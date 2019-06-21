 Балух помещен в штрафной изолятор из-за провокации российских тюремщиков, - адвокат

Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, которая посетила Балуха 21 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Его перевели из лечебно-профилактического учреждения обратно в колонию. После поступления в колонию он 4 дня находился в пятом отряде. После чего, сотрудниками колонии специально была создана ситуация, то есть провокация, после которой они зафиксировали очередное незначительное нарушение и поместили его в ШИЗО", – рассказала Динзе.

По ее словам, причиной стало якобы нарушение внутреннего распорядка колонии.

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"Балуху перед ужином стало плохо и он попросил отвести его к медику. Сотрудник колонии сказал: "Ты приляг пока". Балух прилег, хотя это не положено в данное время суток. Его тут же сфотографировали, отвели в медицинскую часть и поместили в ШИЗО за то, что он нарушил внутренний распорядок", – сообщила адвокат.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что администрация Тверской колонии в России не позволила украинскому консулу встретиться с Балухом.