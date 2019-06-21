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 Сытника вызвали на допрос в полицию. ДОКУМЕНТ

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника вызывают в Нацполицию, чтобы задать вопросы о возможном нарушении антикорруционного законодательства.

Об этом сообщает LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

Руководитель антикоррупционного бюро приглашен на 10:00 утра 26 июля в Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

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"В Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины поступили материалы о возможном факте нарушения руководителем НАБУ Закона Украины "О предотвращении коррупции". В частности, в части ограничения относительно получения подарков", - сказано в сообщении.

Во время визита в Нацполицию Сытник сможет подтвердить или опровергнуть эти факты.

Сытника вызвали на допрос в полицию 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133610
 
 
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Тема- профи, по дорогим носкам)))
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Взагалі-то боротися з корупцією у вищих ешелонах влади - прерогатива НАБУ (Ситника) і САП (Холодницького).
З якого це боку там МВС і Аваков?
Нє, я розумію, що є ще варіант, коли Генпрокурор, заради уникнення конфлікту інтересів, передає розслідування іншим структурам (найчастіше - СБУ)... Тоді таке потрібно також зазначати!
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Ле Мур, а коррупцию ситника кто должен расследовать?
Почитай где чья подследственность.
Развивайся, много процентный))))
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от і вчися - хто саме має займатися корупцією категорії "А". Зазвичай, при конфлікті інтересів - цим зайиається СБУ. Вважай, я пояснив.
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сначала надо решить вопрос о вручении подозрения.
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