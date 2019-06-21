 Налоговики ликвидировали межрегиональную схему оборота контрафактных табачных изделий, изъято сигарет на 3,9 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 УК Украины установлена группа лиц, которые организовали и обеспечивали функционирование схемы незаконного оборота поддельных сигарет иностранного и отечественного производства.

В частности, фигуранты покупали, хранили, транспортировали с целью сбыта и реализовывали незаконно изготовленные сигареты производства Республики Беларусь, Молдовы, Российской Федерации без марок акцизного налога и табачные изделия отечественного производства с поддельными марками акцизного налога на территории Сумской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.

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При этом контрафактные сигареты иностранного производства ввозились в Украину незаконно, вне таможенного контроля. Также незаконно ввозили сигареты и с временно оккупированных территорий.

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В дальнейшем товар реализовывали посредникам через Интернет, которые поставляли его на рынки указанных областей, где продавали конечным потребителям.







По результатам санкционированных обысков, проведенных в домовладениях, складских помещениях, на земельном участке и в автомобиле, которые использовались в незаконной деятельности, изъято и передано на ответственное хранение 104 тыс. 620 пачек контрафактных табачных изделий иностранного и отечественного производства без марок акцизного налога и с поддельными марками акцизного налога общей ориентировочной стоимостью почти 3,9 млн грн, а также 510 литров спирта на 137,7 тыс. грн и 70 бутылок ликероводочных изделий (водка, коньяк).

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Всего изъято подакцизных товаров общей ориентировочной стоимостью более 4 млн грн.

Продолжается следствие.