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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1561) Ткачук Олег (9)

 Глава Совета судей Ткачук заявил о давлении на судей со стороны администрации Зеленского

Глава Совета судей Олег Ткачук пожаловался на попытки давления со стороны должностных лиц администрации Владимира Зеленского на судей. Он собирается обратиться в Генпрокуратуру и Госбюро расследований.

Об этом Ткачук заявил во время заседания Совета судей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала приходить информация от судей из разных регионов, членов Совета судей о том, что из Администрации президента главам судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей членам сорвать заседание Совета судей.

Указанная ситуация вызывает большое беспокойство и не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как беспристрастного арбитра в социальных, политических, экономических спорах", - зачитал он заявление.

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"Нужно сказать, что такие попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, были продемонстрированы 19 июня во время встречи заместителя главы Администрации президента Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Вадима Бутенко", - сказал Ткачук.

"Никогда раньше работники аппарата Администрации президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направленную роль в судебной власти", - добавил он.

По его словам, с этой информацией он обратится к президенту, генпрокурору и директору Госбюро расследований. После заявления он огласил перерыв и вышел из зала.

Заместитель Ткачука Вадим Бутенко пообещал пояснить ситуацию, когда продолжится заседание.

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В СМИ ранее сообщалось о встрече Рябошапки и Бутенко.

В комментарии журналистам Бутенко сообщил, что встреча с Рябошапкой состоялась по инициативе судьи. Он высказал желание войти в рабочую группу, которую администрация планирует создать для оценки судебной реформы.

По данным LB.ua, конфликт Ткачука и Бутенко начался еще с их избрания на эти должности.

Источник: https://censor.net.ua/n3133588
 
   
 Топ комментарии
 
что предложил *патриот*свинарчук и что провел через раду кроме юрчелы?
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде установить уголовную ответственность за неличное голосование. Текст соответствующего законопроекта № 10394 обнародовали на сайте парламента в пятницу.
Законопроект предусматривает штрафы от 51 до 85 тыс. грн для народных депутатов, которые проголосовали за коллегу в Верховной Раде или ее органах.
Глава государства подал проект закона в парламент в пятницу 21 июня.
Напомним, в. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций депутатам за нарушение этой нормы
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде установить уголовную ответственность за неличное голосование. Текст соответствующего законопроекта № 10394 обнародовали на сайте парламента в пятницу.
Законопроект предусматривает штрафы от 51 до 85 тыс. грн для народных депутатов, которые проголосовали за коллегу в Верховной Раде или ее органах.
Глава государства подал проект закона в парламент в пятницу 21 июня.
Напомним, в. 84 Конституции Украины обязывает народных депутатов Украины голосовать лично. Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций депутатам за нарушение этой нормы
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очковтирательство и дешёвые понты для зелеХторату
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что предложил *патриот*свинарчук и что провел через раду кроме юрчелы?
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Хорошая есть басня у Крылова о лягушках, которые просили у богов себе царя.

В общем, жизнь начинается как в сказке басне.
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а шо порох так и ни чего не предложил за 5 лет??
странно!!!
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Тебя спрашивают, что там с законом про импичмент по состоянию на сейчас? Что, Зе не подписывает? Не хочет?
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Вы все врете!!!! Да?

Где!!!!!! Вызов в полицию, ГБР, СБУ пресс секретарши Зе-ЧМО за разглашение решения КС Украины по выборам????? Почему тишина???
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разглашение решения КС Украины по выборам????? -- КАК ДАВНО ОГЛАШЕНИЕ РЕШЕНИЙ КС УКРАИНЫ - ТАЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ? Глава Ради суддів Ткачук заявив про тиск на суддів з боку адміністрації Зеленського - Цензор.НЕТ 381 СОЕВЫЕ ВАЩЕ С УМА СПЯТИЛИ Глава Ради суддів Ткачук заявив про тиск на суддів з боку адміністрації Зеленського - Цензор.НЕТ 7016
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Глава Совета судей Ткачук заявил о давлении на судей со стороны администрации Зеленского
так,вы твари под его сами постелились(((
(((читай решение КС о законности досрочных выборов


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Загалом, Зеленський не робить нічого нового. Через все це пройшла РФ ще 20 років тому. Зараз ми спостерігаємо становлення авторитарного режиму і культу особистості.
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узелинский стопудов у портнова консультации берет
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Цікаво, чи судді з Конституційного признаються про тиск?
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как же они признаются, это ж бабло назад отдавать
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ещё 100 дней не прошло а зеля превратился в овоща с договорняками, "разводом котят", и решалами
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Vadym Tsyrkalyuk
ещё 100 дней не прошло а зеля превратился в...
Глава Ради суддів Ткачук заявив про тиск на суддів з боку адміністрації Зеленського - Цензор.НЕТ 4692

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Треба переводити усі кінцеві справи-вироки вищих апеляційних суддів за територіальні межі України, наприклад в Лондон і не буде більше ніякого тиску і ніякої корупції...
все буде по закону це єдине рішення в нинішній ситуації...
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Наплевал АП на Конституцию . И голову конституционного суда задавили своей нахрапистостю
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После желания ЗЕ провести анализ судебной петеной реформы, этот поц решил сыграть на опережения и замутить воду.
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Сміливець Глава Ради суддів Ткачук заявив про тиск на суддів з боку адміністрації Зеленського - Цензор.НЕТ 5015 Игокович
После желания провести анализ судебной петеной реформы, этот поц Зе решил сыграть на опережения...
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странно...дядька только "собирается" обратиться в органы, а языком мелет на право и на лево! не удивлюсь, если выяснится, что это тело петин "кадр" - "стиль" и "почерк" однотурового...
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О каком "беспристрастном" арбитре он говорит. Вы давно себя дискредитировали приползая на " ковер" к бывшему за указаниями. Молчал бы. Вам по 12 млн.давали за принятие "правильного" решения в КС.Что теперь отобрали и стали беспристрастными.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Совета судей Ткачук заявил о давлении на судей со стороны администрации Зеленского
 
 
 
 
 
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