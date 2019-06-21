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 Политика Украины
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Все про:Житомирщина (694) КПУ (2369) Слуга народа (59)

 Партия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины

На внеочередных парламентских выборах партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" выдвинула на одном из мажоритарных округов Житомирской области Вячеслава Сигачова, который раньше сотрудничал с КПУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт ЦИК. 

Так, в 64 округе Житомирской области (с центром в Коростене) от "Слуги народа" выдвинут Вячеслав Сигачов. 

Согласно официальной информации ЦИК на парламентских выборах в 2014 г.  членом окружной избирательной комисии в округе №64 от Коммунистической партии Украины был Вячеслав Сигачов. 

Партия Слуга народа выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины 01

Как известно политические партии делегируют в окружные комиссии проверенных и стойких активистов, поскольку уровень ответственности в окружной комиссии  гораздо выше чем в десятках участковых избирательных комиссий. 

Таким образом, в одном и том же округе, человек с одинаковым именем, отчеством и фамилией - Вячеслав Валериевич Сигачов в 2014 г. представлял в ОВК Коммунистическую партию, а в 2019 г. баллотируется от партии "Слуга народа". 

Источник: https://censor.net.ua/n3133645
 
 
 Топ комментарии
 
І Карплюк уже з рогами Зеленського вихваляється. З того кагалу не буде ніякого толку.
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"это не то, что вы думаете!" - лозунг зебилов
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Прихильники петі - ось ви тут натужно репетуєте в псевдоправедному гніві , сподіваючись що Україна не пам'ятає прізвище того хто був засновником партії регіонів та міністром в злочинному уряді януковича-азірова?
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Хороший маячек. Надеюсь в команде ЗЕ разберутся с этим гражданином.
И шо орать? Вы лучше вспомните кого пэдро в свою команду понабирал! Всяких там ложкиных-кононенок-свинарчуков... Шо, уже забыли про эту наволочь? То я вам напомню.
Шо ж вы раньше так не верещали, патриоты ***?..
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Оце да, як вони будуть коаліцію ліпити.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартия "Слуга народа" выдвинула коммуниста Сигачова на одном из мажоритарных округов Житомирщины
 
 
 
 
 
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