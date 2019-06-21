 В центре столицы перекроют ряд улиц из-за "КиевПрайда". КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, улицы будут временно ограничены с 18:00 22 июня до 18:00 23 июня.

Согласно обнародованной карте, движение перекроют на улицах Крещатик, Льва Толстого, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Антоновича, Тарасовской, Большой Васильковской, Пушкинской и бульваре Шевченко.

Киевская администрация призвала жителей быть толерантным во время Марша равенства и показать, что в столице нет места дискриминации.

"Я призываю всех жителей и гостей города продемонстрировать свою толерантность ко всем людям, независимо от гендера, сексуальной ориентации, национальности, вероисповедания, цвета кожи, физического состояния, взглядов. Ведь речь идет, прежде всего, о правах человека, о праве каждого из нас оставаться собой", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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