 Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций Нацполиции Украины.

Сергей Яровой заявил, что позиция правоохранительных органов остается неизменной - на первом месте безопасность граждан, поэтому в городе будут усилены меры безопасности. По предварительной информации, ожидается 10000 участников акции.

"Мы провели встречи с организаторами акции и понимаем масштабы марша, поэтому для обеспечения безопасности на улицы выйдут все подразделения системы МВД. Наша позиция остается неизменной - на первом месте для нас безопасность граждан. Поэтому руководители на местах должны знать, что от них требуют и контролировать ситуацию на вверенной им области. К проведению мероприятий мы привлекаем все подразделения - ГСЧС, полицию, а также подразделения полиции диалога", - отметил он.

Сергей Яровой подчеркнул, что на выходные по прогнозу погоды обещают жару, поэтому руководители обязаны обеспечить личный состав водой и всем необходимым.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины отметил недопущении столкновений и провокаций.

"Обращаемся ко всем сторонам с просьбой не прибегать к провокациям и действовать в рамках закона. Конституция для всех одинакова. На любые попытки провокаций и силового противодействия будет жесткий ответ", - отметил Сергей Яровой.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что во время марша будут работать подразделения полиции диалога со всей Украины.

"На это мероприятие мы привлекаем сто полицейских диалога из других регионов. Мы должны не допустить провокаций и конфликтов и обеспечить безопасность каждого гражданина Украины", - отметил Сергей Князев.

Также он заявил, что правоохранители готовы коммуницировать как с организаторами, так и с оппонентами марша.

В свою очередь, начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что к территории, где будет проходить мероприятие, полиция ограничит доступ, будут установлены пропускные пункты с металлическими рамками.

"Для недопущения и предупреждения совершения возможных преступлений, на территорию, где будет марш, мы ограничим доступ. Будет установлено достаточное количество пропускных пунктов с металлическими рамками, чтобы создать свободный проход гражданам и представителям СМИ", - отметил Андрей Крищенко.

Кроме того, он подчеркнул, что оперативная ситуация может меняться очень быстро, поэтому командиры на местах должны будут оперативно реагировать на любые вызовы, а также не допустить использования участниками марша запрещенной в Украине символики.

"Это очень динамичное мероприятие и обстановка может меняться очень быстро, поэтому призываю руководителей принимать решение немедленно и на местах. Особое внимание обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей. Кроме того, мы предупредили участников марша о недопустимости использования во время шествия национальной символики РФ или призывов к миру с ней. Это недопустимо", - сказал Андрей Крищенко.

Кроме того, 22 и 23 июня в Киеве будет частично ограничено дорожное движение в связи с проведением массового мероприятия.

Движение будет ограничено 22 июня с 18:00 до 18:00 23 июня на некоторых улицах столицы.