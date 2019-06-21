 На православную Ассамблею в Грузии приезжали Новинский и епископ УПЦ МП Коцаба, которого называли представителем РПЦ, - Еленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил народный депутат и религиовед Виктор Еленский, который был единственным официальным представителем Украины на ассамблее.

По его словам, Новинский и Коцаба присутствовали как гости и не выступали на мероприятии.

"Коцаба это тот, кто на различных международных площадках рассказывает о якобы гонения на УПЦ МП в Украине и очевидно они для этого с Новинским прибыли в Тбилиси. Особенно я хотел бы подчеркнуть, что епископ Барышевский Виктор Коцаба был обозначен на ассамблее как епископ Русской православной церкви, и в английском варианте, и в русском. Хотя Московский патриархат в Украине судится за то, чтоб не называться Русской церковью", - отметил Еленский.

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Ранее Еленский рассказал, что российские депутаты начали толкаться, "визжать и топать ножками", когда он хотел выступить на Межпарламентской Ассамблеи православия в Грузии.

Еленский отметил, что представители России пытаются использовать ассамблею как "площадку для продвижения своих интересов и прикрытия агрессии разговорами о православной вере".

Заседание Межпарламентской Ассамблеи православия спровоцировало массовые протесты в Грузии.

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Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.