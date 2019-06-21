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 Подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко отправили в СИЗО

Подозреваемого в убийстве одиннадцатилетней Дарьи Лукьяненко в Одесской области отправили в СИЗО на два месяца.

Об этом сообщает корреспондент "Громадского" из Киевского горсуда Одессы, передает Цензор.НЕТ.

Следственный судья выбрал для подозреваемого Николая Тарасова меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Тарасова в ближайшее время планируют направить на судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, осознавал ли он свои действия.

Напомним, 19 июня полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки.

В полиции заявили, что рассматривают сексуальную почву в качестве основной версии убийства Дарьи Лукьяненко. 

21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в городе Ивановке Одесской области.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133598
 
 
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Все одно його позбавлення тирнету та "Г+Г" - не вилікує. Зебілізм - невиліковний.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко отправили в СИЗО
 
 
 
 
 
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