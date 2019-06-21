 Один украинский воин травмирован с начала суток. Враг 9 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, такая информация была обнародована на брифинге пресс-центра ООС.

В вечерей сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, из них:

вблизи населенного пункта опытно, по направлению Веселое - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Авдеевка, от направления Спартак - из крупнокалиберного пулемета;

Водяное, от направления населенного пункта Ужовка - с автоматических гранатометов;

окраину Лебединского от направления Ужовка - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

Новотроицкое, от направления населенного пункта Докучаевск - со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

возле Луганского, от направления Нижнее Лозовое - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды Новолуганское, от направления населенного пункта Доломитное - гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Пивденне, от направления шахты имени Гагарина - с 120 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

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