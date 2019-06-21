EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1479  37
Все про:закон (2604) КС (1345) украинский язык (687) язык (3440)

 В КС поступило представление 51 нардепа относительно конституционности закона о языке

В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия Основному закону (конституционности) закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст конституционного представления размещен на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Как отмечается в тексте представления, уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к закону об украинском языке, - Денисова

Источник: https://censor.net.ua/n3133585
 
 
 Топ комментарии
 
Що робить язик русскіх гнид в Україні?
 показать весь комментарий
 
В КС поступило представление 51 нардепа относительно конституционности закона о языке
вот и твари со щелей полезли
ну,если КС выборы не отменил,то есть шанс ,что закон отменят(
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну если палубии и рошенки там что-то заложили противоречивое и КС отменит - виноват будет, конечно же, Зеленский. В КС поступило представление 51 нардепа относительно конституционности закона о языке - Цензор.НЕТ 8392
 показать весь комментарий
 
Сейчас КС созванивается с Зеленским "нам находить что-то протеричивое или не надо?..."
 показать весь комментарий
 
 
Главное, что оппоблок ни в чем не виноват, правда?
А Зеленский - теперь власть, и его задача защищать Украину в том числе и от пятой колонны.
Не справится - будет виноват, никакие отмазки на "папередников" не помогут.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Балякання - не отдадим!
 показать весь комментарий
 
Ну если жить надоело вперед! Можете вместе с коломойским судом(Киевский Окружной Суд) сыграть в русскую рулетка! Вперед!
 показать весь комментарий
 
 
В КС поступило представление 51 нардепа относительно конституционности закона о языке
вот и твари со щелей полезли
ну,если КС выборы не отменил,то есть шанс ,что закон отменят(
 показать весь комментарий
 
 
Сговор "донецких" и "зеленских". Приготовьте ваши кошельки !
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page.html

тут и про суд
 показать весь комментарий
 
 
😀 Прикормленный зебобиками КС признает закон не конституционным...
 показать весь комментарий
 
 
ВаЗЕлин, президент конечно, знатный. Щас ещё подадут, что это за Украина такая...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Надо отменять этот закон ,он совершенно глуп и опасен в реалиях двуязычной Украины !!
 показать весь комментарий
 
 
свинья русская, пшла за перебрик, гнида!
 показать весь комментарий
 
 
Совершенно глуп это ты и тебе подобные, а за 28 лет язык страны можно было и выучить, притесняют русскоязычных? вперед в лднр там рай для русскоговорящих
 показать весь комментарий
 
 
Расскажи почему? Очень интересно)) В чем его опасность для меня, украинца владеющего и русским и украинским?
 показать весь комментарий
 
А можна побачити увесь список із 51-ти одної гниди.
 показать весь комментарий
 
 
Они безгранично наглые, и их задача расшатать тут ситуацию. Вот и шатают.
 показать весь комментарий
 
 
Помнишь наглые глазки чечёткина? У этих такиежэ
 показать весь комментарий
 
А что эти депутаты хотят, чтобы у нас функционировал такой закон о государственном языке, как в кацапии ?
 показать весь комментарий
 
У корови теж язик, тільки сказати нічого не може.

Що ці русскощелепові роблять у мене вдома в Україні? Треба за сраним віником сходити.
 показать весь комментарий
 
І головне, ні одно зебіла. Мовчать суки, позапихали свої язики в задниці. А чого ж так? Ви за ЦЕ голосували, чого ж мовчите, падли?
 показать весь комментарий
 
 
А судьи Конституционного суда уверены, что если они станут движущей силой пророссийского реванша, то их не повесят возмущенные граждане Украины?
 показать весь комментарий
 
 
Уверены походу и имеют для этого основания. Из тех кто мутил при Януковиче ведь никого не повесили.
 показать весь комментарий
 
ща через этих мудней из кс отменят все украинское в украине что порох и парламент 5 лет создавал. нужен бунт и разгром кс пока кс не разгромил украину
 показать весь комментарий
 
 
решала уже с КС порешал, рыги куют железо пока горячо
 показать весь комментарий
 
 
**** православна вчора бачила що робить народ Грузії коли керівництво держави заграє з Х...лом. Те саме буде і в нас!
 показать весь комментарий
 
как жрать украинские продукты, так челюсть не мешает, а как за 28 лет выучить украинский язык, так челюсти не такие. Не нравиться язык государства в котором живете- по компасу на восток
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ КС поступило представление 51 нардепа относительно конституционности закона о языке
 
 
 
 
 
 вверх