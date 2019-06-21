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Все про:Нацполиция (9574) ЛГБТ-сообщество (227)

 Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой

Об усилении мер безопасности во время Марша равенства "Киев Прайд - 2019", который пройдет 23 июня в столице, рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, во время совещания в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций Нацполиции Украины.

Сергей Яровой заявил, что позиция правоохранительных органов остается неизменной - на первом месте безопасность граждан, поэтому в городе будут усилены меры безопасности. По предварительной информации, ожидается 10000 участников акции.

"Мы провели встречи с организаторами акции и понимаем масштабы марша, поэтому для обеспечения безопасности на улицы выйдут все подразделения системы МВД. Наша позиция остается неизменной - на первом месте для нас безопасность граждан. Поэтому руководители на местах должны знать, что от них требуют и контролировать ситуацию на вверенной им области. К проведению мероприятий мы привлекаем все подразделения - ГСЧС, полицию, а также подразделения полиции диалога", - отметил он.

Сергей Яровой подчеркнул, что на выходные по прогнозу погоды обещают жару, поэтому руководители обязаны обеспечить личный состав водой и всем необходимым.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины отметил недопущении столкновений и провокаций.

"Обращаемся ко всем сторонам с просьбой не прибегать к провокациям и действовать в рамках закона. Конституция для всех одинакова. На любые попытки провокаций и силового противодействия будет жесткий ответ", - отметил Сергей Яровой.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что во время марша будут работать подразделения полиции диалога со всей Украины.

"На это мероприятие мы привлекаем сто полицейских диалога из других регионов. Мы должны не допустить провокаций и конфликтов и обеспечить безопасность каждого гражданина Украины", - отметил Сергей Князев.

Также он заявил, что правоохранители готовы коммуницировать как с организаторами, так и с оппонентами марша.

В свою очередь, начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что к территории, где будет проходить мероприятие, полиция ограничит доступ, будут установлены пропускные пункты с металлическими рамками.

"Для недопущения и предупреждения совершения возможных преступлений, на территорию, где будет марш, мы ограничим доступ. Будет установлено достаточное количество пропускных пунктов с металлическими рамками, чтобы создать свободный проход гражданам и представителям СМИ", - отметил Андрей Крищенко.

Кроме того, он подчеркнул, что оперативная ситуация может меняться очень быстро, поэтому командиры на местах должны будут оперативно реагировать на любые вызовы, а также не допустить использования участниками марша запрещенной в Украине символики.

"Это очень динамичное мероприятие и обстановка может меняться очень быстро, поэтому призываю руководителей принимать решение немедленно и на местах. Особое внимание обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей. Кроме того, мы предупредили участников марша о недопустимости использования во время шествия национальной символики РФ или призывов к миру с ней. Это недопустимо", - сказал Андрей Крищенко.

Кроме того, 22 и 23 июня в Киеве будет частично ограничено дорожное движение в связи с проведением массового мероприятия.

Движение будет ограничено 22 июня с 18:00 до 18:00 23 июня на некоторых улицах столицы.

Источник: https://censor.net.ua/n3133647
 
 
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Законы устанавливают люди. Если закон противоречит убеждениям большей части народа - это не закон, а оккупационные предписания.
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Выбирай гомофоба или гомофила во вру, работай... И придет тебе счастье.
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Работай в смысле - собирай единомышленников в пивной, найди общий язык с промышленниками и банкирами, выйди на выборы, просри их, но вынуди президента передать тебе полномочия премьера, дождись пока президент крякнет, объедини должности президента и премьера, подожги парламент, загони дураков из оппозиции под шконарь, и наконец-то восстанови предписание о признании гомосексуализма психическим расстройством на территории страны? Сэр, спасибо за совет, сэр! Если бы не вы, я был бы второсортным художником, сэр!
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А рюкзаками торговать может каждый!
Это яровой забыл добавить.
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Який же це марш "рівності", якщо учасники вимагають для себе соціальних привілеїв. Причому абсолютно незаслужено, адже вони не розбудовували важку промисловість, не боролися з врожаєм та мирним атомом, не підбивали ворожі танки тощо. Окрім того їхня сексуально-соціальна група у відсотках по відношенню до чисельності населення України є величиною мізерною.
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Знову трансгендери вулицями пройдуть? Фрейд би сказав, що в них щось не так не зі статтю, а з головою. А може дійсно голодні? Хліба-молока принесіть малятам.
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За хлеб-молоко они тебе такое "дякую" скажут, мало не покажется.
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новые демократические Зе веяния.....
При Барыге такого и представить было не возможно...
Барыга прессовал своей Верой, Армией, Мовой и Кибергами....
Сейчас вздохнули свободно наконец...
Хомчак молодец...

https://t.co/6n4NPzJLBR

На КиевПрайде будет отдельная колонна ЛГБТ-военных

Призываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой - Цензор.НЕТ 9478



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Та невже? Прям прессовал, каждый год, лично, во все дырки!
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Треба запропонувати їм пройти маршем від західного кордону до східного, раз у них така жага до ходи - попереду президент з прапором, і колона блакитних і рожевих військових.
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какая краса, гордость берет даже, за мужжчин в ажурных стрингах
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у нас все равны и мужик в ажурных трусиках и мужик в боксерах
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Який в дупу марш равэнства ??? Я не хочу і ніколи не буду равним з цими хворими
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПризываем участников Марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям, Закон один для всех, - замминистра МВД Яровой
 
 
 
 
 
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