии вспыхнули антироссийские протесты. Они начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Спикер парламента уже покинул свой пост.

Также на Цензор.НЕТ: Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии

Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 240 человек, журналистка потеряла глаз. Полиция задержала 305 участников протестов.

Сегодня вечером у здания парламента Грузии вновь собрались протестующие.

Источник: https://censor.net.ua/n3133660
 
   
 Топ комментарии
 
И слава Богу,что-бы навсегда !
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Пусть и из Украины забирает свое кацапское сатанячье кодло. Геть из Украины !
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Пусть и из Украины забирает свое кацапское сатанячье кодло. Геть из Украины !
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Потрібно домовлятись з турками про перельот українських бойових літаків та перевезення військових вантажів суходолом в Грузію! В Україні потрібно збільшити граничну чисельність ЗСУ до 600 тис. військових і дозволити ЗСУ діяти на території росії та Грузії.
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ну так стріляти ж не будемо, москалі то фійлі люди, вони дуже ******* серіал "Свати", хіба можно скорочувати популяцію фанатів нашого "гаранта"?
Ніхто не чув, це ******* із Сватів, якому в тіхаря Зе заборону зняв коли приїжджає? Може його нам теж слід ось так зустріти?
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путін знову нападе на Грузію, потрібно концентрувати війська на кордоні з Кримом та ОРДЛО і готуватись перерізати мости, ЛЕП, газопроводи які йдуть через Дон! Починається велика війна!
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Дуже надіюсь , пане , що ви помиляєтесь ...Але зважаюче на "дійства" "Царя" , може бути будь-що...
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а може зразу на Маскву?)) концентруємо війська на північному напряму, перерізаємо шляхи сполучення з півднем, викидаємо десант на схід від маскви і беремо в оточення..)))
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Или так, или тебя загранотрядами погонят брать Варшаву и Берлин. У "братьев" из ОРДЛО можешь расспросить как это будет.
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Не знаю як на Грузію... але Воронєжу походу піз.дец.
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3.14раси загубили стріху , потрібно знищувати ****-жник!!! До лампади хрякцюзи й сосисочники Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян - Цензор.НЕТ 4189 Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян - Цензор.НЕТ 3532
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Грузини можуть вздихнути з полегшенням.
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это вряд ли ***** войнушка опять нужна, готовимся к войне.... Грузия МЫ с Вами!!!!
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Да нам самим бы выстоять... С дрыщом зеленым? .. С этим кагалом? (((
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у нас они еще через вьіборьі попробуют.
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Кагал на побачення до його родичів - шікельгрубера й джугашвілі...
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Ех... А це ж Саакашвілі ввів ганебний односторонній безвіз для кацапів.
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кацахол - и это после войны и оккупации....

Кстати многие об этом не знают.. - думают что Миша был таким принципиальным патриотом Грузии... Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию и поручил вернуть оттуда всех россиян - Цензор.НЕТ 9589
Наши коллаборанты не лучше..., но мы про них знаем...
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Подумайте , пане , над тим , що ви написали в першому рядку...
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Куррррва...От б Украiнi такий подарунок !!!
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Прямых рейсов нет,кацапня через Минск в Украину лезет.
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та да, кому кортить у Москву, нехай як Ломоносов, пішки у лаптях пі.дує...
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та пофіг чим їх вивозити. аби вивозити.
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пипець країні лаврового листа...
незабаром будуть *********....
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ВОТ БИ ЗАПРЕТИЛ МОКШАНАМ В УКРАИНЕ НАХОДИТСЯ
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Скоро со всей географии погонят лаптемордых тварей, а не только с Грузии. Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию и поручил вернуть оттуда всех россиян - Цензор.НЕТ 3793

Как говорит Библия - не удивляйтесь, ибо сему надлежит быть.
Аминь,


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КОгда бы у нас уже так? ВИдно не при ЗЕсепарах точно..
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С больной головы...Просто диву даешься, такой тупой порохоботской наглости.
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Ну другое дело при карамелькином в Конотопе 80 процентов вагонов с кацапскими тряпками на борту ,ну конечно семечкин в сбу тоже по феншую Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян - Цензор.НЕТ 2504
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вот это правильно...в египет,турцию и таиланд пусть еще запретит.
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Заберіть цю наволоч і з України. Не тільки з Донбассу і Криму.
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Такие санкции и на Украину ***** должно возложить . Хотя , здесь порося и подсвинки . Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию и поручил вернуть оттуда всех россиян - Цензор.НЕТ 2000
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вот бы у нас так. чистая белая зависть. Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян - Цензор.НЕТ 9425 хочу, шоб все коцабы убрались нафиг...
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На самом деле завидовать нечему. Большая вероятность начала войны.
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***** - молодец!
Теперь своих ********* забери из Украины, *****!
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Наверное когда это увидел...
Грузия...
Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян - Цензор.НЕТ 7524
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А ведь не один местный зебил не лайкнул. Ой лезут козлячие уши с этого ЗЕсепарского кодла.. как шило с мешка...всё ЗЕбильчики уже антикацапские посты перестали лайкать..
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Олег Тихонов 055f40a1 - интересное наблюдение.....
Просмотрел... - да, вы правы...
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Особливо коли він стирчить зі сраки (як у більшості расісянів)
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Грузины могут вынудить лишнехромосомных, не совать своё жало в Грузию! А как насчет Украины?
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у нас вони решили поєкспериментировать через вьіборьі.
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Эта **** доиграется , как и многие ему подобные .
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Виявляється, Грузія теж бандерівська.
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Усіх кацапів евакуювати із Грузії тільки на Суперджетах!
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який ви хитрий..
хочете щоби не всі москалики під рідні березки повернулись ? ))
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Ні хочу щоби в них від Вялічія сфінктери попрацювали.
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Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян - Цензор.НЕТ 6725РЕН ТВ | Новости‏Verified account @rentvchannel

Депутат Госдумы рассказал о большой роли Украины в провокации и беспорядках в Тбилиси
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После 8июля собиреться развязать еще одну маленькую победоносную войну?
Ато рейтинг упал.
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москалі і так здриснули з Грузії ще на початку 90-х заваривши конфлікт грузинсько-абхазський (1992-1993)
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А пинчуку ***** тем временем разрешил ввоз труб...
Встречи с Соплей даром не прошли.
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ОТКУДА ИНФА? ИСТОЧНИК? ИЛИ ВБРОС ОЧЕРЕДНОЙ
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***** нужна эскалация, ему нужно поднять свой рейтинг! Может устроить пару террактов в Грузии.
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фуйло знову нападає на маленьку Грузію..
в чому кацапня знайшла велич, як гадаєте ?
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Да, щаз они возьмут всё бросят и уедут. Эту заразу кацапскую и дустом не вытравишь.
Кстати, тут ху#ло что-то не додумал. А вдруг ему захочется рускагаварящее население позащищать?
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Пид..юга и в Грузию хочет всунуть свой вонючий пятак.Скотина.
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не забывайте что у нас каждый 4й любитель раша мира
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ну шо, кияни, вже забули про кулі Блондо..?

ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ ᏉᏗᏝᏗᏕᏂᏉᎥᏝᎥ 🦂‏ @G_Valashvili 15 часов назад

Вот этим калечили людей... Подтверждено, что 2 человека, девушка 19 лет и парень 23 потеряли глаз ночью... 1 человек все еще в коме... Жертв сотни... Сегодня будет гореть пукани мечтанутых!!! #Грузия #Тбилиси

Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян - Цензор.НЕТ 3637
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В Грузии начинается Майдан.Почему грузинские правители допустили приезд ордынских парламентариев-Убийц?Почему допустили разгон ,избиения и калицтво протестующих?Ихний Пагубий благоразумно ушел в отставку.Теперь требуют отставки ихнего Авакова и перевыборы.Обстановка накаляется.За покаличеных грузины головы поотрывают и хвамилию не спросят.
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До речі, в Грузії деякі поліцейські прислухались до призиву Саакашвілі і відмовились виконувати наказ бити протестуючих

Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян - Цензор.НЕТ 6605
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Вот что надо делать когда Спикер заговорит на русском.
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Может в Грузию на отдых поехать? Отдых без кацапов это хорошо
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Я з жахом усвідомлюю той факт, що на 6-му році війни, в Україні з другого місця до парламенту може зайти політична сила, яка вилизує пороги кремля, замість того, щоб покаятись біля домовин захисників нашої незалежності!
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всех СУК выгнать в парашу - пусть там гниют
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Повезло Грузинам, але не дуже сильно, бо ВПХ хоч і дав наказ вивезти з Гузії усіх москалів, однак як завжди когось там забудуть.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию и поручил вернуть оттуда всех россиян
 
 
 
 
 
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