 Сытника вызвали на допрос в полицию. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
Руководитель антикоррупционного бюро приглашен на 10:00 утра 26 июля в Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.
"В Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины поступили материалы о возможном факте нарушения руководителем НАБУ Закона Украины "О предотвращении коррупции". В частности, в части ограничения относительно получения подарков", - сказано в сообщении.
Во время визита в Нацполицию Сытник сможет подтвердить или опровергнуть эти факты.
Тема- профи, по дорогим носкам)))
З якого це боку там МВС і Аваков?
Нє, я розумію, що є ще варіант, коли Генпрокурор, заради уникнення конфлікту інтересів, передає розслідування іншим структурам (найчастіше - СБУ)... Тоді таке потрібно також зазначати!
Почитай где чья подследственность.
Развивайся, много процентный))))
Думать.