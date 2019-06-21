 В Днепре стартовал II Международный книжный фестиваль Book Space

На площадках Book Space оборудованы музыкальные сцены, работает выставочный павильон и зоны для кофе-брейк. Позаботились и о детском досуге.

"На этом книжном фестивале я нахожусь не как официальное лицо, а как обычный посетитель, который хочет посмотреть предложения новой литературы, пообщаться с издателями, увидеть приятных людей. Пользуясь случаем, благодарю организаторов, участников, всех гостей города. Рад, что мы проводим фестиваль на европейском уровне и составляем достойную конкуренцию другим городам. Днепр - высокоинтеллектуальный город, где читают и любят книги. Поэтому приглашаю всех посетить Book Space. Я сам очень люблю книги. Ни один гаджет не заменит запаха книг. У меня дома большая библиотека ", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время первого дня фестиваля Book Space.

Участники фестиваля - это около ста издательств, которые представляют свои книги, а также известные писатели и редакторы.

Среди известных гостей - британский журналист Дэвид Патрикаракос, писатели Ирэна Карпа, Юрий Андрухович, Оксана Забужко, Сергей Жадан и другие.





Темой фестиваля организаторы называют "Новые формы жизни".

"Не могу сказать, что имею сугубо одного любимого автора. Я просто люблю читать, люблю находить новые интересные книги. Мне посчастливилось найти друзей, которые разделяют мои предпочтения. Я здесь с ними. Послушаем презентации, посмотрим. На самом деле это даже отвлекает от жары ", - рассказал гость фестиваля Руслан.

С подробной программой Book Space-2019 можно ознакомиться на официальной веб-странице проекта: https://bookspacefest.com