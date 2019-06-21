 Вероятная резолюция ПАСЕ может побудить Россию к продолжению преступлений, - Постпредство Украины



Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Постоянного представительства Украины при Совете Европы, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Двадцать четвертого июня 2019 Парламентская ассамблея Совета Европы будет голосовать за резолюцию, которая может серьезно ограничить способность Ассамблеи применять санкции в ответ на нарушения со стороны государств. Эта резолюция проталкивается для того, чтобы отменить санкции против российской делегации в ПАСЕ, которая была лишена права голоса после того, как Россия оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. Если эта резолюция будет принята, она даст "зеленый свет" России для продолжения и усиления преступлений и направит сигнал другим потенциальным нарушителям о том, что такое поведение разрешена ", - заявили украинские дипломаты.

Как отметили в Постпредставництви, непосредственные жертвы российской агрессии в Украине - внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома и нормальную жизнь на востоке страны и в Крыму, заложники, которых пытали боевики под предводительством России, солдаты, которые потеряли свои конечности, воюя с силами вторжения - высказывают Совете Европы, что только санкции способны сдержать агрессора.

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