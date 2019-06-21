 Партия Порошенко провела на Майдане "акцию солидарности с народом Грузии"

"События, происходящие в Грузии, - это очередная попытка Кремля применить свои" гибридные "технологий на территории суверенного государства. Еще несколько дней назад мы наблюдали подобные попытки в Республике Молдова, - отмечается в пресс-релизе партии, передает Цензор.НЕТ.
Партия "Европейская Солидарность" решительно осуждает попытки Москвы дестабилизировать ситуацию на всем постсоветском пространстве.
Париия также выражает свою солидарность и поддержку грузинскому народу, который выступает против очередной российской провокации.
Как известно, в 2008 году российские войска оккупировали пятую часть грузинской территории. В 2014 году по подобному сценарию московские оккупанты аннексировали украинский Крым и получили контроль над частью Донбасса.
По словам участников акции, "сегодня внутри и Грузии, и Украины Кремль делает ставку на" пятую колонну "и коллаборационистов, провоцируя межцерковные и гражданские противостояния".
"Учитывая то, что в Верховную Раду идет большая колонна пророссийских сил, а новая власть приведет в парламент политиков опыт государственного управления, Кремль стремится в максимально сжатые сроки расшатать ситуацию в Украине", подчеркивается в обращении.
Участники акции заявляют, что "Европейская Солидарность" - единственная партия, которая способна не допустить реванша пророссийских сил не только в будущей Верховной Раде, но и в Украине.
Порошенко молодець, а ви гавчики, тільки і всього!
Одне гавкання в коментах, ніякої конкретики!
Тільки один коментар+++!!!
«Жизненный идеал Монморенси состоит в том, чтобы всем мешать и выслушивать брань по своему адресу. Лишь бы втереться куда-нибудь, где его присутствие особенно нежелательно, всем надоесть, довести людей до бешенства и заставить их швырять ему в голову разные предметы, - тогда он чувствует, что провел время с пользой. Высшая цель и мечта этого пса - попасть кому-нибудь под ноги и заставить проклинать себя в течение целого часа. Когда ему это удается, его самомнение становится совершенно нестерпимым.»
- Джером К. Джером, «Трое в лодке, не считая собаки»
Печерский райсуд Киева признал факт непрерывного проживания экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в Украине в течение пяти лет.