 С марта Украину покинули 1,3 млн человек, - Ukrainianpeopleleaks

Каждую минуту их число увеличивается на 2 человека.
Об этом говорится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн подсчитывает число покинувших Украину граждан. Автор идеи создания платформы неизвестен. Название сайта созвучно с WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников.
Ukrainianpeopleleaks показывает, сколько украинцев ежеминутно покидает страну. Для подсчета статистики использовали данные, которые озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс. человек. По данным Министерства социальной политики, так или иначе проблема трудовой миграции коснулась уже 9 млн человек (в том числе семьи покинувших страну украинцев).
К слову, в этом году угроза влияния трудовой миграции на ситуацию в экономике впервые была включена в консенсус-прогноз МЭРТ. Уже сейчас в большинстве больниц – дефицит младшего медицинского персонала. Помимо этого, работодатели жалуются на нехватку рабочих кадров. В Национальном банке также отмечают: среди основных угроз для Украины – трудовая миграция.
Напомним, что ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как трудовая миграция вредит Украине.
Сейчас происходит массовый исход украинцев, не желающих жить в зебенином совке и сплошных качелях
Не те, що до "злачіннаї влади", коли навіть щоб просто подивитись, як люди живуть - то звідси не випустять, то туди не впустять. А якщо і впустять, і випустять так кілька місяців на візу чекати...
Бо через той безвіз людина може поїхати у Польщу, наприклад, попрацювати там пару місяців і повернутися додому. Потім, через пару місяців ще раз поїхати і знов попрацювати.
А ЗЁ вже порахують цю людину, як двох або, навіть, трьох виїхавших… Та що з них візьмеш.
При Зеле люди стали туда вывозить свои семьи.
Там легко дают рабочую визу по биометрике.
Если украинские работодатели подтянут планку зарплат и поменяют приоритеты бизнеса с "купить Бентли" на "платить людям", то всё быстро восстановится и ручеёк повернёт в обратную сторону.
Польша уже не основное место назначения наших заробитчан.
ЗЁ, сер, що з них візьмеш...
Нет,
Пете в Испании виллу ремонтировать...
У нас і лікарі, і медсестри, і санітарки- всі отримують 3200 гривень на місяць. Ідіть в дупу
Корчинская в Раде. Все делается очень тихо, но очень быстро
Сырье вагонами вывозят - зачем поднимать зарплату?
НА ЭТИ ВОПРОСЫ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ ТОЛЬКО ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ. ЩА ТОЛЬКО ДОГАДКИ.
НО Я ТОЖЕ УЕДУ ПРИ ПЕРВОЙ ЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Если так и дальше будет продолжаться, то украинские ************ начнут завозить в Украину негров и арабов, как это делала Европа.