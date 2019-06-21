 У здания парламента Грузии началась новая акция протеста

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Дождя.
По его словам, у парламента на проспекте Руставели собралось около полутора тысячи человек.
Ранее оппозиционные партии Грузии озвучили три главных требования к властям. Они потребовали отставки Георгия Гахария с поста главы МВД, а также освободить задержанных накануне демонстрантов. Еще одним требованием оппозиции является начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.
"Мы призываем власти незамедлительно начать законодательный процесс, рассмотреть законодательные изменения и начать переговоры для назначения досрочных парламентских выборов", — сказал политический секретарь "Республиканской партии" Тамар Кордзая.
Накануне в Тбилиси прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с полицией. В результате были задержаны более 300 человек, ОМОН применял против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Причиной акции стало выступление в парламенте российского депутата Сергея Гаврилова.
Протестующие требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. 21 июня он ушел в отставку.
Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.
Итак из приглашенных "гостей" - Додон, Кадыров(приехал уже и орден получил), ожидается Медведев, през. Сербии,, Алиев (приглашен но не поехал)
Вот такая компания и в ней(барабанная дробь)...
Почти так само, но медленно - приходит прозрение и к 24%, коих уже осталось около 5%
===В любой стране приходит момент, когда нужно выйти и защитить её независимость. Не знаю, как в Молдове и Украине, но в Грузии, как выяснилось, выйти и защитить есть кому.=== Фейковая суть порохоботов прет отовсюду - украинские добробаты, нет не слышали
Так что всем тут прекрасно видно, кто ты есть, в жалких своих попытках покидаться говном в Порошенко