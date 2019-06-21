EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2359  41
Все про:Рябошапка Руслан (45) Совет Судей (33) Ткачук Олег (9)

 Абсолютная глупость, за которую Ткачук ответит в судебном порядке, - Рябошапка об обвинениях в давлении АП на Совет судей

Администрация Президента Владимира Зеленского намерена подать в суд на главу Совета судей Олега Ткачука из-за обвинений в давлении на судей.

Об этом "Українським Новинам" сообщил заместитель главы Администрации Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что публичное заявление Ткачука о давлении чиновников АП на судей и Совет судей содержит ложную информацию.

"Это абсолютная глупость (обвинение в давлении на судей)! Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям... Это все отражает только уровень развития одного из членов Совета судей (Ткачука) и не более",- сказал замглавы Администрации.

По его мнению, это заявление является ответом ряда заинтересованных лиц в судебной системе на инициативу Зеленского пересмотреть результаты судебной реформы.

Рябошапка также сообщил, что встречался с замглавы Совета судей Вадимом Бутенко с целью обсудить судебную реформу и для включения его в состав рабочей группы по реформированию судебной власти.

"За свои слова он (Ткачук) должен ответить. За эту ложью, которую он распространяет против Президента и его команды. Он за это ответит. Естественно, в судебном порядке", - сказал он.

Читайте также: Глава Совета судей Ткачук заявил о давлении на судей со стороны администрации Зеленского

При этом Рябошапка отказался отвечать на вопрос, выступает ли он за увольнение Ткачука с должности главы Совета судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3133589
 
   
 Топ комментарии
 
Мы не давим на судей, а кто не согласен будет уволен- замечательно!!)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ткачук это холуй воров ,на нары эту погань !! Абсолютная глупость, за которую Ткачук ответит в судебном порядке, - Рябошапка об обвинениях в давлении АП на Совет судей - Цензор.НЕТ 937
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, давить этих петиных болонок! Абсолютная глупость, за которую Ткачук ответит в судебном порядке, - Рябошапка об обвинениях в давлении АП на Совет судей - Цензор.НЕТ 365
 показать весь комментарий
 
 
Мы не давим на судей, а кто не согласен будет уволен- замечательно!!)
 показать весь комментарий
 
 
Это такая новая реформа от клована.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ПороВшивая Кобыла, ты читать умеешь или только бздеть, как это делал Мародёр.
Или ты и есть Мародёр?
 показать весь комментарий
 
 
А что, есть решение суда по факту мародерства? Номер дела, по которому есть приговор в реестре укажешь?
 показать весь комментарий
 
 
Кацапська пропаганда. Кацапи трублять що Порошенко та націоналісти ;мародьорілі Донбасс;.
 показать весь комментарий
 
 
Чого репетуєш? Пузата пляшка попалася?
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютная глупость, за которую Ткачук ответит в судебном порядке, - Рябошапка об обвинениях в давлении АП на Совет судей
вот и первый реальный кандидат в сидельцы
это идут к власти ушлые ребята и все, кто сейчас в раде покажутся всем вам пай-мальчиками и лапушками
 показать весь комментарий
 
 
Первый кандидат в сидельцы - Петя Мальдивский.
Уже готовится арест прямого аналу и ленинской кузни.
 показать весь комментарий
 
 
Дырку вам от бублика, а не Пороха. Не забывайте, что клоуна УЖЕ есть за что посадить, а у него еще впереди есть время накосячить.
 показать весь комментарий
 
 
Есть все предпосылки верить Ткачуку.
 показать весь комментарий
 
 
Зазєлю не сумнівайся , ще на кутні сміятиметься вся Україна в стійлі кремля і дякуватимуть зазєлі самі собі .
 показать весь комментарий
 
😀Конечно вы не звонили..потому что даже такие идиоты как вы понимают что разговор может быть записан...вы личнл встречались...и кого угрозами...кого деньгами...таки уговорили...
 показать весь комментарий
 
 
Придется за свои слова ответить и предоставить доказательства, да. Так поступают в цивилизованном мире Абсолютная глупость, за которую Ткачук ответит в судебном порядке, - Рябошапка об обвинениях в давлении АП на Совет судей - Цензор.НЕТ 7262
 показать весь комментарий
 
 
Да ты шо？ так может и зебобикам нужно предоставить лаказательства на все то гавно которое они лили на Порошенко...как это делают во всем цивизованном мире..
 показать весь комментарий
 
 
зодовбуться. Як цей, зебіл в Конституційному заявляв? Мовляв, "це факт, що не потребує доведення". Для зебілів - так само. В їхню бошку вложили брехню - от і доказів та доведень їм не потрібно.
 показать весь комментарий
 
 
Хворі люди . Десь їх навіть жалко . Але для чого вони обрали мені цього Арлекіна з квитком до кремля ? Он дамбасіти вже раз обрали двічі несудимого .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
" За эту ложью, которую он распространяет против Президента и его команды. Он за это ответит." - а что тогда эта фраза, если не давление ?

Что касается давления на судей, то там много ахметовских, которые проголосовали как нужно клоуну взамен на поддержку убыточной угледобывающей отрасли, принадлежащей Ахметову, которую по сути спонсируют налогоплательщики оплачивая электроэнергию. Ахметов доволен, Новинский скупает активы в Украине.

Спасибо, 73% за пи..аниста-преЗЕдента.
 показать весь комментарий
 
 
рябошапкам кажется шо воны яхве за бороду впиймалы...
падать будет больно.
 показать весь комментарий
 
 
Недоросток, что вы хотели, они все обидчевы и мстительны
 показать весь комментарий
 
 
А сама рябая шапка когда ответит за свои слова по поводу программы на первые 100 дней...котопую он лично обещал опубликовать？
 показать весь комментарий
 
 
Рябошапка тупой? Не понимает, как, где, и когда надо встречатся с судьями, что бы не было домыслов.
 показать весь комментарий
 
 
а з головою КСУ коли зустрічались?
Мені до речі цікаво, а що цій кур.ві пообіцяли?
 показать весь комментарий
 
Чогось про тиск на судову систему та погрози суддям від Порошенка і його адміністрації не було чути - за виключенням одного випадку: стосовно рішення Окружного по Приватбанку... Але це було вже після першого туру...
 показать весь комментарий
 
 
потому что в к суды были куплены Петей.
 показать весь комментарий
 
аааа, це зараз беня з зебілом перекупили?
 показать весь комментарий
 
 
Тут и врать не нужно, сколько всего уже успели долбо...бы.
 показать весь комментарий
 
>Мы ж не идиоты, чтобы звонить судьям..
все договаривается в АП, ляшко спалилИсточник: https://censor.net.ua/n3133589
 показать весь комментарий
 
Ну що, почалися репресії. Здається, у нас тепер є свій власний *****.
 показать весь комментарий
 
 
Я вже тиждень кричу про ознаки узурпації влади на диктаторський лад!
Зебіл - це новий диктатор!, гірше за овоча!, - якщо ще хто не вкурив! Майдан проти зебіла, якщо станеться - буде на порядки кривавішим, ніж в 2014-му!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАбсолютная глупость, за которую Ткачук ответит в судебном порядке, - Рябошапка об обвинениях в давлении АП на Совет судей
 
 
 
 
 
 вверх