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Все про:взятка (4589) Львовщина (1680) СБУ (13534) таможня (1420)

 Двое сотрудников таможенного поста "Смильница" задержаны на Львовщине за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Во Львовской области сотрудники СБУ уличили в систематических взятках двух должностных лиц таможенного поста "Смильница".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое сотрудников таможенного поста Смильница задержаны на Львовщине за систематическое взяточничество, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что таможенники требовали деньги с предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при перемещении товаров через государственную границу. Сотрудники СБУ задокументировали три факта получения должностными лицами различных сумм неправомерной взяток.

Правоохранители задержали таможенников вблизи рабочего места во время получения очередного взятки.

Двое сотрудников таможенного поста Смильница задержаны на Львовщине за систематическое взяточничество, - СБУ 02

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Двое сотрудников таможенного поста Смильница задержаны на Львовщине за систематическое взяточничество, - СБУ 03

В ходе обысков в автомобилях злоумышленников обнаружено более 80 тысяч гривен наличности, законность происхождения которой устанавливается.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Также проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других работников таможенного поста.

Смотрите также: Двух таможенников поймали на систематических взятках на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3133648
 
 
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Мне в этой новости нравится слово "систематическое". Один раз взять взятку оказалось мало для заведения криминального дела.
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"Систематичність" була зафіксована після допиту ...на цвинтарі .Може митникам там екскурсії частіше організовувати. Плюсую ЗЕ за дієвий метод боротьби з корупцією.
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хто систему прощёлкал?
чы впадлу дополнительную шконку в хату?
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не отстегнули выше! Тарифы повысились же!
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажДвое сотрудников таможенного поста "Смильница" задержаны на Львовщине за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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