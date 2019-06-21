 В КС поступило представление 51 нардепа относительно конституционности закона о языке

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст конституционного представления размещен на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Как отмечается в тексте представления, уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.

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