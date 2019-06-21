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Все про:марш (515) военнослужащие (4212) ЛГБТ-сообщество (227)

 В марше равенства "КиевПрайд" впервые будет колонна ЛГБТ-военных, - доброволец

ЛГБТ-военные впервые сформируют отдельную колонну на запланированном в воскресенье в Киеве марше равенства "КиевПрайд". Ожидают, что в колонне будут около 15 человек.

Об этом Центру прав человека ZMINA сообщил один из организаторов колонны Виктор Пилипенко, служивший в 2014-2016 гг. в батальоне "Донбасс", информирует Цензор.НЕТ.

Идея отдельной колонны для ЛГБТ-военнослужащих появилась, по его словам, после публичного каминг-аута (процесса добровольного и открытого признания человеком своей сексуальной ориентации. - Ред.), который Пилипенко совершил в прошлом году.

"После этого я создал группу в Facebook "Военные ЛГБТ и наши союзники", где собрал всех неравнодушных ЛГБТ-ветеранов и наших союзников для того, чтобы о том, что ЛГБТ-люди воюют за конституционные права граждан Украины, знало как можно больше людей", - рассказывает Пилипенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: На участников события в рамках "КиевПрайд" напали неизвестные в балаклавах - били и заливали газом

Сейчас Виктор собирает как можно больше людей, чтобы вместе пройти в центре Киева во время Марша равенства.

"Минимальное количество людей в колонне - 15. Но надеемся, что согласится больше. К сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут нас поддержать своим присутствием, ведь большинство сейчас находится в зоне ООС или в других городах. Известно, что в колонне должно быть военная трансгендерная девушка и мама трансгендерного парня, ветерана Себастьяна Романова", - добавил бывший доброволец.

Также на Цензор.НЕТ: В центре столицы перекроют ряд улиц из-за "КиевПрайда". КАРТА

Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня. Организаторы ожидают, что в нем примут участие до 10 тысяч человек. Основной темой марша в этом году стала "Свобода. Единство. Борьба", а главным лозунгом - "Наша традиция - это свобода!".

Источник: https://censor.net.ua/n3133658
 
 
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В Украине нет неравенства прав граждан!
Никто, нигде и ни когда, ни при приеме на работу ни в поликлинике, ни в магазине, ни в учебном заведении ни в любом другом заведении никто и никогда не выясняет сексуальные предпочтения вообще!!!
Посему, прайды нужно запретить как провокации!
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Я тоже не могу понять, хто их трогает, ну собирайтесь своими ячейками на квартирах, хатах, полянках, и шпильтесь на здоровье, нахрена это выносить на публику? Это ведь и дети смотрят. Давайте весь Мир станет геями и лесбиянками, и что дальше?
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Так чтоб детей завлекать как раз, большинство педофилов же геи
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Так сидоры хотят детей усыновлять в гомо парах. Два сидора хотят поженица и взять в дет доме мальчика...Европа не против и даже за. Ещё сидоры хотят открыто на каждом углу визжать шо они сидоры и вместо того шоб их посылали куда подальше в Ротердам... они хотят шаб все восхищались и высказывали им своё неописуемое счастье и зависть от того что они сидоры. Кароче сидоры это типа особенные, самые талантливые и вообще няшки, и все должны ними восхищаца и завидовать им какие они классные..Для того сидоры и парадами ходят..
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*******,***********.Підараси - то на підарашці.А у нас бойові геї.Доречі,підорусняві їх страшно бояться .Бо знають,піймають - виїбуть.
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Надеюсь ума хватит что бы форму не одевать?...
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А дальше все пойдет по плану: предложение маленьким детям, в школе, определиться со своим полом, браки между геями и лесбиянками, усыновление ими детей. Здобули?
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Ну а что ещё делать, во время долгих перемирий, в тесном мужском кругу.
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действительно, ну что делать во время перемирий в тесном мужском блиндаже?
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убейте нах цю новыну...
за жыддя заказало?чы онуфрий?
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Військові збоченці мають бути негайно звільнені з лав ЗСУ.
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А ты воевал за Украину в 14м ,как этот гей Виктор Пилипенко ,пИдагох?
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Я как гей априори не могу воевать. Ориентация не позволяет. Хотя в 14 был там, куда Родина отправила. Но не как гея, а как не желавшего косить.
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Ненависть, которую человек испытывает по отношению к геям, бисексуалам и лесбиянкам, является верным признаком наличия у гомофоба так называемой латентной, скрытой гомосексуальности», - пояснила сотрудница университета Эссекса, одна из авторов изыскания Нетта Вайнштейн.
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Здравствуй, ЗЕля новый год ! В марше равенства "КиевПрайд" впервые будет колонна ЛГБТ-военных, - доброволец - Цензор.НЕТ 3639
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ваше очко не железное, хватит здравствоваться со всеми не попадя.
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Эта позорщина - что , самая актуальная тема , достойная освещения , продвижения и рекламы ?
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В марше равенства "КиевПрайд" впервые будет петя трахать луценко на глазах у публики.
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Та не *****.Запросили тільки Вовку-сцикла.І чому я не здивований?
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І футбольних суддів заберіть на свою тусню!
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Порохоботы ваш парад, вы же поддерживаете пид....са пороха.
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Ринат Амедов - сейчас главком Зе и начальник штаба им назначенный Хомчак..

На твоем бы месте я бы промолчал.... В марше равенства "КиевПрайд" впервые будет колонна ЛГБТ-военных, - доброволец - Цензор.НЕТ 6112
В марше равенства "КиевПрайд" впервые будет колонна ЛГБТ-военных, - доброволец - Цензор.НЕТ 3802
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То ты поддерживаешь, значит тебе на парад. В марше равенства "КиевПрайд" впервые будет колонна ЛГБТ-военных, - доброволец - Цензор.НЕТ 8180
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Ринат Амедов - ты путаешь что то....

Твой президент (на фото выше) завет тебя на прайд...
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Не понимаю смысл этого дебильного действа, в чем суть? П-сам не хватает клубов по интересам?
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В наше военное время эти пид... играют на руку врагу. Как будто сам Пуйло проплатил.
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Мамины деточки только узнали, что ориентация не влияет на профессию, судя по комментам. Думали, что все поголовно стилисты. Это даже как-то мило, такая себе милая ограниченность. А вообще надеюсь военным хватит ума не портить себе жизнь. Идиотов в стране 70 с гаком процентов.
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взвод бойєвих підарасов !!! ескадрон гусар лєтучіх))))
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а депутатская колонна будет? министерских...судейских-прокурорских...ментов
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а хер (не к теме сказано))))) знает как их там))))) сортировать))))
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Истинные перемоги Зе за первые 100 дней... В марше равенства "КиевПрайд" впервые будет колонна ЛГБТ-военных, - доброволец - Цензор.НЕТ 8744
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Гражданка розбещує людей. Якщо в 16-му дембельнувся, а зізнався в ********** рік тому, то виходить, що ********** він став не в Українській Армії і воював він не як ураніст, а як український солдат.
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я все же надеюсь что эта колонна военных военнопленных геев будет вся из генштаба ?! В марше равенства "КиевПрайд" впервые будет колонна ЛГБТ-военных, - доброволец - Цензор.НЕТ 8438
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Кому яке діло хто кого куди -бе,тільки навіщо це афішувати?
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уже і нє знаю какой я дізорійєнтації!!! Лєсбіян - дєвушек люблю, от!
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Заспокойтесь, панове, як сказала одна розумна людина: "На гей парадах справжных під...ів не буває"
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Ляшко открой личико . Возглавь колонну .
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Все 24 % будут на параде, свои ведь будут идти. А ветеранов там не будет, это фейк.
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Армія, кажете? Скільки ж за 5 років Петя виховав пратівних?
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вообще мадамы....
Когда будете знакомится с военными (красивыми, здоровенными) с целью завести семью , спрашивайте на всякий случай.... - "Литеха..., а ты не гей " В марше равенства "КиевПрайд" впервые будет колонна ЛГБТ-военных, - доброволец - Цензор.НЕТ 7710
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К голубым отношусь равнодушно и принимаю их права. Но вот это всё ...,невовремя. Теперь и армия потеряет авторитет. Создается впечатление целенаправленной работы .
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кто вас ущемляет, какое равенство????? Т.е. нормальные люди должны тоже табунами ходить дабы всем показать, что мы есть? ЗАПРЕТИТЬ НАФИГ это позорище!
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нехай вже і верховна рада на чолі з скотинякою підтягується там все рівно одні пітораси...
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Пару лет назад в подобных новостях звучали слова толерантности и поддержки, а сейчас один срач. Что поменялось в ваших головах, вы в Европу хотите ли в таежный союз?
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тобто - в неділю для порохофілів буде вихідний - всі на параді будуть ? У марші рівності "КиївПрайд" вперше буде колона ЛГБТ-військових, - доброволець - Цензор.НЕТ 5789
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Ну вот зачем? Завтра рашка по всем каналам об этом трубить будет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ марше равенства "КиевПрайд" впервые будет колонна ЛГБТ-военных, - доброволец
 
 
 
 
 
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