 Оккупанты оштрафовали и взяли подписку о невыезде с крымского татарина Муратова за недоносительство в ФСБ. ФОТО

Об этом сообщила 21 июня "Крымская солидарность" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Суд признал Муратова виновным вменили штраф в 10 тыс. рублей и подписка о невыезде", - говорится в сообщении о решении подконтрольного РФ "Киевского районного суда" оккупированного Симферополя.

В мае 2016 года у крымского татарина Муратова, имя которого адвокаты не называют, прошли обыски и была изъята техника. Российские оккупанты заявили, что подозреваемый знал, что брат его супруги находится в Сирии, не сообщил об этом в "правоохранительные органы" и продолжал с ним общаться.

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