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 Подполковник полиции, обещавший за 2,5 тыс. евро "решить вопрос" призыва в военкомате, задержан на Буковине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ разоблачили в Черновицкой области начальника одного из отделений Нацполиции на предложения взятки должностному лицу Новоселицкого райвоенкомата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подполковник полиции, обещавший за 2,5 тыс. евро решить вопрос призыва в военкомате, задержан на Буковине, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник полиции пообещал местной жительнице "решить вопрос" об уклонении ее сына от призыва и признания непригодным к прохождению срочной службы. Стоимость своих "услуг" злоумышленник оценил в 2,5 тысячи евро, часть из которых должна была пойти на взятку должностному лицу одного из структурных подразделений райвоенкомата.

Также смотрите: Замвоенкома задержан на Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки за выдачу "белого билета" призывнику, - СБУ. ФОТО

Правоохранители задержали полицейского на территории военного комиссариата при попытке передачи части взятки в размере тысячи евро.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрения и избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133627
 
   
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обрыдло подполковнику белыми грибами харчуватысь...имеет право.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодполковник полиции, обещавший за 2,5 тыс. евро "решить вопрос" призыва в военкомате, задержан на Буковине, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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