 Глава Совета судей Ткачук заявил о давлении на судей со стороны администрации Зеленского

Об этом Ткачук заявил во время заседания Совета судей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала приходить информация от судей из разных регионов, членов Совета судей о том, что из Администрации президента главам судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей членам сорвать заседание Совета судей.
Указанная ситуация вызывает большое беспокойство и не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как беспристрастного арбитра в социальных, политических, экономических спорах", - зачитал он заявление.
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"Нужно сказать, что такие попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, были продемонстрированы 19 июня во время встречи заместителя главы Администрации президента Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Вадима Бутенко", - сказал Ткачук.
"Никогда раньше работники аппарата Администрации президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направленную роль в судебной власти", - добавил он.
По его словам, с этой информацией он обратится к президенту, генпрокурору и директору Госбюро расследований. После заявления он огласил перерыв и вышел из зала.
Заместитель Ткачука Вадим Бутенко пообещал пояснить ситуацию, когда продолжится заседание.
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В СМИ ранее сообщалось о встрече Рябошапки и Бутенко.
В комментарии журналистам Бутенко сообщил, что встреча с Рябошапкой состоялась по инициативе судьи. Он высказал желание войти в рабочую группу, которую администрация планирует создать для оценки судебной реформы.
По данным LB.ua, конфликт Ткачука и Бутенко начался еще с их избрания на эти должности.
Законопроект предусматривает штрафы от 51 до 85 тыс. грн для народных депутатов, которые проголосовали за коллегу в Верховной Раде или ее органах.
Глава государства подал проект закона в парламент в пятницу 21 июня.
Напомним, в. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций депутатам за нарушение этой нормы
В общем, жизнь начинается как в
сказкебасне.
странно!!!
Где!!!!!! Вызов в полицию, ГБР, СБУ пресс секретарши Зе-ЧМО за разглашение решения КС Украины по выборам????? Почему тишина???
так,вы твари под его сами постелились(((
(((читай решение КС о законности досрочных выборов
ещё 100 дней не прошло а зеля превратился в...
все буде по закону це єдине рішення в нинішній ситуації...
После желания провести анализ судебной петеной реформы, этот поц Зе решил сыграть на опережения...