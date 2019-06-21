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 Партия Порошенко провела на Майдане "акцию солидарности с народом Грузии"

"Европейская Солидарность" провела акцию в поддержку народа Грузии на Майдане Независимости

"События, происходящие в Грузии, - это очередная попытка Кремля применить свои" гибридные "технологий на территории суверенного государства. Еще несколько дней назад мы наблюдали подобные попытки в Республике Молдова, - отмечается в пресс-релизе партии, передает Цензор.НЕТ.

Партия "Европейская Солидарность" решительно осуждает попытки Москвы дестабилизировать ситуацию на всем постсоветском пространстве.

Париия также выражает свою солидарность и поддержку грузинскому народу, который выступает против очередной российской провокации.

Как известно, в 2008 году российские войска оккупировали пятую часть грузинской территории. В 2014 году по подобному сценарию московские оккупанты аннексировали украинский Крым и получили контроль над частью Донбасса.

По словам участников акции, "сегодня внутри и Грузии, и Украины Кремль делает ставку на" пятую колонну "и коллаборационистов, провоцируя межцерковные и гражданские противостояния".

"Учитывая то, что в Верховную Раду идет большая колонна пророссийских сил, а новая власть приведет в парламент политиков опыт государственного управления, Кремль стремится в максимально сжатые сроки расшатать ситуацию в Украине", подчеркивается в обращении.

Участники акции заявляют, что "Европейская Солидарность" - единственная партия, которая способна не допустить реванша пророссийских сил не только в будущей Верховной Раде, но и в Украине.

Партия Порошенко провела на Майдане акцию солидарности с народом Грузии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133641
 
   
 Топ комментарии
 
Знову піар.. Піариться на всьому.. Але це не допоможе петіній дупі пролізти в ВР до омріяної недоторканості..
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Петя где убийцы Небесной сотни, солидарный?
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Вы тоже заметили, как неясно, витиевато и неоднозначно ПЕС формулируют свой посыл. Непонятно какую конкретно сторону конфликта они поддерживают, а значит пытаются примазаться к будущему победителю.
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Пишуть, що парламент штурмувала його партія.
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Ооооо, скільки паРашної гнилі в одному місці зібралось, аш парашею воняє!
Порошенко молодець, а ви гавчики, тільки і всього!
Одне гавкання в коментах, ніякої конкретики!
Тільки один коментар+++!!!
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Видимость бурной деятельности уже достала.

«Жизненный идеал Монморенси состоит в том, чтобы всем мешать и выслушивать брань по своему адресу. Лишь бы втереться куда-нибудь, где его присутствие особенно нежелательно, всем надоесть, довести людей до бешенства и заставить их швырять ему в голову разные предметы, - тогда он чувствует, что провел время с пользой. Высшая цель и мечта этого пса - попасть кому-нибудь под ноги и заставить проклинать себя в течение целого часа. Когда ему это удается, его самомнение становится совершенно нестерпимым.»
- Джером К. Джером, «Трое в лодке, не считая собаки»
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Суд принял решение, которое позволит Саакашвили баллотироваться в Верховную Раду
Печерский райсуд Киева признал факт непрерывного проживания экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в Украине в течение пяти лет.
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Саакашвили имеет прямое отношение к оппозиции в Грузии
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Все это можно сделать, не придавая акции политический внутриукраинский контекст, не под флагами вонючего Пети Параши.
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