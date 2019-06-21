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 За рубежом
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Все про:беспилотник (670) Иран (494) США (15070) Трамп (2281)

 США собирались ударить по Ирану, но Трамп передумал за 10 минут до атаки

Иран сбил американский дрон. В ответ Штаты собирались нанести удары по 3 целям. Но президент США Дональд Трамп отменил атаку, узнав о том, что от нее погибнут 150 человек.

Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы были готовы к тому, чтобы прошлой ночью отомстить ударом по трем целям. Я спросил, сколько людей погибнет, и генерал сообщил, что 150 человек. Тогда я остановил удар за десять минут до его нанесения, это несоразмерно уничтожению дрона", - отметил Трамп.

Одновременно президент США заверил, что он "не спешит", а "вооруженные силы США - лучшие в мире".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Я хочу поладить с Россией", - Трамп намерен встретиться с Путиным на полях G20

Накануне стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Иран утверждает, что американский беспилотник нарушил его воздушное пространство. Иранские СМИ опубликовали фотографии сбитого беспилотника.

Также на Цензор.НЕТ: США перебрасывают около тысячи военных на Ближний Восток, - и.о. главы Пентагона Шанахан



Источник: https://censor.net.ua/n3133625
 
 
 Топ комментарии
 
Принцип "умиротворения" агрессора ни когда не приносили позитивных результатов. Агрессор считает, что его бояться и начинает действовать ещё наглее и циничнее.
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Ирану разрешили сбивать дроны США.....
Норм...
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Ничего он не передумал , он и не собирался . Этот петух ни на что не способен .
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ДЫк попроси пусть на твой дом пару бомбочек скинет!Норм замес будет!Бетонные пельмени с фаршем!****,мозги тварь включай,когда о живых людях пишешь,дегенератина конченная!!!Кто вас таких ублюдков только рожает?Такие же мрази,как и вы!!!
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А ты это ***** расскажи когда он Боинг сбивал...
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А ты это Порошенко расскажи, по да он с Путлером,через его кума Медведчука 5 лет войны в Украине хороводы водит!!!
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Ну, ***** ж для нєє свой, родной...как так...
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Правильно сделал, что передумал. Иран это не Сирия, тут надо по хитрому.
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Правильно, но как-то по театральному эти 10 минут.
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У Трампа выборы скоро и рисковать он не захотел.
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Принцип "умиротворения" агрессора ни когда не приносили позитивных результатов. Агрессор считает, что его бояться и начинает действовать ещё наглее и циничнее.
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Не все так просто в отношениях Ирана и США.
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да балабол грозится грозится, потом резко заднюю.
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Ирану разрешили сбивать дроны США.....
Норм...
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Там еще непонятно залетал ли дрон на их территорию. Если залетал то имеют полное право.
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Трамп сцыкло, как и Зе
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Ну не соплеразмазыватель, припадающий к ногам Ющенко в истерике:"Юлька меня обижает,защити меня батюшка".
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Ничего он не передумал , он и не собирался . Этот петух ни на что не способен .
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Мене не те,що втішає,а так,заспокоює,що не в нас одних припіздєнт - клоун.
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Смотри ты,добренький какой.И шо?Даже дустом или серной кислотой их не потравит и не растворит?Вот бы ************ свору доброте и человечности научили!!!А то эти мразоты своих же граждан готовы на раз и потравить,и растворить,скоты!!!Шо там герой Бабченко, ещё дустом себя не посыпает?!
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Правильное решение. Этот удар не имел бы ни тактической ни стратегической цели. А ответ перед налогоплательщиками держать надобно, ибо феерверк в несколько сот миллионов американских денег...
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новости сутки...якось бы редакторам швыдше рухатысь...
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Сомневаюсь что дело тут в человеколюбии Трампа.
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И я бы не взял на себя такую моральную ответственность...
Нам с диванов писать легко, когда от твоих писулек ничего не зависит. А принять решение и развязать войну, тут уже...
На мой взгляд, это было сложное решение для Трампа, но правильное. А там посмотрим...
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Да это все записные христианчики вопят как правило. Им ясно что можно расколошматить кучу народу, потом спокойно пойти в цырковь, сделать скорбное лицо, пробормотать попу шо больше так не будет(например до конца недели) и уверенно свалить по делам.
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Трамп старый идиот с замашками альфа самца, хотя выглядит это смешно. Его мимика напоминает придурка Муссолини. Он уже гонял американский флот к берегам КНДР. Итог - напугал чаек и разогнал китов. Пукин его уже раскусил и не обращает внимание на никчемные угрозы. Иран из этой же оперы.
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Сбит беспилотник MQ-4C Triton стоимостью $130-180 млн (в зависимости от модификации и оснащения).


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Просто и у Ирана есть ракеты, которые могут поразить цели...
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Международная террористическая организация сбивает беспилотник США. Главком-уклонист отменяет ответку, т.к. пожалел жизни террористов. OK, I guess...
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Я спросил, сколько людей погибнет, и генерал сообщил, что 150 человек. Тогда я остановил удар за десять минут до его нанесения, это несоразмерно уничтожению дрона"

Я не пойму с каких это пор стало необходимым беспокоица по потерях врага?? Вы ж надеюсь не по гражданиским а по военным обьектам удар хотели нанести..так смысл переживать сколько врагов погибнет?? ОК жуйте сопли дальше...завтра вам сядут на голову так же как толерастам украинцам сели на голову кацапы пока те в ывропейские ценности игрались и в гуманизм.. Договор ещё с ними подпишите тряпки..
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бо не було доказів де збили . над іраном чи ні . от і всі понти без зачіпок
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША собирались ударить по Ирану, но Трамп передумал за 10 минут до атаки
 
 
 
 
 
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