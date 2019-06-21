 "Спрятались, как крысы, - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев

Об этом председатель украинской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев сообщил в Facebook, передает Главком.

"Приехали с Виталием Гайдукевичем в Харьков поговорить о незаконном переименовании проспекта генерала-правозащитника Григоренко в проспект сталинского генерала Жукова. Как принимать противозаконные решения, то все они бравые смелые. Как мы приехали, спрятались, как крысы. Кернес сбежал, за ним секретарь харьковского горсовета. Выставили на амбразуру главу пресс-службы, но тот не является ответственным лицом: документ не готовил, не голосовал, не подписывал", - рассказал нардеп.

"А ответственные чувствуют, что у них будут проблемы. Своему городу они делают зло - в Донецке и Луганске все тоже начиналось с деукраинизации. Харьков сделал первый шаг в этом направлении", - отметил Арьев.

Он сообщил, что планирует потребовать от правоохранительных органов привлечь к ответственности "всех причастных к нарушению закона о декоммунизации".