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 Общество
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Все про:трудовая миграция (192) заробитчане (336)

 С марта Украину покинули 1,3 млн человек, - Ukrainianpeopleleaks

Из Украины с 20 марта 2018-го уехало более 1,3 млн трудовых мигрантов.

Каждую минуту их число увеличивается на 2 человека.

Об этом говорится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн подсчитывает число покинувших Украину граждан. Автор идеи создания платформы неизвестен. Название сайта созвучно с WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников.

Ukrainianpeopleleaks показывает, сколько украинцев ежеминутно покидает страну. Для подсчета статистики использовали данные, которые озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс. человек. По данным Министерства социальной политики, так или иначе проблема трудовой миграции коснулась уже 9 млн человек (в том числе семьи покинувших страну украинцев).

К слову, в этом году угроза влияния трудовой миграции на ситуацию в экономике впервые была включена в консенсус-прогноз МЭРТ. Уже сейчас в большинстве больниц – дефицит младшего медицинского персонала. Помимо этого, работодатели жалуются на нехватку рабочих кадров. В Национальном банке также отмечают: среди основных угроз для Украины – трудовая миграция.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как трудовая миграция вредит Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3133596
 
 
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Да, отъезд массовый. Но люди уезжают не навсегда.
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Ну да, вернутся когда здесь будет такая же зарплата, т. е. лет через 100 ))
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Скромный Кролик Так,але вони більшість з цих людей,тут вже працювати не будуть.
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К сожалению им приходиться возвращаться! Только вступление в ЕС позволит людям работать и жить там где они хотят!
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как раз к пенсии и вернутся и налог будут платить той стране от которой пенсия и прочие накопления
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Бегут люди от режима зебобиков...никто не хочет жить в паРаше...
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Брехня! Цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються в Україну, співаючи народних пісень та славлячи великого ЗЕ!
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Еще долго придется разгребать патужный рехформизм Пети и его команды.
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Вы врете.
Сейчас происходит массовый исход украинцев, не желающих жить в зебенином совке и сплошных качелях
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Особливо безвіз доведеться розгрібати.
Не те, що до "злачіннаї влади", коли навіть щоб просто подивитись, як люди живуть - то звідси не випустять, то туди не впустять. А якщо і впустять, і випустять так кілька місяців на візу чекати...

Бо через той безвіз людина може поїхати у Польщу, наприклад, попрацювати там пару місяців і повернутися додому. Потім, через пару місяців ще раз поїхати і знов попрацювати.
А ЗЁ вже порахують цю людину, як двох або, навіть, трьох виїхавших… Та що з них візьмеш.
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При Пете люди ездили на Запад на заработки.
При Зеле люди стали туда вывозить свои семьи.
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Основная масса - в Польше.
Там легко дают рабочую визу по биометрике.
Если украинские работодатели подтянут планку зарплат и поменяют приоритеты бизнеса с "купить Бентли" на "платить людям", то всё быстро восстановится и ручеёк повернёт в обратную сторону.
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Ты отстал от жизни.
Польша уже не основное место назначения наших заробитчан.
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Скільки повернулося, звісно, ніхто не рахує...
ЗЁ, сер, що з них візьмеш...
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на офис клоуну поехали заработать...

Нет,
Пете в Испании виллу ремонтировать...
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Уже сейчас в большинстве больниц - дефицит младшего медицинского персонала. Источник: https://censor.net.ua/n3133596
У нас і лікарі, і медсестри, і санітарки- всі отримують 3200 гривень на місяць. Ідіть в дупу
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если кому то интересно....
Корчинская в Раде. Все делается очень тихо, но очень быстро

С марта Украину покинули 1,3 млн человек, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 9801
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вот глупые, только настал конец зубожиння С марта Украину покинули 1,3 млн человек, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 5989
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5 миллионов в год. Спасибо пеця и гнойсман за рехформы и светлое настоящее. С@ки
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Что мешает кловану, попросить своих друзей олигархов, поднять зарплату своим работникам?
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попросить своих друзей олигархов, поднять зарплату своим работникам?

Сырье вагонами вывозят - зачем поднимать зарплату?
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А должно было покинуть столько же - только политбеженцев, барыг, воров и мародеров.. Привет Зе С марта Украину покинули 1,3 млн человек, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 2451
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у меня в ванной сейчас украинец плитку ставит. это уже перемога? кстати недорого запросил С марта Украину покинули 1,3 млн человек, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 2996
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твоїй жінці він ставить поки ти тут,і точно не плитку
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Муйня якась, вони ж не рахують людей реально, просто порахували кількість хвилин та помножили на два.
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ТАК В РЕАЛЬНОСТИ КАРТИНА МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПЕЧАЛЬНОЙ.
НА ЭТИ ВОПРОСЫ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ ТОЛЬКО ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ. ЩА ТОЛЬКО ДОГАДКИ.
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Ну перепис обіцяють, а от кількість виборців та тих, хто проголосував в 2019 не відрізняється від 2014 року, хоча не бачив 10 млн голосів за кордоном.
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ЭТО УЖАС С марта Украину покинули 1,3 млн человек, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 4660
НО Я ТОЖЕ УЕДУ ПРИ ПЕРВОЙ ЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Ага, я теж 23 виїзжаю в Грецію, а дружина так взагалі вже вдруге спробує в цьому місяці, вже зганяла у Венецію з Барселоною.
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Езжай, чудо колбасное, езжай. Предателям всегда важна своя шкура и свой комфорт, а на свою страну, свою историю им наплевать.
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ТАКИ ДА, МЕНЯ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ МНЕНИЕ АКВАФРЕШЕВСКОЙ ТРЯПКИ
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Зачем Европе негры и арабы, когда можно завозить украинцев.
Если так и дальше будет продолжаться, то украинские ************ начнут завозить в Украину негров и арабов, как это делала Европа.
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сведения ссайта лживо-провокационные тут бы уже пустыня была.
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Після зебільних виборів справжні петріоти полишають країну. Найбільш далекоглядні та віддані встигли ще до виборів...
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ПАТРИОТЫ/НЕ ПАТРИОТЫ НЕ ХОТЯТ ВКАЛЫВАТЬ ЗА МИСКУ ПОХЛЁБКИ. ВСЁ ПРОСТО.
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В Киеве в святошинском районе в бюджетной сфере недастача 23% люди за копейки работать не хотят вот и валят
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС марта Украину покинули 1,3 млн человек, - Ukrainianpeopleleaks
 
 
 
 
 
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