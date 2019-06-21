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 Суд приговорил к 3 годам тюрьмы няню, которая избивала ребенка с ДЦП

Дзержинский районный суд Харькова признал 48-летнюю женщину, работавшую няней 14-летней девочки с ДЦП, виновной в избиении ребенка с инвалидностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области, женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки или умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий).

"Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Гособвинитель просила суд назначить максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи (5 лет лишения свободы), поскольку обвиняемая в ходе судебного следствия отказывалась давать показания, пыталась переложить ответственность на мать ребенка и не высказывала раскаяния.

"После изучения всех материалов, будет решен вопрос о возможности подачи апелляционной жалобы", - отмечают в пресс-службе прокуратуры.

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Как сообщалось, в марте прошлого года в правоохранительные органы обратилась мама 14-летней девочки – инвалида детства с ДЦП. Она сообщила, что обнаружила на теле дочери синяки и многочисленные повреждения, после чего установила в квартире видеорегистратор. Камера зафиксировала, как няня била ребенка, когда они оставались вдвоем.

Источник: https://censor.net.ua/n3133594
 
   
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Зараз усе змінилося, так - але взагалі-то у жіночих буцигарнях насильство над дітьми (а тим паче дітовбивство) завжди були найбільш зашкварними статтями.
За знущання вбити може і не вб'ють, але ставитися будуть як мінімум неприязно.
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Головне,щоб сєпаря на били, адже якщо сєпарь , то він палііітіческий, його трогаать ніззя, Мєдвєчяіук рєзультат гарантрує..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд приговорил к 3 годам тюрьмы няню, которая избивала ребенка с ДЦП
 
 
 
 
 
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