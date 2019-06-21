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 Корректировщика террористов, из-за которого при атаке РФ на Мариуполь погибли 30 человек и были ранены 117, повторно приговорили к 9 годам заключения

Приморский районный суд Мариуполя вынес приговор корректировщику террористов Валерию Кирсанову, из-за действий которого в январе 2015 года 30 человек погибли и еще 117 получили ранения. Ранее он Кирсанов уже получил 9 лет, но подал апелляцию, и дело отправили на новое рассмотрение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Во время судебных слушаний удалось установить, что мужчина в январе 2015 года передавал террористам "ДНР" информацию о дислокации, численности и маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники ВСУ и добровольческих батальонов.

"В частности, 23 и 24 января 2015 года злоумышленник, находясь в Орджоникидзевском районе Мариуполя, получил по телефону от террористов задачи по уведомлению координат мест дислокации военной техники ВСУ в районе местного аэропорта. Во исполнение указанной задачи мужчина в тот же день передал по телефону одному из боевиков указанные данные и на следующий день сообщил террористам о результатах осуществленного последним артиллерийского обстрела микрорайона "Восточный" Орджоникидзевского района Мариуполя", - сказано в сообщении.

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"В результате преступной "сотрудничества" корректировщика с боевиками погибли 30 местных жителей и еще 117 получили ранения. Также значительные разрушения претерпела инфраструктура микрорайона", - подытожили в прокуратуре.

Суд признал Кирсанова в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч . 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

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Напомним, сотрудники СБУ задержали Кирсанова 24 января 2015 года. В 2016 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и теперь дело рассматривается повторно. 27 марта 2018 суд оставил Кирсанова под стражей до 25 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3133655
 
 
 Топ комментарии
 
А цікаво...
Жительница Мариуполя, большая любительница "русского мира" Ольга Абдурашитова не далее как 10 июня на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" слезно просила российского президента Владимира Путина ввести в Украину войска. Вчера, 24 января, она погибла при взрыве снаряда российской Источник: https://censor.net.ua/p321508
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Убил 30 человек и не 9 лет?
Вы в своём уме?
Это пожизненно или.., но в США
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Таких надо по тихому при попытке к бегству,при нынешней фемиде-это единственно правильный вариант.
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Нелюди! Целых 9 лет чилавек будит сидеть за сваи убеждения.
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Вот и я каждый день пишу,что в Раде принимают законы нелюди, по которым массовых убийц садят на 9 лет в тюрьму и никого это не чешет. Кто будет спрашивать с нынешних депутатов - какие они законы голосуют и пишут? В Америке и в ЕС тоже массовых убийц и террористов приговаривают к 6-9 годам и выпускают дальше убивать? Вы же ,депутаты ,говорите,что мы в ЕС идем, а что за законы написали? Вы не слуги народа, а враги. В новой Раде не должно быть ни одного депутата из нынешней, потому что их законы -это вредительство,это разложение общества, это неуважение к народу, это геноцид и фашизм.
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Так йому потрібно організувати листи в колонію з запитанням чи не сняться йому ним убієнні? Корректировщика террористов, из-за которого при атаке РФ на Мариуполь погибли 30 человек и были ранены 117, повторно приговорили к 9 годам заключения - Цензор.НЕТ 6786
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Не за убеждения,баран,а за конкретные действия ,приведшие к гибели людей!
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И - ирония. Знаешь такое слово,остолоп?
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А если мои убеждения убивать как можно больше кацапов, то я святой?
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самое страшное что большинство мариуполя е нутые на голову ватаны и до сих пор чешут что обстреляли их ВСУ.
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Убил 30 человек и не 9 лет?
Вы в своём уме?
Это пожизненно или.., но в США
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Кто спросил хоть раз наших депутатов -рептилоидов почему такие сроки в Уголовном Кодексе? Кроме меня, кажется, это никого не интересует.
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Зебила интересует, правда правда. Вот он щас со своей слугой народа как сделает для убийц пожизненное, ты только жди, правда правда...
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Зебилы хотят миловать дамбаских орков - зеро сказал: "они же наши люди!" они ему "наши"
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Порохобот, при власти твоего патрона тебя опустили ниже животного. За убийство собаки дают срок 8 лет,за убийство человека 6 лет. Тебе это ни о чем не говорит?
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шо это за срок??
у нас что нет курортных рудников ???
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Поспішив він. На апеляцію йому треба було подавати після парламентських. І то- якщо ;слугі народа; отримають більшість.
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О цирк ,того кто его к этому сроку приговорил,самого надо приговорить ... Корректировщика террористов, из-за которого при атаке РФ на Мариуполь погибли 30 человек и были ранены 117, повторно приговорили к 9 годам заключения - Цензор.НЕТ 2164
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А цікаво...
Жительница Мариуполя, большая любительница "русского мира" Ольга Абдурашитова не далее как 10 июня на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" слезно просила российского президента Владимира Путина ввести в Украину войска. Вчера, 24 января, она погибла при взрыве снаряда российской Источник: https://censor.net.ua/p321508
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Ще гуляла інтернетом схожа бувальщина. Про те як дурепа з Луганщина молилась за Путіна на всіх мітингах. Потім носила харчі сєпарам, поки її не згвалтували та вбили осетинські найманці в 2014.
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Таких повно. Одна донька офіцера РФ була при штабі, її захотів один околчєнєц-вомбат. Ну, вона відмовила, як наслідок- куля у потилицю. Розв'язку не пам'ятаю, чи схопили його на території рф, чи й досі ховається.
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Корректировщика террористов, из-за которого при атаке РФ на Мариуполь погибли 30 человек и были ранены 117, повторно приговорили к 9 годам заключения...

9:30 = 0,3 года за одного убитого...
Я правильно посчитал...?
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3 месяца и 18 дней за одно убийство.
С правосудием, как я погляжу, у вас всё в порядке.
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3 месяца и 18 дней за каждую ЦЕЛУЮ жизнь
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для начала сменят погремуху на корректировщица...
маложивущая.
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Таких надо по тихому при попытке к бегству,при нынешней фемиде-это единственно правильный вариант.
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Тобто, вже 18? Мало, давайте ще разів зо два повторно по 9.
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то,конечно,пожелания...в основном сидельцы живут своей жизнью до первых косяков и всем чихать на предъявы органов....
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уроди ...віддайте його близьким загиблих ...
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Проклятые порохоботы! Вот зеленин завоюет раду и отпустит человека... просто так Корректировщика террористов, из-за которого при атаке РФ на Мариуполь погибли 30 человек и были ранены 117, повторно приговорили к 9 годам заключения - Цензор.НЕТ 8272
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Насколько я понимаю, ему ещё и срок пересчитать по Закону Савченко. Давно пора пр нять закон о коллаборантах, и срок меньше чем 25 при наличии хотя бы одной жертвы, не может быть.
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у нас максимум 15 или пожизненое . а 25 лет наверно еще хуже чем пожизненное - если и выйдет то старым , больным и никому ненужным
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Как раз тот случай , когда просют о добавке к каше , а прокурор добавил ... Корректировщика террористов, из-за которого при атаке РФ на Мариуполь погибли 30 человек и были ранены 117, повторно приговорили к 9 годам заключения - Цензор.НЕТ 2235
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краще відпустіть, нехай по мінному полю пройде, розмінує його...
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Дали 9 років тому що загинули маріупольчани , а якби загинули бійці ВСУ , або "Правого сектора " то цей суд дав би три роки умовно . В Маріуполі ще той ватяний прокацапський суд .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКорректировщика террористов, из-за которого при атаке РФ на Мариуполь погибли 30 человек и были ранены 117, повторно приговорили к 9 годам заключения
 
 
 
 
 
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