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 Политика Украины
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Все про:ГТС (904) приватизация (872) Гройсман (4792)

 Украинская ГТС не может и не должна быть приватизирована, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинская газотранспортная система не может и не будет приватизирована.

Об этом глава правительства сказал в вечернем эфире одного из телеканале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизирована. Она должна находиться в собственности государства. Все остальное - ложь. Людей под выборы запугивают", - заявил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня подам в ГБР и НАБУ заявления о доведении до банкротства газотранспортной системы Украины, -Тимошенко

При этом Гройсман заверил, что ни он, ни правительство "не принимали никаких решений по этому поводу".

Источник: https://censor.net.ua/n3133649
 
 
 Топ комментарии
 
А шо такое? Кормушка уплывает и уже не надо приватизировать? Или кто это такой нехороший доводил ГТС до банкротства?
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А це вже буде вирішувати Коломойський.
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Зверни увагу , кацахоле - андруша смицький тобі поставив лайк, а одна палка прихильниця петі - лайкнула андруші смицькому.. Як то кажуть - "смичка" або злучка стеця і пригожина.. Поздоровляю..
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Ти ба................
А хтось хоче її приватизувати??? Украинская ГТС не может и не должна быть приватизирована, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6653
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Гройсману бы хотелось конечно ,но не получается Украинская ГТС не может и не должна быть приватизирована, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4463поэтому Так не доставайся же ты никому !
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кто тебя спрашивал? зеленин ее уже отдал каломойше Украинская ГТС не может и не должна быть приватизирована, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4463
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А це вже буде вирішувати Коломойський.
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Чел, ты точно с ним спишь, что знаешь все его замыслы.
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Зверни увагу , кацахоле - андруша смицький тобі поставив лайк, а одна палка прихильниця петі - лайкнула андруші смицькому.. Як то кажуть - "смичка" або злучка стеця і пригожина.. Поздоровляю..
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А шо такое? Кормушка уплывает и уже не надо приватизировать? Или кто это такой нехороший доводил ГТС до банкротства?
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я же тебя спрашивал, а ты в говно ил нырнул. Ты за кого топил, когда зеленин по роялю херячил? Українська ГТС не може і не має бути приватизованою, - Гройсман - Цензор.НЕТ 341
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лаплашка , а разве можно банкротить кусок железа?
обычно банкротят предприятия и предпринимателей
а большую железку готовят к сдаче в аренду и передачи в управление...
дурочка снова что-то попутала? кислое с зеленым?
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Гройсман ,ты зачем устроил в Украине тарифный и ценовой геноцид ?
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еще одно кукарекало лахтинское подтянулось
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Ещё один собак на сене = так не доставайся же никому!
Если ГТС прямо сейчас не продать Западу - то газ пойдет в обход Украины на все 100%
В итоге ГТС можно будет сдать в металлолом.
До сих пор этого добивалась только Тимошенко- выполняла задание кремля. а теперь и Гройсман?
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Продать гтс, купит газпром как в Беларусь, кацап.
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для дурака
сдать в аренду и передать консорциуму в управление
так можно защитить от передачи газпрому,
а в случае продажи - конечным покупателем станет путин...
но зебилам это не объяснили на гОвеном ТВ
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Це означає, що якийсь з "НЕолігархів" преЗе отримає її, як компенсацію за підтримку на виборах, та "спонсорство" лднр. А може поділять на чотирьох
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Если ГТС прямо сейчас не продать Западу - то газ пойдет в обход Украины на все 100%

И сам не гам и другому не дам...
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Да ктож её там купит? На металл?! Украинская ГТС не может и не должна быть приватизирована, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3229

Запад уже делает всё возможное чтоб не заработал СП 2 - пока этого явно мало. И время заканчивается.
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Запад сделает всё возможное только тогда, когда ГТС будет принадлежать ему - чтобы не зависеть ни от януковичей, ни от бени, ни от пуйла
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Значит так и будет. И это лучший вариант,чем быть лохом. Этим двум сторонам выгодна,чтобы Украина подняла лапки вверх. Надо уметь проигрывать ,а ни метаться в поисках партнера сзади.
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грося,где законопроект,шо труба народная?заодно бы и свой асфальтовый завод в пенсионный фонд передал...
привыкли дауны лозунгами трахать мозги,обратки ждите.
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Кожна свора дорвавшись до влади,головною економічною задачею вбачає лише розкрадання й пограбунок Украинская ГТС не может и не должна быть приватизирована, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9546
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Эту трубу нужно было до 14-го года американцам продать, никакой войны не было бы.
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Гройсман все більше і більше без Порошенка нагадує автократа і комуняку.
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Этого недоразвитого экономиста, угобившего значительную часть экономики Украины, ещё хватает наглости за месяц до окончания полномочий что то там гавкать из под плинтуса....
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Гройсман мастер спорта по переобуванию в прыжке, не так давно он говорил что нужно отдать иностранным инвесторам.))
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Грося не попадает в раду никак . Но гонит галиматью до сих пор . Интересно , какие " закладки " они заложили в своих законах , которые никто не видел , но которые всем придётся выполнять в ближайшее время
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говорить воно ніби правильно, але постійно якусь фігню творить
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После того, что они сделали с тарифами, это уже не имеет никакого значения.
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А раніше Гройсман заявляв, що не можемо дати раду з ГТС, і що її треба передати в "міжнародний" консорціум. Коли вже його виженуть з Кабміну.
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" її треба передати в "міжнародний" консорціум "

разве как то предполагает приватизацию?? зебилы все такие тупые?
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вінницьке порося розхрюкалось. воно вумне , воно купило диплом маупа.
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а що з прем'єр-міністром - він вміє думати, чи там уже каюк усім сподіванням?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская ГТС не может и не должна быть приватизирована, - Гройсман
 
 
 
 
 
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