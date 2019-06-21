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 Оккупанты оштрафовали и взяли подписку о невыезде с крымского татарина Муратова за недоносительство в ФСБ. ФОТО

Российские оккупанты оштрафовал на 10 тыс. рублей и взял подписку о невыезде из Крыма с крымского татарина, который не сообщил в ФСБ, что брат его супруги находится в Сирии.

Об этом сообщила 21 июня "Крымская солидарность" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Суд признал Муратова виновным вменили штраф в 10 тыс. рублей и подписка о невыезде", - говорится в сообщении о решении подконтрольного РФ "Киевского районного суда" оккупированного Симферополя.

В мае 2016 года у крымского татарина Муратова, имя которого адвокаты не называют, прошли обыски и была изъята техника. Российские оккупанты заявили, что подозреваемый знал, что брат его супруги находится в Сирии, не сообщил об этом в "правоохранительные органы" и продолжал с ним общаться.

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Оккупанты оштрафовали и взяли подписку о невыезде с крымского татарина Муратова за недоносительство в ФСБ 01
Оккупанты оштрафовали и взяли подписку о невыезде с крымского татарина Муратова за недоносительство в ФСБ 02
Оккупанты оштрафовали и взяли подписку о невыезде с крымского татарина Муратова за недоносительство в ФСБ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3133591
 
 
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То они их депортируют. То не отпускают )) Горе им с ними ))
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правильно...штрафовать всех крымчан у кого нема в паспорте штампа от павлика морозова..
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тебе в Европу путь заказан
там соблюдение закона - НОРМА
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Какие законы могут быть в Крыму после его незаконной аннексии?
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гебня стучать учила,йэвропеец...да и нэ цикавыть мэнэ мнение пернатых.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты оштрафовали и взяли подписку о невыезде с крымского татарина Муратова за недоносительство в ФСБ. ФОТО
 
 
 
 
 
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