 Мне буквально за день создали негативный образ, - исключенная из списка "Слуги народа" Панченко

Об этом она рассказала в интервью интернет-изданию "Апостроф", информирует Цензор.НЕТ.
"Против меня была организована информационная атака, искусственно мне создали буквально за день негативный образ", - рассказала она.
Панченко отметила, что место в списке получила после работы в качестве волонтера в избирательном штабе во Львовской области.
"С конца прошлого года я на волонтерских началах работала в общественном движении Зе!Команды во Львовской области… Там вместе собирали анкеты, проводили агитацию, позже формировали участки... После выборов руководство штаба нам сообщило, что те из нас, кто хочет дальше работать в команде на тех или иных направлениях, могут подать свои анкеты. Я, как и многие другие, подала", - отметила Ирина.
По словам Панченко, она до конца не верила, что сможет попасть в избирательный список и то, что ее выбрали, было для нее серьезной неожиданностью.
"Утром, перед тем, как все должно было начаться, меня предупредили, что анкета прошла проверку и ее поддержали на всех уровнях. Затем добавили, что теоретически меня могут включить в партийный список… Когда назвали мое имя - я не поверила", - отмечает Панченко.
Еще большим потрясением для кандидата стали последующие события - атака в прессе, где ее представили "мажором" и "тусовщицей". В своем интервью Панченко опровергает этот статус.
"4 года назад я действительно отпраздновала день рождения в одном из указанных заведений. Это подали так, что я постоянно туда хожу. Но это ведь полнейшая ложь!.. Откопали мои фотографии, которые я сделала для личного архива. У нас что - шариат? Девушкам нельзя фотографироваться с открытым лицом?", - пояснила представитель "Слуги народа".
Она отметила, что считает подобные атаки на молодых политиков, которые стремятся изменить страну к лучшему - являются "вакциной, которой кто-то решил проучить молодежь, чтобы не пробовали заниматься политикой".
"Люди, которые давно в политике, к этому, наверное, привыкли. Может для них это и не проблема - а мне от ситуации до сих пор не по себе… получается так, что искали новые лица, без опыта, но давать им дорогу - не готовы. Богатые не подходят - потому украли, бедные - потому что будут воровать, старые - потому связаны со старыми схемами, новые - потому что без опыта. И что делать? Кто тогда нужен?", - спрашивает Ирина и отмечает, что все же верит в изменения к лучшему, и "хотела бы стать частью этих перемен".
А оно вишь как получилось ...
её облили )))
Без тебя список лучше не стал.
вот таких праФФесианалов зеля хочет провести в раду - хлебное место как приз за соучастие.
и такие будут там только лапки поднимать что им коломой скажет делатьИсточник: https://censor.net.ua/n3133620
Може эта девонька и чиста как слезинка, но если у нее общество выявило прошлую гниль - она должна уйти в сторону. Где гарантия, шо эта гниль не прорастет в ней метастазами прошлого?
Эта гнида есть интернете на фото в обнимку с Портновым и Гужвой в маке с надписью
" ОТРЯДЫ ПУТИНА " И С ПОРТРЕТОМ ПУТИНА" . Жаль не умею вставлять картинки.
Отец ведущего программы "Гроши" Александра Дубинского живет в Донецке и поддерживает Новороссию
После того, как в СМИ просочилась информация о 16 квартирах, приобретенных Александром в 2013-2015 годах на общую сумму около 5 млн долларов, аккаунт отца Вконтакте был удален. Однако нам удалось сохранить отдельные скриншоты его постов. Так, судя по ленте 70-летнего Анатолия Иосифовича, он является активным сторонником Владимира Путина и так называемой "Новоросии", а украинцев называет засранцами-проамериканцами
http://ura-inform.com/ru/society/2016/09/27/skrinshoty-ne-gorjat-otets-veduschego-programmy-groshi-aleksandra-dubinskogo
http://www.fttc.com.ua/2016/09/aleksandr-dubinskij-stal-geroem-russkogo-mira-ili-kak-smi-rf-podvigi-zhurnalista-vospevali/
И мы старательно избегали любых параллелей с ГИТЛЕРИЗМОМ.
Сравнение с НАЦИСТАМИ, оскорблявшее нас, не оскорбляло их: в праворадикальной среде всегда преобладало БЛАГОСКЛОННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГИТЛЕРУ.
И теперь, когда МАХОВИК УЛЬТРАПРВОГО НАСИЛИЯ В УКРАИНЕ РАСКРУЧИВАЕТСЯ все явственнее, а ПОГРОМЫ УЖЕ ВОШЛИ В ПРИВЫЧКУ, стоит отбросить ложный стыд.
Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то логично сравнить это с уткой. А если в 2018 году ЮНЫЕ УКРАИНСКИЕ РАДИКАЛЫ ДЕЙСТВУЮТ ТАКЖЕ, КАК ЮНЫЕ НЕМЕЦКИЕ РАДИКАЛЫ В НАЧАЛЕ 1930-х, то бессмысленно прятаться от неудобных параллелей.
И пока мы этого не осознаем, ДЛЯ УКРАИНЫ БУДУТ АКТУАЛЬНЫ НЕПРИЯТНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ С ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.
ДУБИНСКИЙ
Причина - предложение журналиста Александра ДУБИНСКОГО
пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.
Это произошло в эфире проекта «Народ против» на телеканале ZIK.
Сразу после представления гостей программы журналист Роман Реведжук заявил, что не будет находиться в одной студии с Александром Дубинским - человеком, предлагавшим запустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя».
«Здесь сидит человек, предлагавший запустить газ на форуме, где собрались люди. Я хочу напомнить, что невинных евреев в Освенциме уничтожали газом. Я не буду участвовать в программе вместе с человеком, который хотел уничтожать украинцев», - заявил Реведжук. Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/02/01/skandal_v_efyre_zik_chast_gostey_pokynula_studyyu_yzza_posta_zhurnalysta_v_1501279