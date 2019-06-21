EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  3952  40
Все про:лицензия (135) Нацполиция (9574) суд (22232) SkyUp (10)

 Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд

Жительница Барышевки Оксана Пасенко говорит, что не летает самолетами и не подавала в суд заявления с жалобой на украинский лоукостер SkyUp. Она просит полицию разобраться с тем, откуда в иске ее имя.

Истицу удалось разыскать журналистам программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Причиной жалобы и прекращения лицензии частному украинскому перевозчику стало якобы "системное неисполнение обязательств перед клиентами", "задержки рейсов" - о чем говорится в исковом заявлении.

При этом сама Оксана Пасенко признала, что никогда не была клиенткой компании. "Временно не работаю. Дома отдыхаю", - сказала она.

На прямой вопрос, подавала ли она иск в отношении авиакомпании, женщина ответила отрицательно.

Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд 01

И сообщила, что уже обратилась в Национальную полицию с заявлением. "Я иск написала, что я туда (в суд. - Ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании. - Ред.)", - заявила Оксана Пасенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp: Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят

По данным редакции "Схем", полиция приняла заявление женщины, хоть у той и не было при себе документов. Оно зарегистрировано в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУНП в Киевской области.

Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд 02

24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии "первого украинского лоукоста" SkyUp. При этом судья не стала запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу". Авиаперевозчик продолжил работу.

Также на Цензор.НЕТ: "Когда будет самолет никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков. ВИДЕО+ФОТО

12 июня компания SkyUp назвала действия суда "абсурдными и неправомерными" и обжаловала решение. Пресс-служба лоукостера утверждает, что иск подала человек, "который никогда не покупала билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не была ее клиентом".

Источник: https://censor.net.ua/n3133633
 
 
 Топ комментарии
 
Женщина не обращалась, с судьями Портнов и Богдан не "работали", а решение в пользу Бени вдруг само-собой материализовалось, из воздуха. Прямо чудесатее и чудесатее живем Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд - Цензор.НЕТ 9560
 показать весь комментарий
 
зеленое правосудие как оно есть)
 показать весь комментарий
 
Новое судочинство "по коломойск "!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
потужна судова реформа от соевых гнид срущих на форумах...
 показать весь комментарий
 
 
Коломоша стал питаться соей?
Он что, корова ? Жінка, за позовом якої відкликали ліцензію у SkyUp, стверджує, що не зверталася до суду - Цензор.НЕТ 7192
 показать весь комментарий
 
 
Андруша, 3,14тор ты подбарыжный, захлебнись своими фекалиями падаль! Вместе с соевыми ничтожествами и своим хряком!
 показать весь комментарий
 
 
Что ж вы, зеленухи, ножками так засучили?
Попались на элементарной брехне со своими ЗЕ и БЕ ?
 показать весь комментарий
 
 
Петя еще в марте отчитался что судебную реформу провел успешно. Петина реформа в деле!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Кто обиделся?) маланец или хохол?)))
 показать весь комментарий
 
Женщина не обращалась, с судьями Портнов и Богдан не "работали", а решение в пользу Бени вдруг само-собой материализовалось, из воздуха. Прямо чудесатее и чудесатее живем Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд - Цензор.НЕТ 9560
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть позов був написаний на паркані в Баришівці. А суддя переписав і рішення прийняв. Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд - Цензор.НЕТ 431
А хто суддя???
 показать весь комментарий
 
 
слово не правильное
пейсатее и пейсатее
 показать весь комментарий
 
 
Беня у нас тепереча президентом стал, красота со всех сторон к Бене пошла.
 показать весь комментарий
 
 
из-за одного иска- отозвали лицензию у компании)

США в зависти нервно курит в сторонке от такой работы судебной системы

Но беда в том- что на МАУ есть куча исков, и часть из них либо до сих пор не рассмотрена судом, либо никак не могут заставить МАУ заплатить компенсации назначенные судом
А в этом случае прямо сверх быстрая оперативность

это уже даже не жити по-новому 2.0
это жити по-коломойскому 2.0 Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд - Цензор.НЕТ 4983
 показать весь комментарий
 
 
У Бени все компании в долгах.Это стиль жизни такой. "Долги отдают только трусы" (С) Беня Коломойский. Еще есть или были Аэросвит (перед банкротством 3,8 млрд. грн. долгов перед государством), Днеправиа, Донбасаэро, Роза Ветров. Все они имеют кучу долгов по налогам, аэродромным сборам и т.д. и т.п.
 показать весь комментарий
 
 
Тепер виходить що Баришівський суд крітіший за Пещерський? Ось воно як! Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд - Цензор.НЕТ 9345
 показать весь комментарий
 
 
А в єто время зебилы угрожают судьям которые отказались признавать роспуск ВР "конституционным"...
 показать весь комментарий
 
 
Ищите МАУ или Коломойшу. Или Беню. Впрочем что то дерьмо, что второе лайно, что третье
scheiße. Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд - Цензор.НЕТ 643
 показать весь комментарий
 
 
Юрій и Тетяна Альба,перепрошую,до якого козацького роду наближені?
 показать весь комментарий
 
 
беня настолько жадный , что даже заявителя не попытался купить. а вы говорите Донбасс..
 показать весь комментарий
 
 
договорняки зашли, теперь начались мутки. не даром маститые рейдеры в шайке зеленца
 показать весь комментарий
 
 
это мутные схемки, в стиле юридической фирмы "Юридични радники" и управляющего партнера Андрея Богдана.. хотя стоп!.. он же сейчас глава администрации Зеленой Шмаркли
Значит Зеленский покрывает рейдерство в Украине!..
вывод однозначный!
 показать весь комментарий
 
 
потужна судова реформа от соевых гнид срущих на форумах...
 показать весь комментарий
 
 
слышь, петух, а что не так сказано? чем ты недоволен?
 показать весь комментарий
 
А какое отношение Зелино-Бенины Портнов и Богдан имеют к любой судебной реформе? Кроме реформы на Бенин карман? Все, эпоха папередников закончилась. Пришла пора отвечать по полной за свои "замечательные" решения. Не даром Совет судей от Богдана, Рябошапки, Стефанчука и Портнова уже волками воют о давлении, какого не было при Порошенко и вспоминают времена "легитимного" Яныка.
 показать весь комментарий
 
 
не пойму - ты дураком прикидываешься или такой и есть?

Парашенкой впихнута потужна судова рехворма которая позволяет судьям безнаказанно творить произвол - чем те и занимаются.

чтобы поломать эту заготовку развала судебной системы Парашенкой потребуются годы...

так что нефиг здесь срать.
 показать весь комментарий
 
Где вас таких зебилов делают? Так кто у нас вернул бывших рыгов Портнова, Богдана, Лутковскую и прочих из нафталина, Порох или Зеля? Или память временно отшибло? А судьи тоже люди, не все могут отказаться от Бениных предложений "попить кофе", особенно если они подкреплены нынешней властью. Эмигрировать не все могут и не все хотят. Куда они пойдут за защитой, в Бенины МВД или СБУ ?
 показать весь комментарий
 
по твоим словам Парашенко ****** про потужную судовую рехворму?..
 показать весь комментарий
 
кстати, наблюдайте в ближайшее время новости: в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУНП в Киевской области, срочно поменяется начальник полиции, или наоборот, сегодняшний начальник полиции резко пойдет в рост(погоны, звезды).. Это будет означать что Аваков договорился с Андреем Богданом, и спустит дело на тормозах.. а Аваков останется министром МВД на следующие пять лет..
 показать весь комментарий
 
 
Та хіба тільки судочинство таке зебільне?

Мені шкода тих, хто не помічає, як зебіл узурпує владу... завдяки зомбоящику та тірнету. Перевибори Верховної Ради - це не останній етап узурпації. Бо, як тільки збереться новий склад ВР, першим ділом буде "рішення" призначити дострокові місцеві вибори у всіх регіонах на кінець жовтня 2019 го замість березня 2020 го. Після позавчорашнього рішення Конституційного суду, що визнав указ преЗЕдента про розпуск парламенту, попри на серйозні сумніви і зауваження, стає зрозумілим, що ту ж мотивацію "носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ" буде застосовано і для виправдання рішення ВР про дострокові вибори місцевих рад та мерів міст, селищ, сіл. Для "обгрунтування" ми побачимо ряд соцопитувань, в яких мова піде про дуже низький рівень довіри громадян до своїх депутатів на місцях і до своїх мерів; і це створить видимість політичної доцільності перевиборів.
У нас все буде робитись лише з позиції політичної доцільності.
У нс все буде - )(уйлостан-дубль-два.
 показать весь комментарий
 
 
редставитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что президент Владимир Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-" ©
Смеялась до бульки из носа.
Тут ведь как получается. Этот ваш Роттердам+, наряду с офшорами и липецкойфабрикойтм стал своего рода жупелом уже, ловушкой для долбое… необычных людей. Они триггерятся на эти вещи по щелчку пальцев, толком не понимая, кто на каком офшоре стоял, и кому что в плюс.

Одна очень необычная леди мне когда-то доказывала с пеной на клыках, что Роттердам+ - это когда в платежках все время плюс для населения. Я не смогла ее переубедить, во-первых, потому, что давно уже бросила затею переубеждать долбое… необычных людей в чем-то таком, во что они свято верят. А во-вторых, я в тот момент тоже смеялась, вот как сейчас примерно. Я могла бы, наверное, сейчас сгонять к этой необычной леди и принести ей благую весть о том, что в Роттердаме уже минус, а в Петропавловске-Камчатском полночь. Но не буду. Потому что я так могу скопытиться от хохота. А еще потому, что в платежках у леди минус все равно не нарисуется.
А вот у Игоря Валерьевича и его ферросплавников - очень даже. Потому что (внезапно, йптвмть!) формула Роттердам+ к тарифам для населения никаким боком не прикасается. А формирует она стоимость электроэнергии для промышленных потребителей.
Так что Герус таки правильно сказал пару дней тому - Зеленский пошутил о снижении тарифов для населения. А вот для любимого бабушки Бени - да всегда пожалуйста! Понятно теперь, для чего была вся возня с переносом рынка электроэнергии? А для того, чтобы рулить тарифами вручную. Это же так удобно, правда. И всегда можно поменять формулу на более выгодную для главного спонсора нынешнего президента.
Евроинтеграция? А в жопу вашу евроинтеграцию, все равно скоро и лоукосты ваши сожрем.
 показать весь комментарий
 
 
Вот это поворот! Интересно чьи уши там торчат?
 показать весь комментарий
 
Вероятно Коломойского подставляют, не думаю чтобы он это все сейчас мутил учитывая его суды-пересуды по Привату и на западе. А так вброс перед выборами сделан - мол смотрите что Беня и Зеленский творят, и судя по комментариям лохи то ведутся.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоЖенщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд
 
 
 
 
 
 вверх