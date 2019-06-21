 В КС поступило представление 51 нардепа относительно конституционности закона о языке

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст конституционного представления размещен на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".
Как отмечается в тексте представления, уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.
А Зеленский - теперь власть, и его задача защищать Украину в том числе и от пятой колонны.
Не справится - будет виноват, никакие отмазки на "папередников" не помогут.
вот и твари со щелей полезли
ну,если КС выборы не отменил,то есть шанс ,что закон отменят(
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page.html
тут и про суд
Що ці русскощелепові роблять у мене вдома в Україні? Треба за сраним віником сходити.