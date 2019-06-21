 Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" в мажоритарных округах. СПИСОК (обновлено)

О этом сообщает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 17:25 названы мажоритарщики в 9 в областях.
Винницкая область:
№ 11 - Пашковский Максим Игоревич
№ 12 - Драбовский Анатолий Григорьевич
№ 13 - Максименко Юрий Владимирович
№ 14 - Борзова Ирина Наумовна
№ 15 - Пращук Виталий Юрьевич
№ 16 - Томляк Таисия Сергеевна
№ 17 - Коваль Александр Леонидович
№ 18 - Довгань Павел Олегович
Житомирская область:
№ 62 - Герасименко Игорь Леонидович
№ 63 - Кицак Богдан Викторович
№ 64 - Сигачов Вячеслав Валерьевич
№ 65 - Костюк Дмитрий Сергеевич
№ 66 - Грищенко Татьяна Николаевна
№ 67 - Кузьминых Сергей Владимирович
Закарпатская область:
№68 - Пекарь Александр Викторович
№69 - Токарь Эдгар Владимирович
№70 - Лаба Михаил Михайлович
№71 - Грабарь Сергей Владимирович
№72 - Носа Вадим Иванович
№73 - Маргитич Иван Владимирович
Запорожская область:
№ 74 - Касай Геннадий Александрович
№ 75 - Соха Роман Васильевич
№ 76 - Шевченко Евгений Владимирович
№ 77 - Штепа Сергей Сергеевич
№ 78 - Боговин Виталий Викторович
№ 79 - Яцык Юлия Григорьевна
№ 80 - Гладкий Дмитрий Викторович
№ 81 - Мельник Павел Викторович
№ 82 - Никитина Марина Викторовна
Киевская область:
№ 90 - Нестерчук Юрий Викторович
№ 91 - Дунды Олег Андреевич
№ 92 - Колюх Валерий Викторович
№ 93 - Скороход Анна Константиновна
№ 94 - Дубинский Александр Анатольевич
№ 95 - Горобець Александр Сергеевич
№ 96 - Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна
№ 97 - Галушко Николай Леонидович
№ 98 - Бунин Сергей Валерьевич
Кировоградская область:
№ 99 - Дануца Александр Анатольевич
№ 100 - Мурдий Игорь Юрьевич
№ 101 - Кузбит Юрий Михайлович
№ 102 - Петрощук Артем Васильевич
№ 103 - Воронько Олег Евгеньевич
Львовская область:
№ 115 - Шубка Екатерина Павловна
№ 116 - Мельник Ростислав Леонидович
№ 117 - Фединяк Роман Анатольевич
№ 118 – Федецкий Артем Андреевич
№ 119 - Кавецкий Орест Юрьевич
№ 120 - Голяк Леся Владимировна
№ 121 - Саламаха Орест Игоревич
№ 122 - Шумский Андрей Николаевич
№ 123 - Квасецька Наталья Васильевна
№ 124 - Камельчук Юрий Александрович
№ 125 - Яворский Николай Николаевич
№ 126 - Наконечный Владимир Михайлович
Николаевская область:
№ 127 - Пасечный Александр Станиславович
№ 128 - Гайду Александр Васильевич
№ 129 - Копытин Игорь Владимирович
№ 130 - Негулевський Игорь Петрович
№ 131 - Черноморов Артем Олегович
№ 132 - Дырдин Максим Евгеньевич
Черновицкая область:
№ 201 - Лис Елена Георгиевна
№ 202 - Заремский Максим Валентинович
№ 203 - Мазурашу Георгий Георгиевич
№ 204 - Божик Валерий Иванович
Черниговская область:
№ 205 - Семинский Олег Валерьевич
№ 206 - Поляков Антон Эдуардович
№ 207 - Зуев Максим Сергеевич
№ 208 - Панченко Антон Александрович
№ 209 - Зуб Валерий Алексеевич
№ 210 - Пахомов Дмитрий Анатольевич
Новость обновляется.
Бизнесмен, депутат, - всё мне больше ничего не надо. Депутат который бизнесмен в условиях Украины этот 100% хапуга, грабитель и месный князёк. И таких "новых лиц" там шо грязи ..
ВОт ещё одна типа учительница № 201 - Лис Елена Георгиевна
Ось, наприклад, Олена Лис. Нібито вчителька, скромна, непримітна, не висувалася, не брала участі… і т. д. Але у неї є чоловік Лис Ігор Зіновійович 1969 р. н. Він засновник ТОВ «Непентес ЛТД». А ще ТОВ має якесь відношення до ТОВ «Буковина-Спортсервіс», де засновник член ЦК партії «Слуга народу» Ілля Миколайович Павлюк.
Дальше не буду зашквар сыпеца на любой фамилии..
Ещё один с бандитского клана павлюка бывший напёрсточник брокер павлюка
Кандидат у народні депутати Михайло Мангер - водій. Нібито людина робоча, з народу. А насправді у 2000-х роках працював брокером на фірмі Іллі Павлюка. Навіть наш колега Георгій Мазурашу також має дотичність до Павлюка. Щоправда, на відміну від інших, він не прямо таки з ним, а через родича митного брокера, який також працював на фірмах Іллі Павлюка у 2000-х роках.
За месяц 73% превратились в 37%
нафига ему тоди контракт новый з карпатами?
Вот оригинал:
Що кардинально змінилося?
«Вы хотите, чтобы меня грохнули?» - Зеленский о том, почему не ездит на велосипеде
А не в падлу Зеле и узеленским использовать
наеобман как символ партии? Хотя, похоже что беззаботные зеботы это схавают и добавки попросят.
Есть фотка,где эта мразь стоит в обнимку с Портновым и Гужвой в майке с надписью
"ОТРЯДЫ ПУТИНА" Жаль не умею втавлять картинки.
Отец ведущего программы "Гроши" Александра ДУБИНСКОГО живет в Донецке и поддерживает Новороссию
После того, как в СМИ просочилась информация о 16 квартирах, приобретенных Александром в 2013-2015 годах на общую сумму около 5 млн долларов, аккаунт отца Вконтакте был удален. Однако нам удалось сохранить отдельные скриншоты его постов. Так, судя по ленте 70-летнего Анатолия Иосифовича, он является активным сторонником Владимира Путина и так называемой "Новоросии", а украинцев называет засранцами-проамериканцами
http://ura-inform.com/ru/society/2016/09/27/skrinshoty-ne-gorjat-otets-veduschego-programmy-groshi-aleksandra-dubinskogo
Деб.. лоид Вятрович готовит для украинских детишек игру про Украинскую повстанческую армию.
Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовалав убийствах ЕВРЕЕВ совместно с немецкими войсками.
Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи
Александр ДУБИНСКИЙ
Идет по 94 мажоритарному округу в Киевской области
https://twitter.com/natohawks/status/1137728283649433601
А из попередників ніхто не здогадувався, що можно все так просто порішати.
Это просто анекдот какойты.
Долгое время это то было аксиомой: защищая репутацию Украины, надо защищать доброе имя наших ультраправых.
И мы старательно избегали любых параллелей с ГИТЛЕРИЗМОМ.
Сравнение с НАЦИСТАМИ, оскорблявшее нас, не оскорбляло их: в праворадикальной среде всегда преобладало БЛАГОСКЛОННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГИТЛЕРУ.
И теперь, когда МАХОВИК УЛЬТРАПРВОГО НАСИЛИЯ В УКРАИНЕ РАСКРУЧИВАЕТСЯ все явственнее, а ПОГРОМЫ УЖЕ ВОШЛИ В ПРИВЫЧКУ, стоит отбросить ложный стыд.
Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то логично сравнить это с уткой. А если в 2018 году ЮНЫЕ УКРАИНСКИЕ РАДИКАЛЫ ДЕЙСТВУЮТ ТАКЖЕ, КАК ЮНЫЕ НЕМЕЦКИЕ РАДИКАЛЫ В НАЧАЛЕ 1930-х, то бессмысленно прятаться от неудобных параллелей.
И пока мы этого не осознаем, ДЛЯ УКРАИНЫ БУДУТ АКТУАЛЬНЫ НЕПРИЯТНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ С ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.
ДУБИНСКИЙ
Сразу пять гостей программы «Народ против» покинули студию уже через несколько минут после начала выпуска. Причина - предложение журналиста Александра ДУБИНСКОГО пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.
Сразу после представления гостей программы журналист Роман Реведжук заявил, что не будет находиться в одной студии с Александром Дубинским - человеком, предлагавшим запустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя».
«Здесь сидит человек, предлагавший запустить газ на форуме, где собрались люди. Я хочу напомнить, что невинных евреев в Освенциме уничтожали газом. Я не буду участвовать в программе вместе с человеком, который хотел уничтожать украинцев», - заявил Реведжук.
начинается с их ЭМБЛЕМЫ, НАЗВАНИЯ.
И не заканчивается НИКОГДА!
Рядом с домом на Клинической, в доме № 9 на улице Семеновской, напротив посольства Индонезии, Александр Дубинский владеет третью частью квартиры площадью 51,3 кв.м., которую ему подарили 29 января 2014 года:
Квартира расположена в советской панельной 9-этажке. По этому адресу, согласно данным Единого реестра юридических лиц и предпринимателей (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), до 20 октября 2014 года журналист был зарегистрирован в качестве предпринимателя.
Сейчас в этом доме продается три квартиры аналогичной площади, с ценой от 1370 000 до 1420000 грн. (http://100realty.ua/realty_search/apartment/sale/s_200002730/housenum_9/cur_3/kch_2?extended=0):
Дом с участком возле Протасова Яра
В августе 2014 года Александр Дубинский купил дом площадью 79,5 кв.м. с участком в 7,5 соток в Киеве, на улице Клиническиой, недалеко от Байкового кладбища на Соломенке. Вот две выписки из реестра недвижимости об этих покупках:
- дом:
можно приблизительно оценить принадлежащий Дубинскому участок в сумму от 90 до 300 тыс. дол,. И это не считая стоимости дома.
Две квартиры в «новострое» на Подоле
В доме по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 1 Александру Дубинскому принадлежат сразу две квартиры. Одна из них площадь 103,5 кв.м. куплена 9 декабря 2014 года. Вот выписка из реестра недвижимости о ней:
Дубинский также владеет соседней квартирой в том же доме, она имеет площадь 89,1 кв.м. и куплена 25 сентября 2014 года.
Еще шесть участков, принадлежащих Дубинскому, расположены в селе Вита-Почтовая в 18 километрах от Киева по улице Садовой.
Самое последнее «недвижимое» приобретение Александра Дубинского - это «двушка» площадью 70,4 кв.м. в новострое на ул. Академика Глушкова, купленная 18 января 2016 года:
Жена Александра Дубинского - пиарщица Леся Цыбко - также владеет несколькими объектами недвижимости. Это четыре квартиры, и все они тоже куплены в течение 2014-2015 годов.
Одна из квартир - в том же новострое на Глушкова, где имеет квартиру Дубинский. Как следует из данных реестра недвижимости, обе квартиры были куплены почти одновременно (квартира жены - на два дня позже) и имеют практически ту же площадь.
Леся Цыбко владеет также двумя квартирами в Печерском районе на бульваре Дружбы Народов. Одна из них в доме номер 4/6 площадью 32,9 кв. м. была куплена 2 октября 2015 года:
Как видим, общую сумму расходы на покупку недвижимости семьи Дубинского за два года (с января 2014 по январь 2016 года) можно оценить в сумму от 900 тыс. до 1 млн 200 тыс. долларов. На самом деле сумма значительно больше, поскольку цены на рынке недвижимости в течение этого времени падали.
Это значит, что в среднем за месяц журналист-расследователь вкладывал в недвижимость минимум 50 тыс. долларов.
Но зарабатывал он значительно больше. Ведь у него еще есть дорогостоящее хобби - коллекционирование автомобилей.
Откуда у журналиста пять «Мерседесов»?
Чтобы узнать, на каких автомобилях ездит журналист-миллионер, я подал официальный запрос в МВД . Как оказалось, на Дубинского зарегистрировано восемь автомобилей, из них четыре относительно новых «премиум-класса», и еще четыре - довольно «пожилые» три «Мерседеса» и одна «Субару»:
http://proudtimes.com.ua/news/1523.html
Андрей Герус
Сергей Лямец
Наталия Влащенко
Это человеконенавистник. Ему не место не то что в парламенте, но и в Украине.
http://www.fttc.com.ua/2016/09/aleksandr-dubinskij-stal-geroem-russkogo-mira-ili-kak-smi-rf-podvigi-zhurnalista-vospevali/
Держим банко миллионо и плеванто на законо, о-йес."