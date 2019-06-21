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Все про:Грузия (3561) протест (4447)

 У здания парламента Грузии началась новая акция протеста

К зданию парламента Грузии в Тбилиси снова пришли протестующие.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает корреспондент Дождя.

По его словам, у парламента на проспекте Руставели собралось около полутора тысячи человек.

Ранее оппозиционные партии Грузии озвучили три главных требования к властям. Они потребовали отставки Георгия Гахария с поста главы МВД, а также освободить задержанных накануне демонстрантов. Еще одним требованием оппозиции является начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

"Мы призываем власти незамедлительно начать законодательный процесс, рассмотреть законодательные изменения и начать переговоры для назначения досрочных парламентских выборов", — сказал политический секретарь "Республиканской партии" Тамар Кордзая.

Накануне в Тбилиси прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с полицией. В результате были задержаны более 300 человек, ОМОН применял против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Причиной акции стало выступление в парламенте российского депутата Сергея Гаврилова.

Протестующие требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе. 21 июня он ушел в отставку.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Сообщалось, что результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.

Источник: https://censor.net.ua/n3133635
 
 
 Топ комментарии
 
Для мене по вчорашніх подіях в Тбілісі є два питання - хто допустив щоб кацапська срака зайшла в парламент Грузії і сіла в крісло спікера , і чому поліція Грузії була такою жорстокою до протестувальників..
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Грузины молодцы, вовремя поняли что бить себя кулаком в грудь и называть себя же "антироссийской властью" - это не означает собственно быть антироссийской властью.
Почти так само, но медленно - приходит прозрение и к 24%, коих уже осталось около 5%
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Для мене по вчорашніх подіях в Тбілісі є два питання - хто допустив щоб кацапська срака зайшла в парламент Грузії і сіла в крісло спікера , і чому поліція Грузії була такою жорстокою до протестувальників..
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Пусть Майдан добивается смены власти в Грузии. Она нагло наплевала на народ, пострадавший в войне, потерявший часть своей земли, грузинская власть живет в своем мире,отличном от реалий грузин и не представляет интересы народа, если пригласили кацапскую сатану выступать в парламенте . Не место кацапам ни в Грузии, ни в Украине.Новая украинская власть должна прекратить торговлю с агрессором и все отношения до возвращения наших территорий и возмещения материального многомиллиардного ущерба.
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правительство и пригласило его а муссара они везде мусара
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Так и заседали бы себе в правительстве, зачем в парламент поперлись?
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Быть может рано делать выводы, но к сведению - В Беларуси проходят Европейские Игры( опустим пока кто додумался их устроить у Лукашенко)
Итак из приглашенных "гостей" - Додон, Кадыров(приехал уже и орден получил), ожидается Медведев, през. Сербии,, Алиев (приглашен но не поехал)
Вот такая компания и в ней(барабанная дробь)...Біля будівлі парламенту Грузії почалася нова акція протесту - Цензор.НЕТ 6973
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А вам знакомо слово "реванш"? Вы задаете вопрос "хто допустив щоб кацапська срака зайшла в парламент Грузії"? А кто допустил, чтобы целый легион кацапский срак сейчас на вполне законных основаниях смогли зайти в Раду? Все эти портновы.клюевы,кузьмины и прочие медведчуки? Спросите об этом у тех, кто голосовал за эту вакханалию. Сейчас условные 25% патриотов Грузии жертвуют собой, чтобы отстоять независимость своей страны, которую условные 73% подвели к опасной черте. Я не удивлюсь, если через короткое время в нашей Раде появится какой-нибудь мАцковский хер, который попытается учить нас, как жить.
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Грузины молодцы, вовремя поняли что бить себя кулаком в грудь и называть себя же "антироссийской властью" - это не означает собственно быть антироссийской властью.
Почти так само, но медленно - приходит прозрение и к 24%, коих уже осталось около 5%
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и шо михуэль николозович?разве не отбыл в опечатанном трюме в грузию возглавить революцию?ну,как ленин в запломбированном вагоне?
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ну я так и думал...любит чужими руками шоб...впрочем как и любая зрада.
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Вот бы нам в Украину этих грузинов!Чтоб всё ************ кодло вместе с Радой бутылками до размозжения мозгов закидали!А то у нас так и будут дальше Муму дрючить,пока Путлер с помощью ********** и Мертвечука Украину в рассейсю губернию не переоформят!!!
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Своя срака от дивана уже не отрывается совсем? Встала -сделала
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Прям вектор деолигархизации: Украина (Петя) - Молдова (Плахотнюк) - Грузия (Иванишвили) - будет и 4 точка
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Какая то муть творится по всему миру, уж очень начинает напоминать 30-е 20 века, там же не только 2-я мировая началась, там были десятки локальных конфликтов.
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глаза берегите...а мусорам на лбу напишите,шо око за око...
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Грузинским братьям нужны тактические рогатки.
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Мало протестующих,а значит ничего не будет.
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Хм, студентов в 2013 вообще 300 человек было, все зависит от правительства Грузии.
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Ну, спикер, который пригласил присесть, уже ушел в отставку.
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Вот что пишет порошенковский пропагандон Мотя Ганапольский на Эхе Москвы
===В любой стране приходит момент, когда нужно выйти и защитить её независимость. Не знаю, как в Молдове и Украине, но в Грузии, как выяснилось, выйти и защитить есть кому.=== Фейковая суть порохоботов прет отовсюду - украинские добробаты, нет не слышали
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Всякие там эхи мацквы кацапня только и слушает.

Так что всем тут прекрасно видно, кто ты есть, в жалких своих попытках покидаться говном в Порошенко
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Это он типа намекает что нужно выйти и защищать недополученные миллиарды Порошенко за следующие 5 лет?
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Недополученные миллиарды Порошенко могут вылиться в недополученные десятки тысяч долларов в месяц для пропагандонов Ганапольского, Вересня и Киселева. Вересень как-то проговорился на своем ток-шоу : дешевого газа и отмены Роттердам+ не будет. Знает, с-ка, что кормится с ограбленных украинцев
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Я не удевлюсь если это спланированная провакация ,для уничтожение опозиции , начнут розганять жестоко , арестовывать по всей Грузии и садить в тюрмы . Нет опозиции ,нет проблем с народом . Всех задавят . ( дай Бог что бы не сбылось ) . План россии по уничтожению Грузии.
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Не было смысла бросать людей на штурм парламента. Это уже не мирная акция протеста и не страйк. Полиция особо и не вмешивалась, пока люди не пошли прорываться в парламент. То что происходит в Грузии, это попытка оппозиции решить свои политические вопросы. В кремле только руки от удовольствия потирают.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУ здания парламента Грузии началась новая акция протеста
 
 
 
 
 
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