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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Абхазия (329) кандидат (953) ЦИК (3119)

 ЦИК зарегистрировал кандидата, указавшего местом своего рождения Абхазию

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженцем кандидата в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №222 Вахтанга Убирию. В своих данных он указывает, что родился в Абхазии.

Соответствующая информация размещена на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

В данных об Убирии указывается, что он "родился 22 августа 1950 года в городе Очамчира, Абхазия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение".

Абхазия является автономной республикой в ​​составе Грузии. При военном содействии РФ Абхазия провозгласила свою "независимость", но ее признали только 4 страны в мире, включая Россию.

Также на Цензор.НЕТ: У здания парламента Грузии началась новая акция протеста

Источник: https://censor.net.ua/n3133651
 
 
 Топ комментарии
 
Как Голобородько смотрит на независимость Абхазии ? Примерно так же, как на независимость ПМР, ДНР и ЛНР ?
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Там в ЦИК сидят нормальные люди или потерянные совсем?
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Это наш одесский ушлепок. Зам. мэра. Судим, попал под амнистию (!!!). Торчал в Израиле... Пришло его время! Ура и трижды Виват! ((( Зелебень, вы рады?
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ну хоть пока не море спокойствия на луне...
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Там в ЦИК сидят нормальные люди или потерянные совсем?
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Наверное должен был указать полный вариант. Для 1950 г.р. он звучит так - Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика Грузинской Советской Социалистической Республики Союза Советских Социалистических Республик
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Ну для меня это именно так в смысле что Абхазия - это Грузия и вообще это не обсуждается
Это как Германии несмотря на, все всегда знали что т. н. ГДР - это оккупированная ФРГ и все
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Ну а смысле на каком основании отказать?
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Убирия,_Вахтанг_Шалвович

И пока он под амнистией, пока не привлечён к ответственности, фиг ему откажешь
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В 1992 году при содействии криминального авторитета Семёна Могилевича, был назначен в государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины - «Укрзалізницю», где ведал закупками топлива.
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амнистия это не снятие судимости - попал под амнистию или под условно досрочное - все равно судим , а может полный срок отматать и потом снимут судимость - все человек чист
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Ну там ссылка на вики
А тут в статье на ЦН пишут что без судимостей он проходит
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за ссылку спасибо , хоть прочитал что за фрукт
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что не так - он указал месторождение Абхазия как самостоятельное государство это все равно если бы я к примеру пошел на выборы и указал место рождение днр а не Украина город Доннецк
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По идее он должен был указать СССР, но решил уточнить. И что? Будем придираться к такой фигне?
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СССР как раз не обязательно - принятие документов в которых указанно место рождение абхазия как независемого государства - это практически признание абхазии как независимого отдельного от Грузии государства практически на государственном уровне - дальше продолжать ?
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Ви якби розуміли суть проблеми, то не мололи б дурниць.
Слід було б вказувати ГРСР.
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Грузию на тот момент конечно уважали как родину вождя, но самостоятельным государством она и близко не была.
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нет не смущает - еще раз для тех кто в.... он подал документы с указаным местом рождения несуществуещего и ни когда не существовашего государства и принятие этих документов ЦИК (не последним в Украине органом ) уже может привести к неприятным разбирательствам с той же Грузией
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Это да. СССР тоже бы обиделся, но к счастью такая опасность уже не грозит
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какое нах самостоятельное государство,мордва позорная,это есть оккупированные рф территории Грузии
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ну раз на Конституцию насрали, то что будет если зарегистрируют несколько людей из Нарнии?
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Ну и ладно, хорошо, что не «ДНР» а вообще насколько это адекватно?
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Как Голобородько смотрит на независимость Абхазии ? Примерно так же, как на независимость ПМР, ДНР и ЛНР ?
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Ему самому этот вопрос задавать бесполезно, потому что он мне ничего не должен. Потому интересуюсь у тех, кто его выбрал.
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Вы зря сюда ПМР вставили - унтер офицерская вдова просматривается
Любой пытливый ум задастся вопросам - кто помогал Молдову дербанить, ведь у РФ общей границы с ней нет?
Как в последние годы ротации ихтамнетов проводились и есть ли тут связь с приднестровским бизнесом Порошенко и дружбой его с Плохотнюком?
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петин ЦИК отрабатывает деньги крота ху"ЛА -пецюлички.
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Это наш одесский ушлепок. Зам. мэра. Судим, попал под амнистию (!!!). Торчал в Израиле... Пришло его время! Ура и трижды Виват! ((( Зелебень, вы рады?
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я забыл у кого он был замом?помню что какой то неадекват.
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Эдик Гурвиц. Адекват. Отстранил его.. Что толку?..
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Амнистия не снимает судимости. Значит кто-то брешет. Я думаю, что ты!
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Не лень, а жалко Свыни редкие жлобы....
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Цей теж з Ізраїлю? ЦВК зареєструвала кандидата, який вказав місцем свого народження Абхазію - Цензор.НЕТ 1754 А на подвійне громадянство його перевірили, чи теж накраде і звалить в Герцлію?
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нема такої країни як апхазія, документи не годяця
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Складывается такое впечатление, что в Украине, украинцев не осталось.
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DemianBond - да есть они...

Просто если есть выбор, украинцы всегда проголосуют за инородца...
Аксиома...
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мо' хто ша подасть кандідатуру і напише шо родився в денеері?
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Вибачай, забув що у вас, зебілів, пам'ять як у хробака. Той про кого йде мова у цій новині. Вахтанг Шалвович Убирия. Хороший, чи поганий? ЦВК зареєструвала кандидата, який вказав місцем свого народження Абхазію - Цензор.НЕТ 7870
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Научись выражать свои мысли, дурачёк. А потом про "хробаков" будешь ляпать.
Отвечаю, я не принадлежу к Свынарнику и не знаю хороший он или плохой. Это вы Свыни лепите к людям лейбы "просто потому, что не так думают ка вы,(прилеплю и я) ИДИОТЫ! А ссылочки на КАЦАпедию меня не интересуют, мало ли что винторогие пишут...
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Ти дійсно притрушений... На усю голову. Шкода що діалог видалили. Доречі, щодо вінторогих, вивчи для початку українську. А потім пиши про КАЦАпедию. Якщо ти не можеш сказати хороший він, чи поганий, якого дідька ти взагалі вів цю розмову??? Ходи здоровий. Хай щастить.
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а в ЦИК случаем паспорта дыры не принимают?
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А що в цьому крамольного? У всiх, хто народився в Абхазії записано в свідоцтві про народження "Абхазька АРСР". (На трьох мовах)
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Новинский в России родился и имеет российское гражданство - кандидат "за життя"
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ЦІК, зареєструвавши того абхаза, визнав суверинітет Абхазії - ось в чом пєтрушка!!!
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Каким образом,если он родился там при совке и у него паспорт Украины а не Абхазии.
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При совке это была Грузинская ССР...и место рождения у него Грузия...но товаришЧ выделил...Абхазия...
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У него паспорт Украины,иначе бы у него не приняли документы,а что он там подчеркивает,ну значит парашист какой то.По закону ЦИК не имела ему права отказать.У нас пол зрады за парашу.
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Це була саме Абхазька АРСР. I в свiдотствах так i писалось. Не вводьте людей в оману.
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то так і нада було пісать - апхазька асєсєр
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По-перше потрібно писати грамотно, а по-друге, заповнюючи документи, писати треба те, що вказано у вашому свідоцтві про народження, інакше вивезуть з мішком на голові за межі України. "За недостовірнi данi, вказанi в анкеті." (С)
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а я не в анкєтє пішу - а на хворумє, де пишуть а чорт знайє якому йєзику
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По-перше потрібно писати грамотно, а по-друге, заповнюючи документи, писати треба те, що вказано у вашому свідоцтві про народження, інакше вивезуть з мішком на голові за межі України. "За недостовірнi данi, вказанi в анкеті." (С) ЦВК зареєструвала кандидата, який вказав місцем свого народження Абхазію - Цензор.НЕТ 2954
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помітив нєскоко ашіпок:
1. Кома після "По-перше" пропущена
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і шо? в того вахтанга в метриці записана Апхазія??? Чи, таки, ААССР
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ну, йєсі тобі не панятно, то це вже клініка
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У нас демократия.Каждый вправе выбирать все что пожелает.
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КС подтвердил, что согласно новым ЗЕконам - это норм
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КС подтвердил, что Свынову раду разгонят сраной метлой.
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да-да-да... ох-ох-ох... Подтвердил за 30 серебренников
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Это соплеменник Зебила, замаскированный под кавказца.
Редкий подонок.
Так значит, Абхазия, по мнению неких выборчих проституток - страна?
Тогда на очереди Лугандон и Даунбасс.
Вот будет радость Зебилу.
И напрягаться не нужно...
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очкі, бамашка, кастюм і крєсло... боше нє віжу разніц
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