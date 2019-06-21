 Абсолютная глупость, за которую Ткачук ответит в судебном порядке, - Рябошапка об обвинениях в давлении АП на Совет судей

Об этом "Українським Новинам" сообщил заместитель главы Администрации Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ.
Он заявил, что публичное заявление Ткачука о давлении чиновников АП на судей и Совет судей содержит ложную информацию.
"Это абсолютная глупость (обвинение в давлении на судей)! Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям... Это все отражает только уровень развития одного из членов Совета судей (Ткачука) и не более",- сказал замглавы Администрации.
По его мнению, это заявление является ответом ряда заинтересованных лиц в судебной системе на инициативу Зеленского пересмотреть результаты судебной реформы.
Рябошапка также сообщил, что встречался с замглавы Совета судей Вадимом Бутенко с целью обсудить судебную реформу и для включения его в состав рабочей группы по реформированию судебной власти.
"За свои слова он (Ткачук) должен ответить. За эту ложью, которую он распространяет против Президента и его команды. Он за это ответит. Естественно, в судебном порядке", - сказал он.
При этом Рябошапка отказался отвечать на вопрос, выступает ли он за увольнение Ткачука с должности главы Совета судей.
Или ты и есть Мародёр?
вот и первый реальный кандидат в сидельцы
это идут к власти ушлые ребята и все, кто сейчас в раде покажутся всем вам пай-мальчиками и лапушками
Уже готовится арест прямого аналу и ленинской кузни.
Что касается давления на судей, то там много ахметовских, которые проголосовали как нужно клоуну взамен на поддержку убыточной угледобывающей отрасли, принадлежащей Ахметову, которую по сути спонсируют налогоплательщики оплачивая электроэнергию. Ахметов доволен, Новинский скупает активы в Украине.
Спасибо, 73% за пи..аниста-преЗЕдента.
падать будет больно.
Мені до речі цікаво, а що цій кур.ві пообіцяли?
все договаривается в АП, ляшко спалилИсточник: https://censor.net.ua/n3133589
Зебіл - це новий диктатор!, гірше за овоча!, - якщо ще хто не вкурив! Майдан проти зебіла, якщо станеться - буде на порядки кривавішим, ніж в 2014-му!