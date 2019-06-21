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 В Днепре стартовал II Международный книжный фестиваль Book Space

21 июня в Днепре стартовал II Международный книжный фестиваль Book Space. Трехдневный уикенд издателей и читателей в этом году развернули на фестивальном причале. Мероприятие является частью программы "Культурная столица". Вход - свободный.

На площадках Book Space оборудованы музыкальные сцены, работает выставочный павильон и зоны для кофе-брейк. Позаботились и о детском досуге.

"На этом книжном фестивале я нахожусь не как официальное лицо, а как обычный посетитель, который хочет посмотреть предложения новой литературы, пообщаться с издателями, увидеть приятных людей. Пользуясь случаем, благодарю организаторов, участников, всех гостей города. Рад, что мы проводим фестиваль на европейском уровне и составляем достойную конкуренцию другим городам. Днепр - высокоинтеллектуальный город, где читают и любят книги. Поэтому приглашаю всех посетить Book Space. Я сам очень люблю книги. Ни один гаджет не заменит запаха книг. У меня дома большая библиотека ", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время первого дня фестиваля Book Space.

Участники фестиваля - это около ста издательств, которые представляют свои книги, а также известные писатели и редакторы.
Среди известных гостей - британский журналист Дэвид Патрикаракос, писатели Ирэна Карпа, Юрий Андрухович, Оксана Забужко, Сергей Жадан и другие.

В Днепре стартовал II Международный книжный фестиваль Book Space 01
В Днепре стартовал II Международный книжный фестиваль Book Space 02

Темой фестиваля организаторы называют "Новые формы жизни".

"Не могу сказать, что имею сугубо одного любимого автора. Я просто люблю читать, люблю находить новые интересные книги. Мне посчастливилось найти друзей, которые разделяют мои предпочтения. Я здесь с ними. Послушаем презентации, посмотрим. На самом деле это даже отвлекает от жары ", - рассказал гость фестиваля Руслан.

С подробной программой Book Space-2019 можно ознакомиться на официальной веб-странице проекта: https://bookspacefest.com

Источник: https://censor.net.ua/n3133634
 
   
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16:44, 21 июня 2019
«Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины



Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева. .. В частности, новое постановление дает отсрочку на запрет ввоза ряда трансформаторов с жидким диэлектриком - трансмиссионных валов (отсрочка до 1 июля 2019 года) и некоторых видов трубной продукции (до 1 октября 2021 года).

Помимо этого запрет коснулся промышленных товаров - Россия запретила ввоз котлов и турбин. Также ограничения распространились на мебель, сельхозтехнику, автозапчасти, провода и кабели, тракторы и прицепы.»
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