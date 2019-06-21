EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  987  62
Все про:Новинский (371) православие (229) Еленский (13)

 На православную Ассамблею в Грузии приезжали Новинский и епископ УПЦ МП Коцаба, которого называли представителем РПЦ, - Еленский

На Межпарламентской Ассамблеи православия в Грузии присутствовали председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и епископ Барышевский УПЦ Московского патриархата Виктор Коцаба, которого на мероприятии представляли как представителя Русской православной церкви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил народный депутат и религиовед Виктор Еленский, который был единственным официальным представителем Украины на ассамблее.

По его словам, Новинский и Коцаба присутствовали как гости и не выступали на мероприятии.

"Коцаба это тот, кто на различных международных площадках рассказывает о якобы гонения на УПЦ МП в Украине и очевидно они для этого с Новинским прибыли в Тбилиси. Особенно я хотел бы подчеркнуть, что епископ Барышевский Виктор Коцаба был обозначен на ассамблее как епископ Русской православной церкви, и в английском варианте, и в русском. Хотя Московский патриархат в Украине судится за то, чтоб не называться Русской церковью", - отметил Еленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Еленский заявил, что на него в Тбилиси напали российские депутаты: "Агрессора нельзя задобрить. Его можно только остановить"

Ранее Еленский рассказал, что российские депутаты начали толкаться, "визжать и топать ножками", когда он хотел выступить на Межпарламентской Ассамблеи православия в Грузии.

Еленский отметил, что представители России пытаются использовать ассамблею как "площадку для продвижения своих интересов и прикрытия агрессии разговорами о православной вере".

Заседание Межпарламентской Ассамблеи православия спровоцировало массовые протесты в Грузии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Новинский и глава МП Онуфрий в РФ встретились с главой РПЦ Кириллом

Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.

Источник: https://censor.net.ua/n3133656
 
   
 Топ комментарии
 
Петя барига марадьор не посадил Новинского но я точно уверен что Зеленский всех посадит. Кстати и Ахметова тоже посадит. Ведь Зеленский это вам не какой то там барига мародёр, он сейчас всех посадит.
 показать весь комментарий
 
Новінський "сука православная",але Петро Порошенко чомусь забрав громадянство у Міхо,а не у цієї суки?Питання чому?
 показать весь комментарий
 
Люди сжигают флаги правящей партии «грузинская мечта», за которую топили песики

На православную Ассамблею в Грузии приезжали Новинский и епископ УПЦ МП Коцаба, которого называли представителем РПЦ, - Еленский - Цензор.НЕТ 334
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петя барига марадьор не посадил Новинского но я точно уверен что Зеленский всех посадит. Кстати и Ахметова тоже посадит. Ведь Зеленский это вам не какой то там барига мародёр, он сейчас всех посадит.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты с запятыми и дефисами разберись, а уж затем будь в чем-то уверен.
 показать весь комментарий
 
 
всё верно зебильчик, когда не чего сказать по теме и никаким аргументами не выходит оправдать своего ЗЕкловуна, начинай визжать про Петю или придолбайся к запятым и дефисам...Это по версии зебилов сразу автоматически должно оправдать обсерон их ЗЕкловуна.
 показать весь комментарий
 
 
І для чого в собачій мові якісь «зяпятиє і дєфісі»?! Коли пес лає він ставить коми?
 показать весь комментарий
 
 
Ну были как гости. Ну и что? А то, что Филя сейчас вытворяет, как назвать????
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У Філарета своя помісна Церква,УПЦ КП,з 1992 року,не подобається,ходи до ПЦУ,Порошенківської Церкви України,там і Томас є))
 показать весь комментарий
 
Я не за не против ЛЮБОЙ Церкви, цель которой развивать православие в Украине. Но вопрос в том, что такого рода Томос уже предлагали в 2008, но тогда отказались. Зачем это было делать сейчас.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А шо ви думаєте про Свідків Ієгових та Адвентистів?Чи вони розвивають православіє в Україні?Повторюю,у Філарета власна Церква,з 1992 року.
 показать весь комментарий
 
а?как тебя,порохобот? На православную Ассамблею в Грузии приезжали Новинский и епископ УПЦ МП Коцаба, которого называли представителем РПЦ, - Еленский - Цензор.НЕТ 3819с этих руских я балдею
 показать весь комментарий
 
 
Мне трудно понять мысль, выдана я одной извилиной. Если хочешь что то сказать выражай её яснее.
 показать весь комментарий
 
порохоботом тебя обозвали...неявно,конечно-но все равно поздравляю.
 показать весь комментарий
 
 
Согласен. Насколько я помню между Грузией и РФ визовый режим. Грузины могли просто не выдать визу и все.
 показать весь комментарий
 
А вот грузинская порошня - иванишвиливцы думают иначе: с русским паспортом в Грузии можно наxодиться 365 дней в году без перерыва.
 показать весь комментарий
 
 
без визы - такой вот безвиз для путинявой русни в Грузии...
 показать весь комментарий
 
Цей закон підписав Саакашвілі. Під кінець свого терміну.
 показать весь комментарий
 
 
Грузинский вариант #ПТНХЛО звучит так: Русебс раа? Дедис Тквна!

Именно это и скандирует народ под обстрелами
На православную Ассамблею в Грузии приезжали Новинский и епископ УПЦ МП Коцаба, которого называли представителем РПЦ, - Еленский - Цензор.НЕТ 3402
 показать весь комментарий
 
 
Люди сжигают флаги правящей партии «грузинская мечта», за которую топили песики

На православную Ассамблею в Грузии приезжали Новинский и епископ УПЦ МП Коцаба, которого называли представителем РПЦ, - Еленский - Цензор.НЕТ 334
 показать весь комментарий
 
 
Не хвилюйся. Якщо повстанці не скинуть владу Грузії, Зеленський обов'язково оголосить Грузії війну!
 показать весь комментарий
 
 
та це ти чомусь занадто часто хвилюєшся, не я
 показать весь комментарий
 
 
Я спокійний як двері. Сиджу, прикалуюсь над зебілами.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилятко совсем забрехалось Только сегодня на Майдане была акция от Пети в поддержку как раз протестующих. Опять тебя твой куратор подводит..
 показать весь комментарий
 
 
У підтримку Міхо та його однодумців у Грузії?Шо там зараз до канхфет Рошен додають?
 показать весь комментарий
 
 
главное,шо саака не поехал в грузию возглавлять восстание...бо прервется 5 летний непрерывный срок проживания в Украине
 показать весь комментарий
 
 
как мало тебе надо в жизни. если для тебя єто главное...
 показать весь комментарий
 
сакашвили твой на нычке сидит и не спешит присоединица к протестующим, а Петя подержал протестующих. ЧТо ж твой Сракашвили в Грузию то не едет??
 показать весь комментарий
 
 
Так а хіба Зе не посадив Новінського?
 показать весь комментарий
 
 
Ой, ні. Зеленський уже почав жовтіти. Восени опаде.
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку його почнуть їсти черв'яки, а потім він згниє.
 показать весь комментарий
 
Новінський "**** православная",але Петро Порошенко чомусь забрав громадянство у Міхо,а не у цієї суки?Питання чому?
 показать весь комментарий
 
 
Той лох стрєлочник,він мабуть ще при Сраліну стрєлки на сусідів переводив,та грабував їх майно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну петья барига мародёр там всё понятно, но согласись что Зеленский же не такой как Петя,он то почему не забирает гражданство у Новинского? Чего ждёт, и когда заберёт??
 показать весь комментарий
 
 
Ой, слава Богу що Зєля хоч з Ахмєтовим не в договорняках.
 показать весь комментарий
 
 
опять же...ну древняя новына...
тогда переименуйте на "прошлогодние Новости Украины и Мира"...
 показать весь комментарий
 
ну некрасиво на сутки опаздывать...не в обиду.
 показать весь комментарий
 
 
В Грузии началась жесткая зачистка протестной акции, но в Тбилиси съезжаются граждане с близлежащих населённых пунктов. Поднялись регионы. Идёт подкрепление. Задержано полицией около 800 человек.Будет жарко...

На православную Ассамблею в Грузии приезжали Новинский и епископ УПЦ МП Коцаба, которого называли представителем РПЦ, - Еленский - Цензор.НЕТ 1567
 показать весь комментарий
 
 
Саакашвілі уже вилетів до Грузії? Чи боїться?
 показать весь комментарий
 
 
У самого науспешнейшого и наиэффективнейшого менского узника вопросов к новинку нет и не было,но виноват во всем зеля)))
 показать весь комментарий
 
 
ну дык,хорошего человека коцабой не назовут На православную Ассамблею в Грузии приезжали Новинский и епископ УПЦ МП Коцаба, которого называли представителем РПЦ, - Еленский - Цензор.НЕТ 9878
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ти за кого,за Кадирова?Халяльну шаурму їсти будеш?Козак з Дамаску))
 показать весь комментарий
 
 
Я атеїст,бо бога немає,навіть Аллаха немає,а Магомет був плагіатором,який вкрав Християнство,та переробив його на свій лад,на лад диких племен.
 показать весь комментарий
 
Когда уже эту суку православную кто нибудь прихлопнет?!
 показать весь комментарий
 
 
Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз. Источник: https://censor.net.ua/n3133656
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Що це за православ'я, якщо це викликає такі втрати? Можливо треба видалити РПЦ, як секту? Так, зебобіки РПЦ?
 показать весь комментарий
 
 
Наскільки я пам2ятаю,Петро поросєнко призначав таруту Губернатором Донецької Області))А ти пам"ятаєш це?
 показать весь комментарий
 
У кожного із них нема української крові.
 показать весь комментарий
 
Тарута не з цієї банди!
Всі інші достойні мотузки!
ПаРашні лизоблюди, ще б Кернеса в цю банду!
 показать весь комментарий
 
Пора перевести всех служивых ФСБ УПЦ Московского патриархата на службу в СБУ...))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа православную Ассамблею в Грузии приезжали Новинский и епископ УПЦ МП Коцаба, которого называли представителем РПЦ, - Еленский
 
 
 
 
 
 вверх