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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1863) СБУ (13534) увольнение (1596) Фролов (3)

 Зеленский уволил с военной службы в запас экс-заместителя председателя СБУ Фролова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы в запас экс-заместителя председателя СБУ Олега Фролова.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить генерал-полковника Фролова Олега Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в документе.

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Напоминаем, 11 июня Зеленский уволил Фролова с должности заместителей председателя СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3133642
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас из каментов узнаем что это был самый лучший человек в СБУ а теперь все пропало
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порошата налетели. шоколада на всех не хватит.
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Ого, а почему не посадил? Или то опять шутка была, да ЗелеБоты?
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Ого, а почему не посадил? Или то опять шутка была, да ЗелеБоты?
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порошата налетели. шоколада на всех не хватит.
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а ти підарашонок лахтінскій, завідуєшь?
На чужой шоколай ябло ня раззявляй, брюкву родімую кушай...
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о лишении пенсий и надбавок даже речи не идет, специально оговорили, шо даже форму носить может...
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это такой пункт в законе о воинской службе имеется.или о пенсионном обеспечении-не помню точно.
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я знаю, но ношение формы нужно оговаривать, а можно - нет, получается, что это, как-никак, а привилегия.
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Сейчас из каментов узнаем что это был самый лучший человек в СБУ а теперь все пропало
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Стоїть іржавий жигуль, вірніше те, що з нього лишилось - ні коліс ні дверей - повна кабіна людей. Населення міняє в тому жигулі водія, механіків, але воно не їздить аж ніяк уже 30 років. І от черговий водій робить те саме, що й попередній - виймає мотор з лісапєда і ставить в жигуль і обіцяє світле майбутнє.
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Ні.
Тут зовсім інше.
Починається, щось на зразок переставляння ліжок в борделі, але на більш високому рівні.
Бордель переїздить у інший будинок.
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какой запас...военначальник либо служит державе либо цугундер...
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если по подозрению будут на улицу выбрасывать, то здорово жить будет
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Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором.
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Одним генерал-полковником меньше, одним больше - какая разница Я думаю там и полковник справится нормальный!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил с военной службы в запас экс-заместителя председателя СБУ Фролова
 
 
 
 
 
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