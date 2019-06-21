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 Политика Украины
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Все про:кандидат (953) Панченко (2) Слуга народа (59)

 Мне буквально за день создали негативный образ, - исключенная из списка "Слуги народа" Панченко

73 номер в избирательном списке партии "Слуга Народа" на выборах в Верховную Раду Ирина Панченко заявила, что против нее была организована информационная атака в прессе.

Об этом она рассказала в интервью интернет-изданию "Апостроф", информирует Цензор.НЕТ.

"Против меня была организована информационная атака, искусственно мне создали буквально за день негативный образ", - рассказала она.

Панченко отметила, что место в списке получила после работы в качестве волонтера в избирательном штабе во Львовской области.

"С конца прошлого года я на волонтерских началах работала в общественном движении Зе!Команды во Львовской области… Там вместе собирали анкеты, проводили агитацию, позже формировали участки... После выборов руководство штаба нам сообщило, что те из нас, кто хочет дальше работать в команде на тех или иных направлениях, могут подать свои анкеты. Я, как и многие другие, подала", - отметила Ирина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко

По словам Панченко, она до конца не верила, что сможет попасть в избирательный список и то, что ее выбрали, было для нее серьезной неожиданностью.

"Утром, перед тем, как все должно было начаться, меня предупредили, что анкета прошла проверку и ее поддержали на всех уровнях. Затем добавили, что теоретически меня могут включить в партийный список… Когда назвали мое имя - я не поверила", - отмечает Панченко.

Еще большим потрясением для кандидата стали последующие события - атака в прессе, где ее представили "мажором" и "тусовщицей". В своем интервью Панченко опровергает этот статус.

Также смотрите: По списку "Слуги народа" под №99 в Верховную Раду идет гражданин РФ Соколов, - одесский активист Стерненко. ВИДЕО

"4 года назад я действительно отпраздновала день рождения в одном из указанных заведений. Это подали так, что я постоянно туда хожу. Но это ведь полнейшая ложь!.. Откопали мои фотографии, которые я сделала для личного архива. У нас что - шариат? Девушкам нельзя фотографироваться с открытым лицом?", - пояснила представитель "Слуги народа".

Она отметила, что считает подобные атаки на молодых политиков, которые стремятся изменить страну к лучшему - являются "вакциной, которой кто-то решил проучить молодежь, чтобы не пробовали заниматься политикой".

"Люди, которые давно в политике, к этому, наверное, привыкли. Может для них это и не проблема - а мне от ситуации до сих пор не по себе… получается так, что искали новые лица, без опыта, но давать им дорогу - не готовы. Богатые не подходят - потому украли, бедные - потому что будут воровать, старые - потому связаны со старыми схемами, новые - потому что без опыта. И что делать? Кто тогда нужен?", - спрашивает Ирина и отмечает, что все же верит в изменения к лучшему, и "хотела бы стать частью этих перемен".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мне откровенно страшно идти в Раду, но с сотней энергичных людей можно организовать, чтобы в стране стало больше денег, - предприниматель Арахамия из пятерки "Слуги народа"

Источник: https://censor.net.ua/n3133620
 
   
 Топ комментарии
 
Эта та, которой папка кой-место купил? Да, обыдно получилось... Мне буквально за день создали негативный образ, - исключенная из списка "Слуги народа" Панченко - Цензор.НЕТ 2988
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Ну так из политики никто не выгонял - вперед в обычный сельсовет, делать там изменения к лучшему, а если в 25 лет сразу в Верховную Зраду хоцца - ну что поделать, такова жисть.
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типа не она обливала говном Порошенко.

А оно вишь как получилось ...

её облили )))
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типа ещё вчера она была монашкой... отэць павло свидчыть...
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типа не она обливала говном Порошенко.

А оно вишь как получилось ...

её облили )))
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Деточка не занесла кому нужно необходимую сумму?
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твой порошенко сам себя фекалиями облил дальше некуда. кстати, по последним данным его партия набирает около 5% - по краю ходят. не скажешь куда 25% делись после исчезновения админресурса? переДУМАЛИ?
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Эта та, которой папка кой-место купил? Да, обыдно получилось...
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Грошей звичайно не повернуть , а буде папік тявкати то можуть і неустойку виставити . Товар з брачком .
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Странно. А на фото вроде хорошо вышла и буквы "ЗЭ" вродь не затулила.
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Еще одно наивное зебилоидное)))) Твое место просто купили те у кого есть деньги и "компромат" твой там пофику.
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Ну и истерикой юзаных кондомофф удовлетворен)
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Ну так из политики никто не выгонял - вперед в обычный сельсовет, делать там изменения к лучшему, а если в 25 лет сразу в Верховную Зраду хоцца - ну что поделать, такова жисть.
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Не переживай, родная, там таког хватает.
Без тебя список лучше не стал.
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"Обидели мышку - написяли в норку...". Не дали "приложиться к пирогу...", "поматросили и бросили...". А она что думала? У "блазенят" метода работы, именно такая - "кидалово"... Они в этом, даже ВАНУ, "переплёвывают"...
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слезы мешают мне гаварить... цікаво, в неї є якась професія, чи просто працювати в штабі зебіка волонтером - це найвища планка розвитку і шлях у ВР?? вони всіх таких понабирали??
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заплачу.....папка не при чем, и место не купил....... Вот так каждый может со студента сразу решать проблемы страны, а опыт работы даже не нужен
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А може оно и к лучшему? А може Петя к себе запишет, или вон Славик...
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>место в списке получила после работы в качестве волонтера в избирательном штабе во Львовской области

вот таких праФФесианалов зеля хочет провести в раду - хлебное место как приз за соучастие.
и такие будут там только лапки поднимать что им коломой скажет делатьИсточник: https://censor.net.ua/n3133620
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Я вполне понимаю эту девушку, но мы уже так устали от мутных организмов которые нами правят последние почти 30 лет, шо любое темное пятно на биографии будущего кандидата в ВР высвечивается мощным социальным прожектором.
Може эта девонька и чиста как слезинка, но если у нее общество выявило прошлую гниль - она должна уйти в сторону. Где гарантия, шо эта гниль не прорастет в ней метастазами прошлого?
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Журналист и блогер Александр ДУБИНСКИЙ заявляет о намерении баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов по 94 одномандатному избирательном округу (Киевская обл), просит ЗЕЛЕНСКОГО и РАЗУМКОВА поддержать его выдвижение

Эта гнида есть интернете на фото в обнимку с Портновым и Гужвой в маке с надписью
" ОТРЯДЫ ПУТИНА " И С ПОРТРЕТОМ ПУТИНА" . Жаль не умею вставлять картинки.

Отец ведущего программы "Гроши" Александра Дубинского живет в Донецке и поддерживает Новороссию
После того, как в СМИ просочилась информация о 16 квартирах, приобретенных Александром в 2013-2015 годах на общую сумму около 5 млн долларов, аккаунт отца Вконтакте был удален. Однако нам удалось сохранить отдельные скриншоты его постов. Так, судя по ленте 70-летнего Анатолия Иосифовича, он является активным сторонником Владимира Путина и так называемой "Новоросии", а украинцев называет засранцами-проамериканцами
http://ura-inform.com/ru/society/2016/09/27/skrinshoty-ne-gorjat-otets-veduschego-programmy-groshi-aleksandra-dubinskogo
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Александр Дубинский стал героем Русского мира или как СМИ РФ подвиги журналиста воспевали
http://www.fttc.com.ua/2016/09/aleksandr-dubinskij-stal-geroem-russkogo-mira-ili-kak-smi-rf-podvigi-zhurnalista-vospevali/
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Долгое время это то было аксиомой: защищая репутацию Украины, надо защищать доброе имя наших ультраправых.
И мы старательно избегали любых параллелей с ГИТЛЕРИЗМОМ.
Сравнение с НАЦИСТАМИ, оскорблявшее нас, не оскорбляло их: в праворадикальной среде всегда преобладало БЛАГОСКЛОННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГИТЛЕРУ.
И теперь, когда МАХОВИК УЛЬТРАПРВОГО НАСИЛИЯ В УКРАИНЕ РАСКРУЧИВАЕТСЯ все явственнее, а ПОГРОМЫ УЖЕ ВОШЛИ В ПРИВЫЧКУ, стоит отбросить ложный стыд.
Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то логично сравнить это с уткой. А если в 2018 году ЮНЫЕ УКРАИНСКИЕ РАДИКАЛЫ ДЕЙСТВУЮТ ТАКЖЕ, КАК ЮНЫЕ НЕМЕЦКИЕ РАДИКАЛЫ В НАЧАЛЕ 1930-х, то бессмысленно прятаться от неудобных параллелей.
И пока мы этого не осознаем, ДЛЯ УКРАИНЫ БУДУТ АКТУАЛЬНЫ НЕПРИЯТНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ С ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.

ДУБИНСКИЙ
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Сразу пять гостей программы «Народ против» покинули студию уже через несколько минут после начала выпуска.
Причина - предложение журналиста Александра ДУБИНСКОГО
пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.

Это произошло в эфире проекта «Народ против» на телеканале ZIK.
Сразу после представления гостей программы журналист Роман Реведжук заявил, что не будет находиться в одной студии с Александром Дубинским - человеком, предлагавшим запустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя».
«Здесь сидит человек, предлагавший запустить газ на форуме, где собрались люди. Я хочу напомнить, что невинных евреев в Освенциме уничтожали газом. Я не буду участвовать в программе вместе с человеком, который хотел уничтожать украинцев», - заявил Реведжук. Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/02/01/skandal_v_efyre_zik_chast_gostey_pokynula_studyyu_yzza_posta_zhurnalysta_v_1501279
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Злеботка думала, что так будут поступать только с теми, кто в 2014 защищал Майдан и начал восстанавливать страну: армию, экономику, культуру. Нет, зелефилы, смешать с дерьмом медиаимперии могут любого из вас за очень короткий промежуток времени, помните об этом, когда льете дерьмо на ваших оппонентов.
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Навпаки. Вважай що тобі повезло. Через рік зекаманду проклинатимуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМне буквально за день создали негативный образ, - исключенная из списка "Слуги народа" Панченко
 
 
 
 
 
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