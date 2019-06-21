 США собирались ударить по Ирану, но Трамп передумал за 10 минут до атаки

Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы были готовы к тому, чтобы прошлой ночью отомстить ударом по трем целям. Я спросил, сколько людей погибнет, и генерал сообщил, что 150 человек. Тогда я остановил удар за десять минут до его нанесения, это несоразмерно уничтожению дрона", - отметил Трамп.
Одновременно президент США заверил, что он "не спешит", а "вооруженные силы США - лучшие в мире".
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Накануне стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.
Иран утверждает, что американский беспилотник нарушил его воздушное пространство. Иранские СМИ опубликовали фотографии сбитого беспилотника.
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Норм...
Нам с диванов писать легко, когда от твоих писулек ничего не зависит. А принять решение и развязать войну, тут уже...
На мой взгляд, это было сложное решение для Трампа, но правильное. А там посмотрим...
Я не пойму с каких это пор стало необходимым беспокоица по потерях врага?? Вы ж надеюсь не по гражданиским а по военным обьектам удар хотели нанести..так смысл переживать сколько врагов погибнет?? ОК жуйте сопли дальше...завтра вам сядут на голову так же как толерастам украинцам сели на голову кацапы пока те в ывропейские ценности игрались и в гуманизм.. Договор ещё с ними подпишите тряпки..