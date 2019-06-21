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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1863) Коломойский (1079) Донбасс (18770)

 "Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским никаких конкретных проектов по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

"В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал", - сказал Коломойский журналистам издания "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

Олигарх также отметил, что может распоряжаться ограниченным объемом средств.

"На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", - сказал Коломойский.

По иску "Приватбанка" британский суд дал право Коломойскому тратить на нужды в повседневной жизни не более 20 000 фунтов стерлингов в неделю.

Он подчеркнул, что не виделся с Зеленским, его не приглашали в Администрацию президента и сам он тоже не искал встречи с главой государства. Поэтому, по словам олигарха, что именно имеет ввиду Зеленский, он не знает, и посоветовал уточнить это у президента.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах...", - "Наші гроші" рассказали о связях и деньгах главы АП Богдана. ВИДЕО

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании социальных и гуманитарных проектов для Донбасса и всей Украины.

"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - указал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Волкер: Мы надеемся Зеленский сможет стать независимым от олигархов, таких как Коломойский

Источник: https://censor.net.ua/n3133613
 
   
 Топ комментарии
 
вы это поаккуратней - а то он шеф нашего президента - а он и обидится может )))
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Два еврея потешаются над гоями.
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На 20 тыс фунтов можно покрасить 20 ларьков, Беня жлоб...
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А Зеля разве обещал? О пошутил, просто пошутил. "Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 6661 Если повелись - ваши проблемы. Ведь Зеля у нас шут, а шуты - шутят "Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 5180
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Может покрАсть 2 ларька?
Абмєльчал, ньінче, варішка.
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вы это поаккуратней - а то он шеф нашего президента - а он и обидится может )))
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А для зегенератов олигархи уже и не барыги вопщем)
Бараны думают, что будут стричь пастуха... "Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 9650
"Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 9705
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Порошенко получается уже не олигарх, было 1.5 млрд баксов, стало 600 млн. Навряд ли остальные олигархи захотят так вкладывать в Украину, чтобы потом их дерьмом поливали всякие ЗЕбилы....
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Все эти оценки условные так как считают предполагаемый доход от продажи бизнеса. Курс упал - снизилась покупательная способность внутреннего рынка, люди из страны уехали - снизилась покупательная способность внутреннего рынка. А значит и оценка состояния олигарха тоже снизилась.
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Пускай тюремный забор красит. Изнутри. Тщательно так. Лет 10.
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Lvbnhj - ты же еще недавно за клоуна топил....

Что случилось... "Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 8270
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Може, прозрів... Що ж, непогано - бо тимчасове затьмарення все ж краще, аніж повний довбоящурізм.
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Ох тииииииии!
Та ти шо Lvbnhj, сам додумався, чи хто підказав?
А мо Зєля, то маска Пороха?
Нє?
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Дмитрику, А ТО ЯК?!!! Протрезвів, чи уколи подіяли?
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Я називаю це "хард-секс з реальністю".
Стрес-шоковий ефект, що файно вибиває з моску всілякі галюцинації.
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Догда интересы Украины и интересы Коломойского по защите своего имущества совпали. Что не делает коломойского хорошим человеком. А лишь временным союзником в прошлом.
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Коломойский не политик, его интерсы никого не интересуют.
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Только вот он хозяин клоуна, и коломойского как раз не интерисует то, что интерисует тебя.
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Звиздит. Походу всё самое сладкое его холоп Зеленский уже ему отдал!
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Интересно, ты полный идиот или полупридурок?! Как мог Зеленский что-то отдать, он что глава госимущества или кабмина? Шастают здесь кондомы штопаные с языками в ж0пе барыги и фекалиями блюют!
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Как отдать да просто всё проведет через подконтрольную верховную раду закон выгодный Коломойскому и через подконтрольный кабмин отдаст самое сладкое! А вы ЗЕбилы за Слугу урода с дуру уже проголосовали и ещё проголосуете!
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"Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 7588"...я ничего не знаю..." "Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 7588 и покраснел,скромно потупив глазки "Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 7588
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>Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знаетИсточник: https://censor.net.ua/n3133613

20.000 фунтов тоже большие деньги...
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І знать нє хочет.
Зєля собіраєтся в «Кварталє» пошутіть про ********** палочкі?
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ЗЄ треба було фіглярнічать в поті лиця, щоб заробити 20 000 фунтів(єгипетських)
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та шо получается - Зеленский нам врет шо ли - та не не может быть - он же Слуга или не слуга кололмойского - запутался уже))))))))))
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А что можно требовать от СЛУГИ?
Надо сразу идти к его ХОЗЯИНУ.
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Скинемся пацану на ларьки, пусть красит.
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Ой-вей та він сама скромність "Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 1847 . Лише коли Європа кине 20-12 млрд кредиту тоді і він буде "відновлювати" дамбас . Точно так як заправивши танки , потім виставив трикратний рахунок .
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Власноруч? За власний кошт? То нехай фарбує. "Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 9304
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Так їх Ігор Валерійович.
Дурнів вчити треба в лоба.
А то Петро Олексійович зробив рай для Ідіотів, так оно шо вийшло.
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Цікаво від Г+Г становляться ідіотами , чи Г+Г проявляє латентні дефекти ?
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У контексті усіх оцих подій... Слухаю свіжий сінгл однієї з улюблених груп електро-андеґраунду, мексиканців Hocico - і ловлю себе на думці, що дуже розумію "ліричного героя" цієї пісні... Бо БІЛЬШІСТЬ спричиняє лише напади мізантропії "Можу пофарбувати ларьок чи два", - Коломойський заявив, що нічого не знає про плани Зеленського щодо відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 9454
Hocico - Dark Sunday (2019 single)

ЧОРНА НЕДІЛЯ

Четверта ранку, я готовий вбивати
Залити вулиці кров'ю
Світ зупинився
Годинник цокає на успіх і славу
Повна темрява, голоси кличуть моє ім'я

Я відкриваю вікно, голоси стають гучніше
Мій ніж блищить, всі демони рвуться на волю
Ви мої жертви, я з'їм ваші душі
Ваша біль - моя насолода, темрява - мій дім

Я не людина, я чисте вбивство,
Бог вбив мою віру!

Четверта ранку, день народження смерті
Рани починають кровити, давайте святкувати!
Я розчавлюю ваші тіла, дивлячись вам в обличчя
Йдіть у пекло, відчуйте мій гнів!

Я відкриваю вікно, голоси стають гучніше
Мій ніж блищить, всі демони рвуться на волю
Ви мої жертви, я з'їм ваші душі
Ваша біль - моя насолода, темрява - мій дім

Сьогодні тут нема бога, нема бога

Я народжений для вбивства
Це чорна неділя
Ваші вуста шепочуть моє ім'я, ви в пеклі
Бо це чорна неділя

Біль - насолода для мене, я не знаю жалю
Це чорна неділя
Бог дав людині вільну волю, бог дав волю...
Бо це чорна неділя...

Чорна неділя...

"Можу пофарбувати ларьок чи два", - Коломойський заявив, що нічого не знає про плани Зеленського щодо відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 6913
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Все у абізян хтось винний, Бог, Порошенко, невістка...
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Персонал каналу Юден+Юден, а глядачі Гой+Гой
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все похвальбы Зеелной Шмаркли - пук в лужу. Корчит из себя Путина - типа прижму олигархов.

А сам - всего-навсего - их марионетка.

"коломойский будет финансировать восстановление Донбасса, но он еще об этом не знает" - и многозначительная ухмылка.

На плебс и идиотов точно подействует. Правда, то, что он врал, станет ясно только после выборов в парламент.
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в 2004 я ще "мліла" від ***** (дивилася ТВ)), мій колега вже тоді пояснив, що такого жорстокого і брехливого треба ще знайти. Він говорив, що це загрожує нам великими проблемами у майбутньому, в нього росли 2 хлопці і він не хотів життя "аля *****" для них. Ми тоді працювали поряд із шахтою Бутовкою, а сам він був з Авдіївки((
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С такими ненаинвестируешь . Только национализация. Вор должен сидеть в тюрьме.
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Вы там повнимательнее с договорами о покраске...

Бригада Абрама Рабиновича выиграла тендер по покраске одесского парохода. Рабинович приходит в «Одесское пароходство», подписывает договор, забирает свой экземпляр, получает аванс и уходит. Проходит неделя и пора сдавать работу. Ну, вроде все сделано, как надо - пароход белый, красивый, в общем, как новенький... Подписали Акт выполненных работ, Рабинович получает оставшуюся сумму, пожимают друг другу руки и благополучно расходятся.
Спустя некоторое время пароход отчаливает, разворачивается другим боком, а там - вся сторона ржавая и черная! Заказчик в шоке, технадзор в панике, нашли бригадира Рабиновича, привели к пароходу и говорят ему: - Так, что за дела, почему половина работы не сделана?! - Та шо ви такое говорите? У нас всё точно по договору! Вот, здесь же написано: «Бригада Рабиновича», с одной стороны, и «Одесское пароходство», с другой стороны, договорились покрасить пароход…»
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я ними користаюся, але лише до окупованої території
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Нужно отдать должное Бене за Днепропетровщину в 2014-ом. Но и тогда идея турчинова, и сейчас Зеленского, о привлечении олигархов не правильна по сути. Пока они олигархи, а не меценаты и представители крупного бизнеса. Ибо эта братия обязательно что-либо потребует взамен. И вкладывать деньги в регион, который еще предстоит на протяжении 5-10 лет хотя бы разминировать, более чем не продуктивно.
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На випадок важливих дискусій - покладіть собі у кишеню оце:
"Якщо крокодил з'їв твого ворога - це не означає, що крокодил твій друг".
Файний контраргумент проти "Бєня ж Днєпр защітіл!!!111!1"
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Кстати о референдумах.......задать вопрос "А нахрен этот регион вообще нужен"??
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А как же бюджет мутить? А как же кредиты брать?
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Так прямо и вижу, как Коломойский аж подавился кофе, когда с экрана ТВ услышал эту новость от Зеленского))
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Коломойский ларьки сам красить будет?

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Нет, что вы, он кисточку с валиков Зеленскому вручит. А тот закосит, ведь он физически не работал, впрочем может закосить под полудурка, профессионально, и передаст их ЗеДебилу. Или двум ЗеДебилам.
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Ні. Скоро вивільняється до біса дякул, от вони й пофарбують!
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С такими не наинвестируешь . Только национализация. Вор должен сидеть в тюрьме.

Все олигархи вышли из криминала, или воровства , за редким исключением.
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нахер нам той Бєня .Мосійчук виграв суд.Все,кінець медицинській реформі.Вовік висловив невдоволення-суд узяв під козирьок.Кінець епохи зубожіння для медичної мафії.
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Доктору Комаровскому подарують золотий спінінґ з діпмантвим мотильом.
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Ага.
С дарствєнной гравіровкой: «Прєзідєнту Зєлєнскому, от Коломойського.»
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А зебенЯ думало на бєніному *ую в рай заїхати?
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...на ********** палочкє пускай катаєтся ...
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Правильно,Бенечка пусть им ***** восстанавливает,тварям этим
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"Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 1162...могу покрасить ларек или два......БРАВО!!!!!
Пусть "восттанавливает" хитрый ахмет - он его разрушил,вот пусть и восстанавливает ЗА СВОЙ-НАШ Роттердамм+++....это его феодальный уезд.
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Да зеля, это тебе не шоу, "рассмеши комика", здесь такое не канает.
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Пархатий тупо рже. І не з клоуна, ні. Він відверто рже з тих 73% зЕбілів, за допомогою яких він клоуна посадив на трон.
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Как вам сцаки маланские? Нравится, хахлы?
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Игорь Валерьевич, Вы умница! И юмор, как всегда в точку!
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"Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса" - молодец Беня, ложит на Зе, и тем более на Украину, бывший през и олигарх Петя Мародёр дал олигархам Украину на разграбление, потому и Беня уверен, что ему ничего не будет, значит можно по изгаляться, по приколу.
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покрасит бордюрчик, а субсидий потребует на сто миллиардов. Великолепный план. Просто о%уительный как я правильно понял.
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Чекаєм візиту Стефанчука в Лондонський суд, хлопцям треба гроші на фарбування кіосків.
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молодец Беня!
так их! зробив их разом с Зе, этих овец )))
без лоха и жизнь плоха..
я даже рад, что теперь всё восстановление донбасса + утерянные миллиарды олигархов лягут на плечи зебилов)))
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А вот интересно - в одной Украине у него пять судебных исков по Привату, а в Лондоне? А в Швейцарии?
На него адвокаты бесплатно работают?
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Народ, як собі вважаєте, но жити на 20 000 фунтів в тиждень неможливо, треба якось допомогти бідоласі. "Можу пофарбувати ларьок чи два", - Коломойський заявив, що нічого не знає про плани Зеленського щодо відновлення Донбасу - Цензор.НЕТ 2814
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Могу покрасить ларек или два", - Коломойский заявил, что ничего не знает о планах Зеленского по восстановлению Донбасса
 
 
 
 
 
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