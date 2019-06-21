 Зеленский уволил с военной службы в запас экс-заместителя председателя СБУ Фролова

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Уволить генерал-полковника Фролова Олега Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в документе.
Напоминаем, 11 июня Зеленский уволил Фролова с должности заместителей председателя СБУ.
а ти підарашонок лахтінскій, завідуєшь?
На чужой шоколай ябло ня раззявляй, брюкву родімую кушай...
Тут зовсім інше.
Починається, щось на зразок переставляння ліжок в борделі, але на більш високому рівні.
Бордель переїздить у інший будинок.