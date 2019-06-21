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 Советник председателя Херсонского облсовета задержан на взятке 30 тыс. долл. за выделение земли, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке директора коммунального учреждения "Пансионат Арабатская стрелка", который является советником председателя Херсонского областного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона.

Советник председателя Херсонского облсовета задержан на взятке 30 тыс. долл. за выделение земли, - военная прокуратура 01

Установлено, что указанный чиновник, предварительно сговорившись со служебными лицами Счастливцевского сельского совета Генического района Херсонской области, требовал и получил от гражданина взятку в размере 30 тыс. долларов. В такую ​​сумму он оценил содействие в выделении трех земельных участков на территории с. Счастливцево.

Советник председателя Херсонского облсовета задержан на взятке 30 тыс. долл. за выделение земли, - военная прокуратура 02

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Советник председателя Херсонского облсовета задержан на взятке 30 тыс. долл. за выделение земли, - военная прокуратура 03

Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133657
 
 
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З усього що писали на Цензорі оці 30 тис. баксів - це стеля. Якщо вкрасти більше, то це вже буде не корупціонер, а респектабельний політик, чи управлінець. Тобто корупція - це все що до 30 тис. долярів.
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Может и посадят . Это не Насиров и Свынарчуки . В Украине нужно воровать миллионами и лярдами иначе сядишь .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСоветник председателя Херсонского облсовета задержан на взятке 30 тыс. долл. за выделение земли, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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