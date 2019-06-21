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Все про:МИД (5027) Россия (73094) Турция (2098) убийство (5259) украинцы (2970)

 В Турции отпустили на свободу россиянина, подозреваемого в убийстве украинца

Прокуратура Турции сообщила, что 30-летний россиянин, после драки с которым в Алании прошлым летом умер 57-летний турист из Запорожья, освобожден из-под стражи.

Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило в ответ на запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.

"Консульство Украины в Анталии держит на постоянном контроле вопрос продления прокуратурой Турции следствия по делу гражданина Российской Федерации, который нанес смертельный удар гражданину Украины А.Сове в июле прошлого года на курорте Алания. По полученной консульством от прокуратуры Турции информации, подозреваемое в совершении преступления лицо было освобождено из-под стражи", - отмечается в документе.

В МИД сообщили, что консульство Украины в Анталии направило дополнительный запрос в прокуратуру с целью получения более детальной информации, в частности, о месте пребывания упомянутого лица, и пообещали проинформировать о результатах его рассмотрения турецкой стороной.

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57-летний житель Запорожья Андрей Сова умер в больнице турецкого города Алания 14 июля 2018. До этого он шесть дней был в коме после драки с туристом из России.

7 июля во время просмотра матча Чемпионата мира по футболу Хорватия - Россия между 57-летним украинском и 30-летним россиянином возник конфликт. Во время выяснения отношений россиянин ударил туриста из Запорожья. Тот упал и ударился головой.

Пострадавшего в состоянии комы доставили в местную больницу, где он и умер.

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17 июля суд постановил арестовать россиянина, который толкнул украинском. Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

3 августа прокуратура Турции ответила на запрос посольства Украины в Турции, что проводятся следственные действия, подозреваемое лицо содержится в учреждениях содержания.

Источник: https://censor.net.ua/n3133640
 
 
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так отпустили его или нет? статья каламбур.
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якщо мокша встиг залишити Туреччину то навряд чи вже понесе покарання на росії.
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При чем тут турпоток,баран мордовский? Поток с хрюссии может уменьшиться только за счет снижения уровня жизни татаромордвы на рф...
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Ымперские братушки подлизнули Рашечке.

Путин даже мог бы нанести визит Султану и заодно забрать этого ватника с собой в одном из трех самолетов. Типо мы своих не бросаем, заодно и помидоров привезтить - вата бы обсасывала это событие неделю. Рейтинг падает. Там вроде прямая линия была недавно у Путина - Невзоров высмеял. Грит - да, прямая линия(как в анестезиологии) В Турции отпустили на свободу россиянина, подозреваемого в убийстве украинца - Цензор.НЕТ 5957
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Турки завжди були гнилими фруктами , навiть не здивувався..
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Турки за $100 маму продадут. Вообще удивился, что еще год эту мерзоту держали в тюрьме...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Турции отпустили на свободу россиянина, подозреваемого в убийстве украинца
 
 
 
 
 
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