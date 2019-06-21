 В марше равенства "КиевПрайд" впервые будет колонна ЛГБТ-военных, - доброволец

Об этом Центру прав человека ZMINA сообщил один из организаторов колонны Виктор Пилипенко, служивший в 2014-2016 гг. в батальоне "Донбасс", информирует Цензор.НЕТ.

Идея отдельной колонны для ЛГБТ-военнослужащих появилась, по его словам, после публичного каминг-аута (процесса добровольного и открытого признания человеком своей сексуальной ориентации. - Ред.), который Пилипенко совершил в прошлом году.

"После этого я создал группу в Facebook "Военные ЛГБТ и наши союзники", где собрал всех неравнодушных ЛГБТ-ветеранов и наших союзников для того, чтобы о том, что ЛГБТ-люди воюют за конституционные права граждан Украины, знало как можно больше людей", - рассказывает Пилипенко.

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Сейчас Виктор собирает как можно больше людей, чтобы вместе пройти в центре Киева во время Марша равенства.

"Минимальное количество людей в колонне - 15. Но надеемся, что согласится больше. К сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут нас поддержать своим присутствием, ведь большинство сейчас находится в зоне ООС или в других городах. Известно, что в колонне должно быть военная трансгендерная девушка и мама трансгендерного парня, ветерана Себастьяна Романова", - добавил бывший доброволец.

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Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня. Организаторы ожидают, что в нем примут участие до 10 тысяч человек. Основной темой марша в этом году стала "Свобода. Единство. Борьба", а главным лозунгом - "Наша традиция - это свобода!".