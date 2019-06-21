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Материалы по теме:
Все про:мажоритарный округ (60) Слуга народа (59)

 Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" в мажоритарных округах. СПИСОК (обновлено)

Партия "Слуга народа" представляет своих мажоритарщиков по всей Украине. Их имена постепенно публикуют на странице политсилы в фейсбуке.

О этом сообщает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 17:25 названы мажоритарщики в 9 в областях.

Винницкая область:

№ 11 - Пашковский Максим Игоревич

№ 12 - Драбовский Анатолий Григорьевич

№ 13 - Максименко Юрий Владимирович

№ 14 - Борзова Ирина Наумовна

№ 15 - Пращук Виталий Юрьевич

№ 16 - Томляк Таисия Сергеевна

№ 17 - Коваль Александр Леонидович

№ 18 - Довгань Павел Олегович

Житомирская область:

№ 62 - Герасименко Игорь Леонидович

№ 63 - Кицак Богдан Викторович

№ 64 - Сигачов Вячеслав Валерьевич

№ 65 - Костюк Дмитрий Сергеевич

№ 66 - Грищенко Татьяна Николаевна

№ 67 - Кузьминых Сергей Владимирович

Закарпатская область:

№68 - Пекарь Александр Викторович

№69 - Токарь Эдгар Владимирович

№70 - Лаба Михаил Михайлович

№71 - Грабарь Сергей Владимирович

№72 - Носа Вадим Иванович

№73 - Маргитич Иван Владимирович

Запорожская область:

№ 74 - Касай Геннадий Александрович

№ 75 - Соха Роман Васильевич

№ 76 - Шевченко Евгений Владимирович

№ 77 - Штепа Сергей Сергеевич

№ 78 - Боговин Виталий Викторович

№ 79 - Яцык Юлия Григорьевна

№ 80 - Гладкий Дмитрий Викторович

№ 81 - Мельник Павел Викторович

№ 82 - Никитина Марина Викторовна

Киевская область:

№ 90 - Нестерчук Юрий Викторович

№ 91 - Дунды Олег Андреевич

№ 92 - Колюх Валерий Викторович

№ 93 - Скороход Анна Константиновна

№ 94 - Дубинский Александр Анатольевич

№ 95 - Горобець Александр Сергеевич

№ 96 - Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна

№ 97 - Галушко Николай Леонидович

№ 98 - Бунин Сергей Валерьевич

Кировоградская область:

№ 99 - Дануца Александр Анатольевич

№ 100 - Мурдий Игорь Юрьевич

№ 101 - Кузбит Юрий Михайлович

№ 102 - Петрощук Артем Васильевич

№ 103 - Воронько Олег Евгеньевич

Львовская область:

№ 115 - Шубка Екатерина Павловна

№ 116 - Мельник Ростислав Леонидович

№ 117 - Фединяк Роман Анатольевич

№ 118 – Федецкий Артем Андреевич

№ 119 - Кавецкий Орест Юрьевич

№ 120 - Голяк Леся Владимировна

№ 121 - Саламаха Орест Игоревич

№ 122 - Шумский Андрей Николаевич

№ 123 - Квасецька Наталья Васильевна

№ 124 - Камельчук Юрий Александрович

№ 125 - Яворский Николай Николаевич

№ 126 - Наконечный Владимир Михайлович

Николаевская область:

№ 127 - Пасечный Александр Станиславович

№ 128 - Гайду Александр Васильевич

№ 129 - Копытин Игорь Владимирович

№ 130 - Негулевський Игорь Петрович

№ 131 - Черноморов Артем Олегович

№ 132 - Дырдин Максим Евгеньевич

Черновицкая область:

№ 201 - Лис Елена Георгиевна

№ 202 - Заремский Максим Валентинович

№ 203 - Мазурашу Георгий Георгиевич

№ 204 - Божик Валерий Иванович

Черниговская область:

№ 205 - Семинский Олег Валерьевич

№ 206 - Поляков Антон Эдуардович

№ 207 - Зуев Максим Сергеевич

№ 208 - Панченко Антон Александрович

№ 209 - Зуб Валерий Алексеевич

№ 210 - Пахомов Дмитрий Анатольевич

Новость обновляется.

Источник: https://censor.net.ua/n3133599
 
 
 Топ комментарии
 
Расходимся ..бандюки , крысы сепары, местные князьки, грабители...ничего нового.
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Это все что надо знать избирателям про Дубинского... Подарите каждому это фото...Кандидати в нардепи від "Слуги народу" в мажоритарних округах - Цензор.НЕТ 8370
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Расходимся ..бандюки , крысы сепары, местные князьки, грабители...ничего нового.
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Зе (беня ) звісно клоун але ..наприклад в нас по області йдуть два *атовця * і певно на цій хвилі можуть пройти до ВР .
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На вскидку первое в гугле Пахомов Дмитрий Анатольевич
Бизнесмен, депутат, - всё мне больше ничего не надо. Депутат который бизнесмен в условиях Украины этот 100% хапуга, грабитель и месный князёк. И таких "новых лиц" там шо грязи ..
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Кто такой депутат ? Это представитель народа , правильно ? То есть человек чем то выделился , как то проявился , зарекомендовал себя и его народ делегировал ….. Вроде бы ничего не упустил ? По вашему получается что бизнесмены это те, которых нельзя выбирать , прокажённые что ли . Так как быть ?
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За лохов то всех не держи. Или ты бизнесмен, или депутат. А в чесного депутата бизнесмена в реалиях Украины я конечно не верю. Это как Петя который 5 лет Рошен продавал, или как ЗЕклоун который шутил и ржал над офшорками Пети, а потом оказалось шо сам же ЗЕбил весь в офшорках сидит. Кароче ты своим словоблудием не на того напал...
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В предыдущей Раде тоже были АТО-вцы. Пришли в камуфляже, ушли "плотноупакованные")
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Новое что теперь в Парламенте не сами олигархи а их водители, юристи, маникюрщици и прочий сброд. "Слуги уродов"...
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На самом деле ещё дальше пошли напёрсточники, ниже пару примеров привёл..так вот даже в сами депутаты идут вроде приличны типа люди..Но только формально на первый взгляд, если копнуть глубже что 99% лохтората делать конечно не будет то выясняюца интересные вещи.. за их спинами стоят откровенно бандюки типа Павлюка. Т.е такой себе новый тип развода лохов придумали..теперь сами олигархи и бандюки не идут на прямую, а отправляют в Раду своих шестёрок подставных чучел. Ну так же как и Бабломойский своего клоуна отправил.. Так понимаю настала новая эра подставных зебилов у власти, а за ниточки будут дёргать люди за кадром. В принципе толково придумано, в случае какого зашквара все шишки посыпяца на подставного лоха ведь формально то он депутат,а дядьки которые снимали весь гешефт чистенькие, не при делах.
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И я о том же. Обновленний мимикрирующий олигархат. Для того чтоб разобраться надо иметь мозги и желание, чего у 70% населения просто нет.
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Конкретно фамилии, должности можешь назвать?
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Люболе шо не гуглю зашкварное..выше отписал про Пахомова..
ВОт ещё одна типа учительница № 201 - Лис Елена Георгиевна

Ось, наприклад, Олена Лис. Нібито вчителька, скромна, непримітна, не висувалася, не брала участі… і т. д. Але у неї є чоловік Лис Ігор Зіновійович 1969 р. н. Він засновник ТОВ «Непентес ЛТД». А ще ТОВ має якесь відношення до ТОВ «Буковина-Спортсервіс», де засновник член ЦК партії «Слуга народу» Ілля Миколайович Павлюк.

Дальше не буду зашквар сыпеца на любой фамилии..

Ещё один с бандитского клана павлюка бывший напёрсточник брокер павлюка

Кандидат у народні депутати Михайло Мангер - водій. Нібито людина робоча, з народу. А насправді у 2000-х роках працював брокером на фірмі Іллі Павлюка. Навіть наш колега Георгій Мазурашу також має дотичність до Павлюка. Щоправда, на відміну від інших, він не прямо таки з ним, а через родича митного брокера, який також працював на фірмах Іллі Павлюка у 2000-х роках.
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а ще вони обидва живуть в Україні, точно подстава ...
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Павлюк, це рішала біля Голомши та Калетника, той що казав що не має відношення до СН, хоча Мангера вже не бачу в списку.
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Я согласен, что по любому просочилась некая мразь . Но извините, если мразь просочится по мажоритарке , при чём тут Зеленский ? Народу стоит просто не выбрать мразь и всё.
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А більшість мажоритарщиків СН по західному регіону і не пройде.
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При том, что эти гниды идут от Зеленского
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Не знаю.Здається,більшість-маловідомі сірі миші,за якими може стояти хто-завгодно.
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Ну вот, дождались наконец то новых лиц. Жизнь налаживается?
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Их имена будут навечно высечены на каменной плите......
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Они будут жить вечно...в наших серцах после смерти.
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...в гробу я их всех видел, в белых (зелёных) тапках.
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Mikhail Golub‏ @golub 16 мин.16 минут назад
За месяц 73% превратились в 37%

Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" в мажоритарных округах - Цензор.НЕТ 726
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Наэиена постить эту хрень? Или у вас,как и у этой Голубы жесткие проблемы с математикой?
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...что то похоже на достоверные цифры. И то сомневаюсь. У СН -где то 27 % с зелёным хвостиком.
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А Петины 25% в 6% превратились, почти в 5 раз...
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МИХАИЛ ГОЛУБ И ЛЕО КОТ РАСПИСАЛИСЬ В СВОЕЙ НЕВООБРАЗИМОЙ ТУПИЗНЕ, СРАВНИВАЯ РЕЙТИНГИ ДВУХ ЧЕЛОВЕК С РЕЙТИНГАМИ ДЕСЯТКА ПАРТИЙ
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Неправильний підхід Лео, краще міряти з першим туром.
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федецкий слуга народа?
нафига ему тоди контракт новый з карпатами? Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" в мажоритарных округах - Цензор.НЕТ 2416
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Я знав, що Тимощук, що Федецький - зебіли....
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відверто від Федецького такого не очікував, гадав, що він нормальний хлоп.. це точно він?
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Артем Федецький - справжній мужик, а ти - анус, пишучий гімном!
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як казав фєдя - трішки в ніжку,трішки в м'яч...капєц,рада ще та буде...
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Неужели будет хуже нынешней? Что может хуже, чем "государственные деятели" Парасюк, Гаврилюк, Семенченко, .................и т.д. и т.п. во главе с "головою" - Палубиём?
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А хто краще, Менгеле чи його вчитель Майнаровський?
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Это все что надо знать избирателям про Дубинского... Подарите каждому это фото...Кандидати в нардепи від "Слуги народу" в мажоритарних округах - Цензор.НЕТ 8370
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Любка, засунь свой фотошоп туда, чем думаешь:
Вот оригинал:

Кандидати в нардепи від "Слуги народу" в мажоритарних округах - Цензор.НЕТ 9622
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Ну, три підер@си.
Що кардинально змінилося?
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Соя, зарано палаєте, опалювальний сегон ще не почався!)
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А от у Вас обпалювання стегон вже в розпалі.
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Вологість через інтернет не передається. То у Вас щось протекло.
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Кандидати в нардепи від "Слуги народу" в мажоритарних округах - Цензор.НЕТ 9718
«Вы хотите, чтобы меня грохнули?» - Зеленский о том, почему не ездит на велосипеде
А не в падлу Зеле и узеленским использовать нае обман как символ партии? Хотя, похоже что беззаботные зеботы это схавают и добавки попросят.
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По мажоритарке только СН, за партийный список договоримся кто из родственников и друзей за СН и РНС.
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№ 118 - Федецкий Артем АндреевичИсточник: https://censor.net.ua/n3133599 это действующий футболист?
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Журналист и ведущий программы "Гроші" на телеканале 1+1 Александр ДУБИНСКИЙ заявил о походе на выборы по 94-му мажоритарному округу

Есть фотка,где эта мразь стоит в обнимку с Портновым и Гужвой в майке с надписью
"ОТРЯДЫ ПУТИНА" Жаль не умею втавлять картинки.

Отец ведущего программы "Гроши" Александра ДУБИНСКОГО живет в Донецке и поддерживает Новороссию

После того, как в СМИ просочилась информация о 16 квартирах, приобретенных Александром в 2013-2015 годах на общую сумму около 5 млн долларов, аккаунт отца Вконтакте был удален. Однако нам удалось сохранить отдельные скриншоты его постов. Так, судя по ленте 70-летнего Анатолия Иосифовича, он является активным сторонником Владимира Путина и так называемой "Новоросии", а украинцев называет засранцами-проамериканцами
http://ura-inform.com/ru/society/2016/09/27/skrinshoty-ne-gorjat-otets-veduschego-programmy-groshi-aleksandra-dubinskogo
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Мало того, схоже, вони родичі з Хмурим-Дубинським, ФСБешником, який підозрюється як один з виконавців знищення рейсу МН-17 під Торезом...
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Журналист и ведущий программы "Гроші" на телеканале 1+1 Александр ДУБИНСКИЙ заявил о походе на выборы по 94-му мажоритарному округу

Деб.. лоид Вятрович готовит для украинских детишек игру про Украинскую повстанческую армию.
Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовалав убийствах ЕВРЕЕВ совместно с немецкими войсками.
Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи
Александр ДУБИНСКИЙ
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Да лютый враг Украины - Александр Дубинский. сильно любит фоткаться с украинофобской мразью Портновым и Гужвой. А еще его мамка и папка - ярые донецкие сепары. Зекоманда, .
Идет по 94 мажоритарному округу в Киевской области
https://twitter.com/natohawks/status/1137728283649433601
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Чому це лайно не балотується в парламент новоросії?
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Навіть в попередньому антиукраїнському ригоАнальному парламенті банди продажного кремлівського холуя Іуди -ЗЕКА була фракція українських патріотів націоналістів ВО. "Свобода" ....яка зайняла 12% на выборах до Рады. Всі добре пам'ятають як верещали жорстоко гнані націоналістами продажні виродки -тітушки і як вили перелякані продажні відморозки бандити -ригоАнали. Як до останнього блокуючи трибуну билися патріоти націоналісти з продажною п'ятою колоною кремля в парламенті відстоюючи національні інтереси Української держави не дозволяючи її знищити. Тепер можна твердо констатувати одне що якщо в новій Раді не буде фракції об'єднаних націоналістів то тоді таку ЗРаду вже не можна навіть буде називати Українською так як вона вщерть буде забита Бог їх знає чиїми слугами українофобами але не українського народу і лютими ворогами України продажними кремлівськими холуями перефарбованими бандитами екс - ригоАналами з " жопозіції - життя - сепаратистів ". Які почнуть злочинно планомірно знищувати Конституцію а потім і суверенітет, незалежність України, а жорстко боротися і протистояти в такій ЗРаді цим проклятим лютім ворогам - яничарам буде просто нікому.
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В новій Раді обов'язково буде фракції об'єднаних націоналістів!
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Свобода розпорошує сили, в них ідея фікс закрити всі округи, тому замість підтримки реальних кандидатів фінансування розмазано кашею по програшних округах.
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Бу- гаг-га!.
А из попередників ніхто не здогадувався, що можно все так просто порішати.
Это просто анекдот какойты.
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Журналист и ведущий программы "Гроші" на телеканале 1+1 Александр ДУБИНСКИЙ заявил о походе на выборы по 94-му мажоритарному округу

Долгое время это то было аксиомой: защищая репутацию Украины, надо защищать доброе имя наших ультраправых.
И мы старательно избегали любых параллелей с ГИТЛЕРИЗМОМ.
Сравнение с НАЦИСТАМИ, оскорблявшее нас, не оскорбляло их: в праворадикальной среде всегда преобладало БЛАГОСКЛОННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГИТЛЕРУ.
И теперь, когда МАХОВИК УЛЬТРАПРВОГО НАСИЛИЯ В УКРАИНЕ РАСКРУЧИВАЕТСЯ все явственнее, а ПОГРОМЫ УЖЕ ВОШЛИ В ПРИВЫЧКУ, стоит отбросить ложный стыд.
Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то логично сравнить это с уткой. А если в 2018 году ЮНЫЕ УКРАИНСКИЕ РАДИКАЛЫ ДЕЙСТВУЮТ ТАКЖЕ, КАК ЮНЫЕ НЕМЕЦКИЕ РАДИКАЛЫ В НАЧАЛЕ 1930-х, то бессмысленно прятаться от неудобных параллелей.
И пока мы этого не осознаем, ДЛЯ УКРАИНЫ БУДУТ АКТУАЛЬНЫ НЕПРИЯТНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ С ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.

ДУБИНСКИЙ
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Журналист и ведущий программы "Гроші" на телеканале 1+1 Александр ДУБИНСКИЙ заявил о походе на выборы по 94-му мажоритарному округу

Сразу пять гостей программы «Народ против» покинули студию уже через несколько минут после начала выпуска. Причина - предложение журналиста Александра ДУБИНСКОГО пустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя», которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.

Сразу после представления гостей программы журналист Роман Реведжук заявил, что не будет находиться в одной студии с Александром Дубинским - человеком, предлагавшим запустить газ в помещение, где проходил форум «От Крут до Брюсселя».
«Здесь сидит человек, предлагавший запустить газ на форуме, где собрались люди. Я хочу напомнить, что невинных евреев в Освенциме уничтожали газом. Я не буду участвовать в программе вместе с человеком, который хотел уничтожать украинцев», - заявил Реведжук.
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На Кононенко работаешь? Хароший дедушка.
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ЛОЖЬ "Слуги народа"
начинается с их ЭМБЛЕМЫ, НАЗВАНИЯ.
И не заканчивается НИКОГДА!

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Давайте посмотрим, какой недвижимостью владеет известный журналист-расследователь, и сколько это может стоить.
Рядом с домом на Клинической, в доме № 9 на улице Семеновской, напротив посольства Индонезии, Александр Дубинский владеет третью частью квартиры площадью 51,3 кв.м., которую ему подарили 29 января 2014 года:
Квартира расположена в советской панельной 9-этажке. По этому адресу, согласно данным Единого реестра юридических лиц и предпринимателей (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), до 20 октября 2014 года журналист был зарегистрирован в качестве предпринимателя.
Сейчас в этом доме продается три квартиры аналогичной площади, с ценой от 1370 000 до 1420000 грн. (http://100realty.ua/realty_search/apartment/sale/s_200002730/housenum_9/cur_3/kch_2?extended=0):
Дом с участком возле Протасова Яра
В августе 2014 года Александр Дубинский купил дом площадью 79,5 кв.м. с участком в 7,5 соток в Киеве, на улице Клиническиой, недалеко от Байкового кладбища на Соломенке. Вот две выписки из реестра недвижимости об этих покупках:
- дом:
можно приблизительно оценить принадлежащий Дубинскому участок в сумму от 90 до 300 тыс. дол,. И это не считая стоимости дома.
Две квартиры в «новострое» на Подоле
В доме по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 1 Александру Дубинскому принадлежат сразу две квартиры. Одна из них площадь 103,5 кв.м. куплена 9 декабря 2014 года. Вот выписка из реестра недвижимости о ней:
Дубинский также владеет соседней квартирой в том же доме, она имеет площадь 89,1 кв.м. и куплена 25 сентября 2014 года.
Еще шесть участков, принадлежащих Дубинскому, расположены в селе Вита-Почтовая в 18 километрах от Киева по улице Садовой.
Самое последнее «недвижимое» приобретение Александра Дубинского - это «двушка» площадью 70,4 кв.м. в новострое на ул. Академика Глушкова, купленная 18 января 2016 года:
Жена Александра Дубинского - пиарщица Леся Цыбко - также владеет несколькими объектами недвижимости. Это четыре квартиры, и все они тоже куплены в течение 2014-2015 годов.
Одна из квартир - в том же новострое на Глушкова, где имеет квартиру Дубинский. Как следует из данных реестра недвижимости, обе квартиры были куплены почти одновременно (квартира жены - на два дня позже) и имеют практически ту же площадь.
Леся Цыбко владеет также двумя квартирами в Печерском районе на бульваре Дружбы Народов. Одна из них в доме номер 4/6 площадью 32,9 кв. м. была куплена 2 октября 2015 года:
Как видим, общую сумму расходы на покупку недвижимости семьи Дубинского за два года (с января 2014 по январь 2016 года) можно оценить в сумму от 900 тыс. до 1 млн 200 тыс. долларов. На самом деле сумма значительно больше, поскольку цены на рынке недвижимости в течение этого времени падали.
Это значит, что в среднем за месяц журналист-расследователь вкладывал в недвижимость минимум 50 тыс. долларов.
Но зарабатывал он значительно больше. Ведь у него еще есть дорогостоящее хобби - коллекционирование автомобилей.
Откуда у журналиста пять «Мерседесов»?
Чтобы узнать, на каких автомобилях ездит журналист-миллионер, я подал официальный запрос в МВД . Как оказалось, на Дубинского зарегистрировано восемь автомобилей, из них четыре относительно новых «премиум-класса», и еще четыре - довольно «пожилые» три «Мерседеса» и одна «Субару»:
http://proudtimes.com.ua/news/1523.html
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В фейсбуке в друзьях у ДУБИНСКОГО

Андрей Герус
Сергей Лямец
Наталия Влащенко
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Нет, они дружат со страшным человеком, который предлагал травить украинцев газом, как это делали фашисты с еврееями. У него такая ненависть к украинцам, что будучи сам евреем, готов загнать украинцев в газовые камеры.
Это человеконенавистник. Ему не место не то что в парламенте, но и в Украине.
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Александр Дубинский стал героем Русского мира или как СМИ РФ подвиги журналиста воспевали
http://www.fttc.com.ua/2016/09/aleksandr-dubinskij-stal-geroem-russkogo-mira-ili-kak-smi-rf-podvigi-zhurnalista-vospevali/
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По моєму округу йде людина, яку люди Ахметова викрали і тримали 3.5 роки в підвалі на ланцюгу.
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ЯК КАЖУТЬ ,ЦЕ ДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ СПЛАТИТИ ДОДАТОК ДО ЗАРПЛАТИ ПО 35 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ.ЦИМ КВАРТАЛІВЦЯМ, З НАШИХ ПОДАТКІВ .А ЩЕ ДЛЯ ЧОГО ЦЕЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ,ЯКЩО РІШЕННЯ ПОЛІТИЧНЕ,300 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ЗАРПЛАТИ ЩОМІСЯЧНО ЦИМ ДАРМОЇДАМ. І ЩЕ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЯКИЙ ЇЗДИТЬ В ПЕРЕПОВНЕНИХ МАРШРУТКАХ.В 35 ГР. СПЕКУ НЕ ВІДАЄ ЩО НЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ЇЗДЯТЬ ЦІ СЛУГИ З КРИВОГОБАДА.ТА ЩО ЗРОБИШ 73% БІОМАСИ,ЯКА ДУМАЄ, ЩО ШАРА ОСЬ ОСЬ
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Особенно радует такой хороший человек, как Дубинский - сепар, сын донецкого сепара.
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А ярый украинофоб Макс Бужанский. От маниакально заявляет что считает величественную Революцию Достоинства бандитским государственным переворотом. Называет Парубия нацистом и утверждает что Украина как сателит паРаши и она никогда в жизни не будет в НАТО. Его с удовольствием цитирует росГебБельсТВ, пропаганда ОРДЛО, Украина.ру, Страна.юа, Ньюзван, Г+Г. Он уверенно идет от продажной антиукраинской команды ЗЕбилов "слуг не украинского народа" по 25 округу Днепра...чтобы в прламенте уничтожать государственность Украинской державы.
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А я просмотрела все кандидатуры от своей области. Одного знаю оооочень давно, а о тех, кого не знала, погуглила и скажу, что я НЕ буду голосовать за данную команду.
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ну признайся честно - голосовала ж за петю?!!
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Конечно, нет! За кого надо, за того и проголосвала, но НЕ за Петра! Честно.
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ответ принял. умом я понимаю, что в список ринулась всевозможная шушара, но мне так хочется, что б таки смели всю эту двадцативосьмилетнюю систему, что б больше ни с кем "не договаривались". а мы позже конкретно спросим.
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В список не може кинутись шушера, бо він узгоджується в штабі СН, просто в багатьох округах в них нема реальних людей, а мажоритарка то така річ, що належність до партіїї не завжди грає роль, тому відповідальність за список на СН.
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Люди в округах есть, обычные нормальные люди. Те, которые не хотят или "стесняются" идти в политику) Почему-то как не посмотришь, кто идет в политику: адвакат, руководитель предприятия с ограниченной ответственностью по... например, укладке дорог, журналисты, которые побывали в различных партиях и блоках, в общем, не буду говорить громких слов, но... Нету, нету и всё, в списках тех, кто идёт реально изменить ДЛЯ людей жизнь в лучшую сторону. А даже, если такоевые таки и найдутся, то их причешут своей грязной гребенкой). И вообще я сомневаюсь, что Владимир видел списки и знает, кто идет в его партию. Идут туда те, у кого уже есть небольшой капатал и им нужно бОльше)
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Мы с Вами, похоже, оба наивные). Я не все списки смотрела, но в каждом из них обязательно встречаются знакомые фамилии тех, кто уже (неоднократно от разных партий) внес свой "вклад" в развитие нашей страны)). Вклад виден так, что чем дальше, тем хуже. Здесь у них - работа (Верховную Раду можно не брать в счет). А живут или потом (после того, как), будут жить, например, на Кипре). "Постоянно пьем чинзано, постоянно сыто - пьяно, о-йес,
Держим банко миллионо и плеванто на законо, о-йес."
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А по списку № 33 от антиукраинской команды "слуг не украинского народа" продажных ЗЕбилов идёт лютый враг Украины сепаратист Спивак Дмитрий Павлович редкая гнида из окружения рыгоАнальной стервы Н. Королевской, автор и ведучий антиукраинского кремлёвского медведчуковского «NewsOne». Участник коррупционных скандалов и махинаций с тендерами на поставками детского питания в садики и школы. Кормил детей дрянью. Погуглите. И он идёт в парламент только для того чтобы уничтожить государственность Украинской державы.
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№ 77 - Штепа Сергей Сергеевич..." Штепі що, вже щось пришили?
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А от Ив.-Франковска: антиукраинской команды " слуг "не понятно чьих ? Но не украинского народа идёт враг Украины но как уже "новое лицо" Роман Мулик. экс-депутат обл-рады от бандитской партии рыгоАналов. Он был преданным псом кремлёвскому холую ..резиденту ЗЭКУ - Иуде до 2014-го! С Муликом связана интересная история, этот рыгоАнальный прокремлёвский прихвостень экстренно сбежал, публично вышел из антиукраинской бандитской партии рыгоАналов 20 фев. 2014, когда после кровавых расстрелов на Майдане и гибели там Романа Гурика украинские активисты начали громить его ресторан в центре города, просто спасал своё барахло. Затем он на 5 лет затаился, а теперь гордо идёт в Раду как новое светлое лицо ЗЕбилов чтобы восстановить там антиукраинские силы лютых врагов Украинской государственности. .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидаты в нардепы от "Слуги народа" в мажоритарных округах. СПИСОК (обновлено)
 
 
 
 
 
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