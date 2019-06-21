 Абсолютная глупость, за которую Ткачук ответит в судебном порядке, - Рябошапка об обвинениях в давлении АП на Совет судей

Об этом "Українським Новинам" сообщил заместитель главы Администрации Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что публичное заявление Ткачука о давлении чиновников АП на судей и Совет судей содержит ложную информацию.

"Это абсолютная глупость (обвинение в давлении на судей)! Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям... Это все отражает только уровень развития одного из членов Совета судей (Ткачука) и не более",- сказал замглавы Администрации.

По его мнению, это заявление является ответом ряда заинтересованных лиц в судебной системе на инициативу Зеленского пересмотреть результаты судебной реформы.

Рябошапка также сообщил, что встречался с замглавы Совета судей Вадимом Бутенко с целью обсудить судебную реформу и для включения его в состав рабочей группы по реформированию судебной власти.

"За свои слова он (Ткачук) должен ответить. За эту ложью, которую он распространяет против Президента и его команды. Он за это ответит. Естественно, в судебном порядке", - сказал он.

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При этом Рябошапка отказался отвечать на вопрос, выступает ли он за увольнение Ткачука с должности главы Совета судей.