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Все про:мажоритарный округ (60) Слуга народа (59)

 Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" в мажоритарных округах. СПИСОК

Партия "Слуга народа" представляет своих мажоритарщиков по всей Украине. Их имена постепенно публикуют на странице политсилы в фейсбуке.

О этом сообщает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 17:25 названы мажоритарщики в 9 в областях.

Винницкая область:

№ 11 - Пашковский Максим Игоревич

№ 12 - Драбовский Анатолий Григорьевич

№ 13 - Максименко Юрий Владимирович

№ 14 - Борзова Ирина Наумовна

№ 15 - Пращук Виталий Юрьевич

№ 16 - Томляк Таисия Сергеевна

№ 17 - Коваль Александр Леонидович

№ 18 - Довгань Павел Олегович

Житомирская область:

№ 62 - Герасименко Игорь Леонидович

№ 63 - Кицак Богдан Викторович

№ 64 - Сигачов Вячеслав Валерьевич

№ 65 - Костюк Дмитрий Сергеевич

№ 66 - Грищенко Татьяна Николаевна

№ 67 - Кузьминых Сергей Владимирович

Закарпатская область:

№68 - Пекарь Александр Викторович

№69 - Токарь Эдгар Владимирович

№70 - Лаба Михаил Михайлович

№71 - Грабарь Сергей Владимирович

№72 - Носа Вадим Иванович

№73 - Маргитич Иван Владимирович

Запорожская область:

№ 74 - Касай Геннадий Александрович

№ 75 - Соха Роман Васильевич

№ 76 - Шевченко Евгений Владимирович

№ 77 - Штепа Сергей Сергеевич

№ 78 - Боговин Виталий Викторович

№ 79 - Яцык Юлия Григорьевна

№ 80 - Гладкий Дмитрий Викторович

№ 81 - Мельник Павел Викторович

№ 82 - Никитина Марина Викторовна

Кировоградская область:

№ 99 - Дануца Александр Анатольевич

№ 100 - Мурдий Игорь Юрьевич

№ 101 - Кузбит Юрий Михайлович

№ 102 - Петрощук Артем Васильевич

№ 103 - Воронько Олег Евгеньевич

Львовская область:

№ 115 - Шубка Екатерина Павловна

№ 116 - Мельник Ростислав Леонидович

№ 117 - Фединяк Роман Анатольевич

№ 118 – Федецкий Артем Андреевич

№ 119 - Кавецкий Орест Юрьевич

№ 120 - Голяк Леся Владимировна

№ 121 - Саламаха Орест Игоревич

№ 122 - Шумский Андрей Николаевич

№ 123 - Квасецька Наталья Васильевна

№ 124 - Камельчук Юрий Александрович

№ 125 - Яворский Николай Николаевич

№ 126 - Наконечный Владимир Михайлович

Николаевская область:

№ 127 - Пасечный Александр Станиславович

№ 128 - Гайду Александр Васильевич

№ 129 - Копытин Игорь Владимирович

№ 130 - Негулевський Игорь Петрович

№ 131 - Черноморов Артем Олегович

№ 132 - Дырдин Максим Евгеньевич

Черновицкая область:

№ 201 - Лис Елена Георгиевна

№ 202 - Заремский Максим Валентинович

№ 203 - Мазурашу Георгий Георгиевич

№ 204 - Божик Валерий Иванович

Черниговская область:

№ 205 - Семинский Олег Валерьевич

№ 206 - Поляков Антон Эдуардович

№ 207 - Зуев Максим Сергеевич

№ 208 - Панченко Антон Александрович

№ 209 - Зуб Валерий Алексеевич

№ 210 - Пахомов Дмитрий Анатольевич

Новость обновляется.

Источник: https://censor.net.ua/n3133599
 
 
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Расходимся ..бандюки , крысы сепары, местные князьки, грабители...ничего нового.
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Зе (беня ) звісно клоун але ..наприклад в нас по області йдуть два *атовця * і певно на цій хвилі можуть пройти до ВР .
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Новое что теперь в Парламенте не сами олигархи а их водители, юристи, маникюрщици и прочий сброд. "Слуги уродов"...
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Конкретно фамилии, должности можешь назвать?
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Ну вот, дождались наконец то новых лиц. Жизнь налаживается?
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Их имена будут навечно высечены на каменной плите......
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Они будут жить вечно...в наших серцах после смерти.
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федецкий слуга народа?
нафига ему тоди контракт новый з карпатами? Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" в мажоритарных округах - Цензор.НЕТ 2416
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Я знав, що Тимощук, що Федецький - зебіли....
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як казав фєдя - трішки в ніжку,трішки в м'яч...капєц,рада ще та буде...
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