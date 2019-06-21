 ЦИК зарегистрировал кандидата, указавшего местом своего рождения Абхазию

Соответствующая информация размещена на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

В данных об Убирии указывается, что он "родился 22 августа 1950 года в городе Очамчира, Абхазия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение".

Абхазия является автономной республикой в ​​составе Грузии. При военном содействии РФ Абхазия провозгласила свою "независимость", но ее признали только 4 страны в мире, включая Россию.

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