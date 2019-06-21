 В центре столицы перекроют ряд улиц из-за "КиевПрайда". КАРТА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева, улицы будут временно ограничены с 18:00 22 июня до 18:00 23 июня.
Согласно обнародованной карте, движение перекроют на улицах Крещатик, Льва Толстого, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Антоновича, Тарасовской, Большой Васильковской, Пушкинской и бульваре Шевченко.
Киевская администрация призвала жителей быть толерантным во время Марша равенства и показать, что в столице нет места дискриминации.
"Я призываю всех жителей и гостей города продемонстрировать свою толерантность ко всем людям, независимо от гендера, сексуальной ориентации, национальности, вероисповедания, цвета кожи, физического состояния, взглядов. Ведь речь идет, прежде всего, о правах человека, о праве каждого из нас оставаться собой", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Больные и люди на физиологию и на психику. Это все равно, что лечить алкоголизм свободным предоставлением. алкоголя.
Давайте проведем парад язвенников для разнообразия.
хто їх надоумив ім'я столиці пов'язати зі своїми відхиленнями?
А не покатит как пару лет назад - по тротуару Проспекта Победы с КПИ до Шулявки пройтись без перекрытия улиц?
И это было бы справедливо. То же с казнью - за Чикатило расстреляли мужика вообще-то. Угощайся, не о.***.пайся
Интересно, что Кравченко сразу не арестовали - его алиби подтвердила жена. Это произошло лишь месяц спустя. Александра поймали на краже: ворованные вещи были найдены в его доме, он не отказывался от содеянного преступления. А через несколько дней после ареста он взял на себя и убийство и был приговорен к высшей мере наказания. Жена тоже изменила показания - ее припугнули, что она пойдет как соучастница убийства.
Несколько раз Кравченко подавал апелляции, но суды разных инстанций возвращали дело на доследование, заменяли высшую меру на 15 лет строгого режима. В итоге приговор в июле 1983 года был приведен в исполнение, ведь нужно было закрыть дело.
Избиения, угрозы, издевательства и унижения, которым подвергались подследственные в СИЗО, вынуждали их клеветать на самих себя. А настоящие преступники в это время продолжали творить беззаконие, пользуясь несовершенством судебно-правового механизма в СССР.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
А шо, перекрывать улицы из-за шествий националистов можна, а из-за шествий неформалов уже нельзя?
А как же путь в ЕС, кстати который закрепленный в конституции, про который волают порохоботы и националисты, и который конкретно запрещает дискриминацию по политическим взглядам, религии и сексуальным свободам граждан?
Шо, вломимся в чужой монастырь со своим уставом?
Пусть жиделям города(вате) станет стыдно за то что они такой скот.
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- ********, сэр....
Нам, гражданам Украины, нужно оставаться европейцами рассвета, а не заката!
сцикло і є сцикло
Я лично и не пойду - ничего нового уже не будет. Каждый год одно и то же!
Ну хоть бы платформы устроили, как на карнавале в Рио, или хоть самбу-румбу плясали!