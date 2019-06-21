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 Киевские новости, Общество
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 В центре столицы перекроют ряд улиц из-за "КиевПрайда". КАРТА

На ряде улиц в центре Киева 22 и 23 июня будет временно ограничено движение в связи с проведением "КиевПрайда".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, улицы будут временно ограничены с 18:00 22 июня до 18:00 23 июня.

Согласно обнародованной карте, движение перекроют на улицах Крещатик, Льва Толстого, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Антоновича, Тарасовской, Большой Васильковской, Пушкинской и бульваре Шевченко.

В центре столицы перекроют ряд улиц из-за КиевПрайда 01

Киевская администрация призвала жителей быть толерантным во время Марша равенства и показать, что в столице нет места дискриминации.

"Я призываю всех жителей и гостей города продемонстрировать свою толерантность ко всем людям, независимо от гендера, сексуальной ориентации, национальности, вероисповедания, цвета кожи, физического состояния, взглядов. Ведь речь идет, прежде всего, о правах человека, о праве каждого из нас оставаться собой", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133615
 
 
 Топ комментарии
 
Где Савченко, ее гранатометы не помешали бы.
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от зеленого до радужного - один шаг В центре столицы перекроют ряд улиц из-за "КиевПрайда" - Цензор.НЕТ 3420
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опять петушня маршировать будет.... Сука, мракобесие какое-то...
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Все ЗЕбилы должны прийти на парад в кожаных шортах. Явка обязательна
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В тебе особистий дрес-код- без шортів! Спізнишся- цукерок не отримаєш, мерщій біжи!
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А скоморох будет? По словам Таисии Повалий он дырявый!
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Діряві визнають його за свого, видно щось знають.
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твой кловун дырявый, понимаю это тяжело принять ...
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не называй петю дырявым кловуном. 23 процентам обидно.
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киевпрайд щас состоит из шести мерседесов
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Вот зачем из-за больных людей улицы перекрывать, вот обязательно им надо в центре города свои гейпрайды устраивать.
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В АТО - всерую зону.
Больные и люди на физиологию и на психику. Это все равно, что лечить алкоголизм свободным предоставлением. алкоголя.
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Где Савченко, ее гранатометы не помешали бы.
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от зеленого до радужного - один шаг В центре столицы перекроют ряд улиц из-за "КиевПрайда" - Цензор.НЕТ 3420
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опять петушня маршировать будет.... ****, мракобесие какое-то...
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********* всегда против гейпарадов. Здоровым людям такие парады безразличны.
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А зачем подавать на показ свои болезни. Зачем рекламировать это скотоходство. Вместо того что бы их лечить,правители - рекламируют мракобесие.Это это то, чего потрошенко взял как пример с Европы. Да гранатомет не помешал бы
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***, пусть на Троещине пройдутся, а не в центре... Двойная польза - их станет намного меньше и центр города разгрузится, а травмпункты будут работать в усиленном режиме))))
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Есть же куча мест где они никому мешать не будут, например стадионы, и пусть себе там маршируют по кругу сколько влезет.
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На стадионе им смысла нет - слишком незаметно для все, никому удобств не создадут, защитить их проще и еще - за стадион деньги платить нужно.
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Люди с психическими болезнями на сексуальной почве и так имеют все права.
Давайте проведем парад язвенников для разнообразия.
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жезлы *********** раздайте,хай дорожное движение регулируют...
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В країні більше нема проблем як влаштовувати паради педіків з буратіною на чолі.
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Ну ты сам этим вопросом и ответил... где п**орасам комфортнее
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Так там морду набьют и напомнят, зачем мужику срака. А Киев - ЭвропЭйськЭ мисто!
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громада Київа в суд на цей "прайд" не збирається звернутись?
хто їх надоумив ім'я столиці пов'язати зі своїми відхиленнями?
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Это точно. А что им показывать на этом "прайде".? Я понимаю идет парад военный показывают вооружение страны, идут демонстрации первомайские люди показывали свои трудовые достижения. А что эти недоразвитые собираются показать.
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Какие трудовые достижения на первомае показывали? Лучше пусть голубые маршируют чем красные *********!
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Эти прайдовцы прям диверсанты какие-то...

А не покатит как пару лет назад - по тротуару Проспекта Победы с КПИ до Шулявки пройтись без перекрытия улиц?
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я против парада зебилов!это уж слишком! В центре столицы перекроют ряд улиц из-за "КиевПрайда" - Цензор.НЕТ 9470
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Пьётр Рошеновский - впереди колонны пойдет! Знатный 3,14дор!
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из совка бы оставил статью о мужеложстве и смертную казнь
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И сам бы по ней сел. Ибо хрен потом за вс жизнь докажешь шо подставили В центре столицы перекроют ряд улиц из-за "КиевПрайда" - Цензор.НЕТ 3756
И это было бы справедливо. То же с казнью - за Чикатило расстреляли мужика вообще-то. Угощайся, не о.***.пайся В центре столицы перекроют ряд улиц из-за "КиевПрайда" - Цензор.НЕТ 3756
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Не за Чикатило, а за Михасевича... Ты путаешь...
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Александр Кравченко был расстрелян за убийства, совершенные Андреем Чикатило. Кравченко отсидел перед этим шесть лет за то, что в Херсонской области совершил изнасилование и убийство несовершеннолетней, и вышел на свободу в 1976 году. В 1978-м в Херсоне был найден женский труп. Поскольку, в первую очередь, следователи отрабатывали версии с рецидивистами, а Кравченко жил неподалеку от места преступления, он опять попал под подозрение.
Интересно, что Кравченко сразу не арестовали - его алиби подтвердила жена. Это произошло лишь месяц спустя. Александра поймали на краже: ворованные вещи были найдены в его доме, он не отказывался от содеянного преступления. А через несколько дней после ареста он взял на себя и убийство и был приговорен к высшей мере наказания. Жена тоже изменила показания - ее припугнули, что она пойдет как соучастница убийства.
Несколько раз Кравченко подавал апелляции, но суды разных инстанций возвращали дело на доследование, заменяли высшую меру на 15 лет строгого режима. В итоге приговор в июле 1983 года был приведен в исполнение, ведь нужно было закрыть дело.
Избиения, угрозы, издевательства и унижения, которым подвергались подследственные в СИЗО, вынуждали их клеветать на самих себя. А настоящие преступники в это время продолжали творить беззаконие, пользуясь несовершенством судебно-правового механизма в СССР.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Ну и хай перекроют.
А шо, перекрывать улицы из-за шествий националистов можна, а из-за шествий неформалов уже нельзя?
А как же путь в ЕС, кстати который закрепленный в конституции, про который волают порохоботы и националисты, и который конкретно запрещает дискриминацию по политическим взглядам, религии и сексуальным свободам граждан?
Шо, вломимся в чужой монастырь со своим уставом?
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прайд это львинная тема. каким там боком *********
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Отвезите их всех к Гепе в Хряков - пусть пройдут по обратно переименованному проспекту совкожопого маньяка мародерного(Жукова, а то мало ли что подумается).
Пусть жиделям города(вате) станет стыдно за то что они такой скот.
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Почему бы им не провести свой парад в Припяти?
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Напалмом бы пройтись по этой клоаке педофило-***************.
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Посмотрел недавно "Наши гроши" о Ляшко..... б*же, да это еще комплимент если его назвать геем. Хотя молодец - раз лохи даже такое терпят(в ролике - то что он вытворяет), то почему бы и не да?)
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Почему только два дня? Пусть движнячат там круглый год))) Да... Киев уже не тот город-герой овеяный славой побед! И ведь 99% украинцев против такого рода мероприятий, но "друзья" из Европы навязывают Украине свои ценности. Зачем?
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Какие свои ценности? Европейцы просто говорят разрешенно то что не запрещенно. Сначала ты ********** запретишь выходить потом студентам и шахтёрам а там и до ********** лаптестана недалеко!
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подстава понятий. Так можно сказать что зачем запрещать маньякам убивать людей, так ведь можно дойти и до запретов стрелять в нападающую кацапню. Какая связь одного с другим??? ...Разные вещи, разные понятия гребёшь одними граблями бо тебе так выгодно.
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Я так понимаю что тебя 22 и 23 на ленте не будет)))
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- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- ********, сэр....
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Получается, петя разрешил для заразы перекрывать центральные улицы? После них надо все хлором обрабатывать и санэпидем инспекцию проводить, что бы никто ничего после не подхватил.
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получаеца кловун такой бестолковый и недееспособный что за месяц не может отменить то шо разрешил Петя?, и до сих пор командует Петя.
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А почему их называют меньшинство? В Слуге народа их большинство!
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СИдоры просто ведут пропаганду мол мы такие же как и вы, быть сидором это норма..дайте нам прав. Кстати так и не пойму какие права хотят эти сидоры? Шоб двое здоровых сидоров могли брать на воспитание ребёнка?? И воспитать такого же сидора?? СОвсем уже сбрендили со своей толерастией...
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рассвет Европы начался с христианства, высокой морали и нравственности, а закат ее происходит из-за философии гуманизма и дарвинистского, социального популизма...
Нам, гражданам Украины, нужно оставаться европейцами рассвета, а не заката!
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С приходом христианства, как раз в античной Европе, начались Темные века, и очень надолго...
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Что ты молотишь?!!! Какой "рассвет Европы начался с христианства"?! Несколько веков, с возникновения христианства, в Средиземноморье продолжал твориться языческий разврат... После разгрома Рима наступили "Тёмные века"... Тысячу лет они длились! Только с 15 века началась эпоха Возрождения.... А реально, насчёт "рассвета христианского", так почитай Лео Таксиля, "Священный вертеп"... Много полезного узнаешь, о "рассвете"...
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марш гомофашистов-вырожденцев... - это безобразие и откровенный бунт против Творца! Гомосексуализм - это ненормально! Это мерзость!
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я ж казав, що зюзя зробить вигляд, що не почув запрошення
сцикло і є сцикло
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Скушно живёте, девушки!
Я лично и не пойду - ничего нового уже не будет. Каждый год одно и то же!
Ну хоть бы платформы устроили, как на карнавале в Рио, или хоть самбу-румбу плясали!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ центре столицы перекроют ряд улиц из-за "КиевПрайда". КАРТА
 
 
 
 
 
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