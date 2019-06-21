EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  843  15
Все про:ПАСЕ (1309) Россия (73094)

 Вероятная резолюция ПАСЕ может побудить Россию к продолжению преступлений, - Постпредство Украины

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая может быть принята 24 июня, даст "зеленый свет" России для продолжения и усиления преступлений.


Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Постоянного представительства Украины при Совете Европы, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Двадцать четвертого июня 2019 Парламентская ассамблея Совета Европы будет голосовать за резолюцию, которая может серьезно  ограничить способность Ассамблеи применять санкции в ответ на нарушения со стороны государств. Эта резолюция проталкивается для того, чтобы отменить санкции против российской делегации в ПАСЕ, которая была лишена права голоса после того, как Россия оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. Если эта резолюция будет принята, она даст "зеленый свет" России для продолжения и усиления преступлений и направит сигнал другим потенциальным нарушителям о том, что такое поведение разрешена ", - заявили украинские дипломаты.

Как отметили в Постпредставництви, непосредственные жертвы российской агрессии в Украине - внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома и нормальную жизнь на востоке страны и в Крыму, заложники, которых пытали боевики под предводительством России, солдаты, которые потеряли свои конечности, воюя с силами вторжения -  высказывают Совете Европы, что только санкции способны сдержать агрессора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возвращение России в ПАСЕ без выполнения обязательств негативно скажется на авторитете этой международной организации, - глава латвийской делегации Либин-Эгнер. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3133659
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ты должен быть сильным , иначе зачем тебе быть . В .Цой
 показать весь комментарий
 
 
Что то обьяснять западу бессмыслено,пока их очередная орда не сотрет их с лица земли ,до них не доходит.Доказано историей.Начался очередной ее виток просто.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну и каковы мотивы запада?
 показать весь комментарий
 
Бабло и отсутствие исторической памяти.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Полагаете, что несколько купленных чувачков, если это так и есть, могут определять политику всего западного сообщества и ничего с ними не могут сделать, и памяти у них нет и дурачки слабосильные, просто цивилизованно богато живут, с неба благосостояние падает. как-то не очень очевидно это.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
зато патриотично-)
 показать весь комментарий
 
Слова всяких прокацапских пенсионеров не в счет,всегда судят по действиям.А они у запада ой как красноречивы.
 показать весь комментарий
 
По ходу, хтось занадто переймається космічними проблемами, і не дивиться, що робиться під ногами.
 показать весь комментарий
 
Санкции могут сдержать агрессора???? Никакие санкции ещё не остановили ни одного агрессора. Это дебилы, а не дипломаты.
 показать весь комментарий
 
И каким комплексным решением, в случае принятия резолюции, ответит секта "устаффших ат вайны"? Карнавалом зебилоулыбок или волшебными пузырями зебилотрепа.
 показать весь комментарий
 
 
Цитата. "В том-то и беда демократии, что куевертят эти господа "по беспределу", а судить их будут по демократическим законам, с адвокатами, смягчающими обстоятельствами и прочими атрибутами демократии. Так иногда это бесит, хотя умом я согласен, что иначе нельзя: таковы принципы европейской демократии."
Вывод можно сделать такой: эти принципы хороши в мирное время. С того момента, когда какая-то страна становится агрессором, к ней должны быть применены совсем другие принципы.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВероятная резолюция ПАСЕ может побудить Россию к продолжению преступлений, - Постпредство Украины
 
 
 
 
 
 вверх