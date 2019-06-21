 Украинская ГТС не может и не должна быть приватизирована, - Гройсман

Об этом глава правительства сказал в вечернем эфире одного из телеканале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизирована. Она должна находиться в собственности государства. Все остальное - ложь. Людей под выборы запугивают", - заявил премьер.

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При этом Гройсман заверил, что ни он, ни правительство "не принимали никаких решений по этому поводу".