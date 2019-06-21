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 На Черкасщине налоговиками приостановлена работа двух АЗС, нелегально продававших горючее. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области изъяли из незаконного оборота крупную партию горючего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Черкасщине налоговиками приостановлена работа двух АЗС, нелегально продававших горючее 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что две АЗС, работающие на территории области, осуществляют хранение и реализацию горюче-смазочных материалов (дизельное топливо, бензин, сжиженный газ) без необходимых разрешительных документов на данный вид предпринимательской деятельности.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение почти 123 тонны топлива (дизельное топливо, бензин и сжиженный газ) общей ориентировочной стоимостью почти 3,4 млн грн.

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В отношении директора компании - владельца АЗС, составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3133602
 
 
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