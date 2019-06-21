 Украинская ГТС не может и не должна быть приватизирована, - Гройсман

Об этом глава правительства сказал в вечернем эфире одного из телеканале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизирована. Она должна находиться в собственности государства. Все остальное - ложь. Людей под выборы запугивают", - заявил премьер.
При этом Гройсман заверил, что ни он, ни правительство "не принимали никаких решений по этому поводу".
А хтось хоче її приватизувати???
говноил нырнул. Ты за кого топил, когда зеленин по роялю херячил?
обычно банкротят предприятия и предпринимателей
а большую железку готовят к сдаче в аренду и передачи в управление...
дурочка снова что-то попутала? кислое с зеленым?
Если ГТС прямо сейчас не продать Западу - то газ пойдет в обход Украины на все 100%
В итоге ГТС можно будет сдать в металлолом.
До сих пор этого добивалась только Тимошенко- выполняла задание кремля. а теперь и Гройсман?
сдать в аренду и передать консорциуму в управление
так можно защитить от передачи газпрому,
а в случае продажи - конечным покупателем станет путин...
но зебилам это не объяснили на гОвеном ТВ
И сам не гам и другому не дам...
Запад уже делает всё возможное чтоб не заработал СП 2 - пока этого явно мало. И время заканчивается.
привыкли дауны лозунгами трахать мозги,обратки ждите.
разве как то предполагает приватизацию?? зебилы все такие тупые?