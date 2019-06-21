 "Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса

"В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал", - сказал Коломойский журналистам издания "НВ", информирует Цензор.НЕТ.
Олигарх также отметил, что может распоряжаться ограниченным объемом средств.
"На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", - сказал Коломойский.
По иску "Приватбанка" британский суд дал право Коломойскому тратить на нужды в повседневной жизни не более 20 000 фунтов стерлингов в неделю.
Он подчеркнул, что не виделся с Зеленским, его не приглашали в Администрацию президента и сам он тоже не искал встречи с главой государства. Поэтому, по словам олигарха, что именно имеет ввиду Зеленский, он не знает, и посоветовал уточнить это у президента.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах...", - "Наші гроші" рассказали о связях и деньгах главы АП Богдана. ВИДЕО
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании социальных и гуманитарных проектов для Донбасса и всей Украины.
"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - указал Зеленский.
Также на Цензор.НЕТ: Волкер: Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский
Абмєльчал, ньінче, варішка.
Бараны думают, что будут стричь пастуха...
Что случилось...
Та ти шо Lvbnhj, сам додумався, чи хто підказав?
А мо Зєля, то маска Пороха?
Нє?
Стрес-шоковий ефект, що файно вибиває з моску всілякі галюцинації.
20.000 фунтов тоже большие деньги...
Зєля собіраєтся в «Кварталє» пошутіть про ********** палочкі?
Надо сразу идти к его ХОЗЯИНУ.
Дурнів вчити треба в лоба.
А то Петро Олексійович зробив рай для Ідіотів, так оно шо вийшло.
Hocico - Dark Sunday (2019 single)
ЧОРНА НЕДІЛЯ
Четверта ранку, я готовий вбивати
Залити вулиці кров'ю
Світ зупинився
Годинник цокає на успіх і славу
Повна темрява, голоси кличуть моє ім'я
Я відкриваю вікно, голоси стають гучніше
Мій ніж блищить, всі демони рвуться на волю
Ви мої жертви, я з'їм ваші душі
Ваша біль - моя насолода, темрява - мій дім
Я не людина, я чисте вбивство,
Бог вбив мою віру!
Четверта ранку, день народження смерті
Рани починають кровити, давайте святкувати!
Я розчавлюю ваші тіла, дивлячись вам в обличчя
Йдіть у пекло, відчуйте мій гнів!
Я відкриваю вікно, голоси стають гучніше
Мій ніж блищить, всі демони рвуться на волю
Ви мої жертви, я з'їм ваші душі
Ваша біль - моя насолода, темрява - мій дім
Сьогодні тут нема бога, нема бога
Я народжений для вбивства
Це чорна неділя
Ваші вуста шепочуть моє ім'я, ви в пеклі
Бо це чорна неділя
Біль - насолода для мене, я не знаю жалю
Це чорна неділя
Бог дав людині вільну волю, бог дав волю...
Бо це чорна неділя...
Чорна неділя...
А сам - всего-навсего - их марионетка.
"коломойский будет финансировать восстановление Донбасса, но он еще об этом не знает" - и многозначительная ухмылка.
На плебс и идиотов точно подействует. Правда, то, что он врал, станет ясно только после выборов в парламент.
Бригада Абрама Рабиновича выиграла тендер по покраске одесского парохода. Рабинович приходит в «Одесское пароходство», подписывает договор, забирает свой экземпляр, получает аванс и уходит. Проходит неделя и пора сдавать работу. Ну, вроде все сделано, как надо - пароход белый, красивый, в общем, как новенький... Подписали Акт выполненных работ, Рабинович получает оставшуюся сумму, пожимают друг другу руки и благополучно расходятся.
Спустя некоторое время пароход отчаливает, разворачивается другим боком, а там - вся сторона ржавая и черная! Заказчик в шоке, технадзор в панике, нашли бригадира Рабиновича, привели к пароходу и говорят ему: - Так, что за дела, почему половина работы не сделана?! - Та шо ви такое говорите? У нас всё точно по договору! Вот, здесь же написано: «Бригада Рабиновича», с одной стороны, и «Одесское пароходство», с другой стороны, договорились покрасить пароход…»
"Якщо крокодил з'їв твого ворога - це не означає, що крокодил твій друг".
Файний контраргумент проти "Бєня ж Днєпр защітіл!!!111!1"
Все олигархи вышли из криминала, или воровства , за редким исключением.
С дарствєнной гравіровкой: «Прєзідєнту Зєлєнскому, от Коломойського.»
Пусть "восттанавливает" хитрый ахмет - он его разрушил,вот пусть и восстанавливает ЗА СВОЙ-НАШ Роттердамм+++....это его феодальный уезд.
так их! зробив их разом с Зе, этих овец )))
без лоха и жизнь плоха..
я даже рад, что теперь всё восстановление донбасса + утерянные миллиарды олигархов лягут на плечи зебилов)))
На него адвокаты бесплатно работают?