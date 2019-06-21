 Двое сотрудников таможенного поста "Смильница" задержаны на Львовщине за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что таможенники требовали деньги с предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при перемещении товаров через государственную границу. Сотрудники СБУ задокументировали три факта получения должностными лицами различных сумм неправомерной взяток.

Правоохранители задержали таможенников вблизи рабочего места во время получения очередного взятки.

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В ходе обысков в автомобилях злоумышленников обнаружено более 80 тысяч гривен наличности, законность происхождения которой устанавливается.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Также проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других работников таможенного поста.

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