 Глава Совета судей Ткачук заявил о давлении на судей со стороны администрации Зеленского

Об этом Ткачук заявил во время заседания Совета судей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала приходить информация от судей из разных регионов, членов Совета судей о том, что из Администрации президента главам судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей членам сорвать заседание Совета судей.

Указанная ситуация вызывает большое беспокойство и не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как беспристрастного арбитра в социальных, политических, экономических спорах", - зачитал он заявление.

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"Нужно сказать, что такие попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, были продемонстрированы 19 июня во время встречи заместителя главы Администрации президента Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Вадима Бутенко", - сказал Ткачук.

"Никогда раньше работники аппарата Администрации президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направленную роль в судебной власти", - добавил он.

По его словам, с этой информацией он обратится к президенту, генпрокурору и директору Госбюро расследований. После заявления он огласил перерыв и вышел из зала.

Заместитель Ткачука Вадим Бутенко пообещал пояснить ситуацию, когда продолжится заседание.

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В СМИ ранее сообщалось о встрече Рябошапки и Бутенко.

В комментарии журналистам Бутенко сообщил, что встреча с Рябошапкой состоялась по инициативе судьи. Он высказал желание войти в рабочую группу, которую администрация планирует создать для оценки судебной реформы.

По данным LB.ua, конфликт Ткачука и Бутенко начался еще с их избрания на эти должности.