Корректировщика террористов, из-за которого при атаке РФ на Мариуполь погибли 30 человек и были ранены 117, повторно приговорили к 9 годам заключения...

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Во время судебных слушаний удалось установить, что мужчина в январе 2015 года передавал террористам "ДНР" информацию о дислокации, численности и маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники ВСУ и добровольческих батальонов.
"В частности, 23 и 24 января 2015 года злоумышленник, находясь в Орджоникидзевском районе Мариуполя, получил по телефону от террористов задачи по уведомлению координат мест дислокации военной техники ВСУ в районе местного аэропорта. Во исполнение указанной задачи мужчина в тот же день передал по телефону одному из боевиков указанные данные и на следующий день сообщил террористам о результатах осуществленного последним артиллерийского обстрела микрорайона "Восточный" Орджоникидзевского района Мариуполя", - сказано в сообщении.
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"В результате преступной "сотрудничества" корректировщика с боевиками погибли 30 местных жителей и еще 117 получили ранения. Также значительные разрушения претерпела инфраструктура микрорайона", - подытожили в прокуратуре.
Суд признал Кирсанова в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч . 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
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Напомним, сотрудники СБУ задержали Кирсанова 24 января 2015 года. В 2016 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и теперь дело рассматривается повторно. 27 марта 2018 суд оставил Кирсанова под стражей до 25 мая.
Вы в своём уме?
Это пожизненно или.., но в США
у нас что нет курортных рудников ???
Жительница Мариуполя, большая любительница "русского мира" Ольга Абдурашитова не далее как 10 июня на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" слезно просила российского президента Владимира Путина ввести в Украину войска. Вчера, 24 января, она погибла при взрыве снаряда российской Источник: https://censor.net.ua/p321508
9:30 = 0,3 года за одного убитого...
Я правильно посчитал...?
С правосудием, как я погляжу, у вас всё в порядке.
маложивущая.