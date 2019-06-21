 Женщина, по иску которой отозвали лицензию у SkyUp, утверждает, что не обращалась в суд

Истицу удалось разыскать журналистам программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Причиной жалобы и прекращения лицензии частному украинскому перевозчику стало якобы "системное неисполнение обязательств перед клиентами", "задержки рейсов" - о чем говорится в исковом заявлении.
При этом сама Оксана Пасенко признала, что никогда не была клиенткой компании. "Временно не работаю. Дома отдыхаю", - сказала она.
На прямой вопрос, подавала ли она иск в отношении авиакомпании, женщина ответила отрицательно.
И сообщила, что уже обратилась в Национальную полицию с заявлением. "Я иск написала, что я туда (в суд. - Ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании. - Ред.)", - заявила Оксана Пасенко.
Читайте на Цензор.НЕТ: Гройсман об отмене судом лицензии авиакомпании SkyUp: Некоторые индивидуумы из судебной системы принимают решения, которые просто на голову не налазят
По данным редакции "Схем", полиция приняла заявление женщины, хоть у той и не было при себе документов. Оно зарегистрировано в Барышевском отделении полиции Переяслав-Хмельницкого отдела ГУНП в Киевской области.
24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии "первого украинского лоукоста" SkyUp. При этом судья не стала запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу". Авиаперевозчик продолжил работу.
Также на Цензор.НЕТ: "Когда будет самолет никто не знает": 150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков. ВИДЕО+ФОТО
12 июня компания SkyUp назвала действия суда "абсурдными и неправомерными" и обжаловала решение. Пресс-служба лоукостера утверждает, что иск подала человек, "который никогда не покупала билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не была ее клиентом".
Он что, корова ?
Попались на элементарной брехне со своими ЗЕ и БЕ ?
А хто суддя???
пейсатее и пейсатее
США в зависти нервно курит в сторонке от такой работы судебной системы
Но беда в том- что на МАУ есть куча исков, и часть из них либо до сих пор не рассмотрена судом, либо никак не могут заставить МАУ заплатить компенсации назначенные судом
А в этом случае прямо сверх быстрая оперативность
это уже даже не жити по-новому 2.0
это жити по-коломойскому 2.0
scheiße.
Значит Зеленский покрывает рейдерство в Украине!..
вывод однозначный!
Парашенкой впихнута потужна судова рехворма которая позволяет судьям безнаказанно творить произвол - чем те и занимаются.
чтобы поломать эту заготовку развала судебной системы Парашенкой потребуются годы...
так что нефиг здесь срать.
Мені шкода тих, хто не помічає, як зебіл узурпує владу... завдяки зомбоящику та тірнету. Перевибори Верховної Ради - це не останній етап узурпації. Бо, як тільки збереться новий склад ВР, першим ділом буде "рішення" призначити дострокові місцеві вибори у всіх регіонах на кінець жовтня 2019 го замість березня 2020 го. Після позавчорашнього рішення Конституційного суду, що визнав указ преЗЕдента про розпуск парламенту, попри на серйозні сумніви і зауваження, стає зрозумілим, що ту ж мотивацію "носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ" буде застосовано і для виправдання рішення ВР про дострокові вибори місцевих рад та мерів міст, селищ, сіл. Для "обгрунтування" ми побачимо ряд соцопитувань, в яких мова піде про дуже низький рівень довіри громадян до своїх депутатів на місцях і до своїх мерів; і це створить видимість політичної доцільності перевиборів.
У нас все буде робитись лише з позиції політичної доцільності.
У нс все буде - )(уйлостан-дубль-два.
Смеялась до бульки из носа.
Тут ведь как получается. Этот ваш Роттердам+, наряду с офшорами и липецкойфабрикойтм стал своего рода жупелом уже, ловушкой для долбое… необычных людей. Они триггерятся на эти вещи по щелчку пальцев, толком не понимая, кто на каком офшоре стоял, и кому что в плюс.
Одна очень необычная леди мне когда-то доказывала с пеной на клыках, что Роттердам+ - это когда в платежках все время плюс для населения. Я не смогла ее переубедить, во-первых, потому, что давно уже бросила затею переубеждать долбое… необычных людей в чем-то таком, во что они свято верят. А во-вторых, я в тот момент тоже смеялась, вот как сейчас примерно. Я могла бы, наверное, сейчас сгонять к этой необычной леди и принести ей благую весть о том, что в Роттердаме уже минус, а в Петропавловске-Камчатском полночь. Но не буду. Потому что я так могу скопытиться от хохота. А еще потому, что в платежках у леди минус все равно не нарисуется.
А вот у Игоря Валерьевича и его ферросплавников - очень даже. Потому что (внезапно, йптвмть!) формула Роттердам+ к тарифам для населения никаким боком не прикасается. А формирует она стоимость электроэнергии для промышленных потребителей.
Так что Герус таки правильно сказал пару дней тому - Зеленский пошутил о снижении тарифов для населения. А вот для любимого бабушки Бени - да всегда пожалуйста! Понятно теперь, для чего была вся возня с переносом рынка электроэнергии? А для того, чтобы рулить тарифами вручную. Это же так удобно, правда. И всегда можно поменять формулу на более выгодную для главного спонсора нынешнего президента.
Евроинтеграция? А в жопу вашу евроинтеграцию, все равно скоро и лоукосты ваши сожрем.