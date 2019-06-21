 ЦИК зарегистрировал кандидата, указавшего местом своего рождения Абхазию

Соответствующая информация размещена на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
В данных об Убирии указывается, что он "родился 22 августа 1950 года в городе Очамчира, Абхазия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение".
Абхазия является автономной республикой в составе Грузии. При военном содействии РФ Абхазия провозгласила свою "независимость", но ее признали только 4 страны в мире, включая Россию.
Также на Цензор.НЕТ: У здания парламента Грузии началась новая акция протеста
Это как Германии несмотря на, все всегда знали что т. н. ГДР - это оккупированная ФРГ и все
И пока он под амнистией, пока не привлечён к ответственности, фиг ему откажешь
А тут в статье на ЦН пишут что без судимостей он проходит
Слід було б вказувати ГРСР.
Это как Средизе́мье (англ. Middle-earth; ) - место действия в вымышленной вселенной легендариума Дж. Р. Р. Толкина.
Любой пытливый ум задастся вопросам - кто помогал Молдову дербанить, ведь у РФ общей границы с ней нет?
Как в последние годы ротации ихтамнетов проводились и есть ли тут связь с приднестровским бизнесом Порошенко и дружбой его с Плохотнюком?
Просто если есть выбор, украинцы всегда проголосуют за инородца...
Аксиома...
Отвечаю, я не принадлежу к Свынарнику и не знаю хороший он или плохой. Это вы Свыни лепите к людям лейбы "просто потому, что не так думают ка вы,(прилеплю и я) ИДИОТЫ! А ссылочки на КАЦАпедию меня не интересуют, мало ли что винторогие пишут...
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помітив нєскоко ашіпок:
1. Кома після "По-перше" пропущена
Редкий подонок.
Так значит, Абхазия, по мнению неких выборчих проституток - страна?
Тогда на очереди Лугандон и Даунбасс.
Вот будет радость Зебилу.
И напрягаться не нужно...