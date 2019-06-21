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 Политика Украины
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Все про:Арьев (560) Кернес (1140) Харьков (4325) декоммунизация (441)

 "Спрятались, как крысы, - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев

Городской голова Харькова Геннадий Кернес отказался общаться с нардепом Владимиром Арьевым, который прибыл в город по делу о возвращении проспекту Григоренко имени советского маршала Жукова.

Об этом председатель украинской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев сообщил в Facebook, передает Главком.

"Приехали с Виталием Гайдукевичем в Харьков поговорить о незаконном переименовании проспекта генерала-правозащитника Григоренко в проспект сталинского генерала Жукова. Как принимать противозаконные решения, то все они бравые смелые. Как мы приехали, спрятались, как крысы. Кернес сбежал, за ним секретарь харьковского горсовета. Выставили на амбразуру главу пресс-службы, но тот не является ответственным лицом: документ не готовил, не голосовал, не подписывал", - рассказал нардеп.

"А ответственные чувствуют, что у них будут проблемы. Своему городу они делают зло - в Донецке и Луганске все тоже начиналось с деукраинизации. Харьков сделал первый шаг в этом направлении", - отметил Арьев.

Он сообщил, что планирует потребовать от правоохранительных органов привлечь к ответственности "всех причастных к нарушению закона о декоммунизации".

Источник: https://censor.net.ua/n3133584
 
   
 Топ комментарии
 
"Спрятались как крысы - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев
почему "как" крысы???)они и есть самые настоящие крысы)походу, там весь горсовет сплошная крысиная нора)))
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У ПЕТЬКИ БЫЛО 5 ЛЕТ, ЧТОБЫ С ЭТИМИ КРЫСАМИ РАЗОБРАТЬСЯ. ПОЧЕМУ НЕ РАЗОБРАЛСЯ? "Спрятались как крысы - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев - Цензор.НЕТ 9543
А "ТЕПЕРЬ УЖ ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ"
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"Спрятались как крысы - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев
почему "как" крысы???)они и есть самые настоящие крысы)походу, там весь горсовет сплошная крысиная нора)))
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Не обижайте животных.
Кернес и его свита гнусные существа непонятного рода.
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Вот и посмотрим как "новые лица" во власти разберутся с Кернесом.
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Зачем ждать новых лиц? Луценко за что зарплату получает?
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Выпивоха,прокуратура ОБЯЗАНА открывать дело при ЯВНОМ нарушении закона!!!! НЕМЕДЛЕННО!
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Почему же как? Руснявые крысы, так и говорите.
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"прибыл в город по делу о возвращении"

Да, это дело серьезное, учить пересичных как надо жить))
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Пересичных крыс? Крысу учить - что мертвого лечить, но можно палкой заставить...
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У ПЕТЬКИ БЫЛО 5 ЛЕТ, ЧТОБЫ С ЭТИМИ КРЫСАМИ РАЗОБРАТЬСЯ. ПОЧЕМУ НЕ РАЗОБРАЛСЯ? "Спрятались как крысы - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев - Цензор.НЕТ 9543
А "ТЕПЕРЬ УЖ ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ"
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а зєбєні вистачило тридцять днів, щоб передати рішення про переіменування в руки гепи. Зебіли, досить на пєцьку кивати, коли у вашого зєні морда крива.
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А ПРИ ЧЕМ ТУТ ЗЕЛЯ? КАКИЕ ПЕРЕДАЧИ ГЕПЕ? ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТЫ ВООБЩЕ НЕСЕШЬ?

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укурюй, здебіле
"Благодарен Зеленскому за мудрость": Кернес собирается восстановить памятник Жукову и переименовать проспект.
Вот что сказала пресс-секретарь прєзіка: "Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии".
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/398992-blahodaren-zelenskomu-za-mudrost-kernes-sobyraetsia-vosstanovyt-pamiatnyk-zhukovu-y-pereymenovat-prospekt

але що тобі доведеш, клоуноботе, коли в тобі говорить голос крові.
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1. А ПОЧЕМУ ЖЕ ТЫ НЕ ПРИВЕЛ ПОЛНУЮ ЦИТАТУ ИЗ ЭТОЙ ССЫЛКИ (ОТМЕЧАЮ ЖИРНЫМ)? "У меня нет личного мнения. Я вам сказала, что есть закон Украины и там существует правовая коллизия. Она должна решаться исключительно территориальной общиной. Сейчас мэр Харькова должен взять на себя ответственность как главный арбитр в этой ситуации, а не становиться на чью-либо одну сторону".
2. ЭТО МНЕНИЕ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ, А НЕ САМОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.
3. СЛОВА ГЕПЫ В ЭТОЙ ССЫЛКЕ ВООБЩЕ НЕ ПРИВОДЯТСЯ.

ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ, ПРОДОЛЖАЙ МАНИПУЛИРОВАТЬ И ДАЛЬШЕ, СОЕВЫЙ ГЕББЕЛЬС "Сховалися, як щури, - Кернес втік, за ним секретар міськради", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 3549
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тобто, прессекретутка Мендель (з підписками на Жиріновського, Зюганова та іншої свинособачої ьіліти) призначена не зейлом? чи таки ним? ок. добре.
виходить, що прессекретутка Мендель, щоб уникнути відповідальності, злила свого шефа в унітаз і віддала рішення Гепі. чудово!
доречі - капс дуже зношує клавіатуру
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МЕНЯ АБСОЛЮТНО НЕ ИНТЕРЕСУЮТ ФАНТАЗИИ СОЕВЫХ, ПОДПИСКИ МЕНДЕЛЬ, РАВНО КАК И С КЕМ ОНА ДОЛБИТСЯ И Т.Д. И Т.П.
ИНТЕРЕСУЮТ ЛИШЬ ДЕЛА ТЕХ, КТО БЫЛ У ВЛАСТИ И КТО В НЕЙ НАХОДИТСЯ СЕЙЧАС. ИЗ ЭТОГО И ДЕЛАЮ ВЫВОДЫ
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я щось не розумію.... зараз у "власті" зейло, і призначені ним люди зливають свого шефа і творять безлад. то тебе це інтересує чи ні?
і виключи капсу - це суцільна неповага до співрозмовників
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петекантропы, что за закон приняла рада при пете о декоммунизации, что какой-то гепа на этот закон клал. Или он не нарушил закон? Где Вятрович, КМ, петин генпрокурор? Куда они спрятались?
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а ты из какой страны?? по секрету--в Украине ВСЕ, кроме конченных лохов, кладут на закон.
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Соевый, за соблюдением законности следит прокуратура. Где вопли прокуроров и генпрокурора о незаконности гепы? Если гепа не нарушил закон, то что это за закон про декоммунизацию на который ссылаются Вятрович и КМ?
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А ЧО Ж ТОГДА ВЫ, ПРИДУРКИ, ПРЕТЕНЗИИ ВЫДВИГАЕТЕ ТОЛЬКО ЗЕЛЕ (1 МЕСЯЦ), НО УПОРНО НЕ ЗАМЕЧАЕТЕ ЛУЦЕНКО И Т.Д. (ДЛИННЫЙ СПИСОЧЕК ЗА 28 ЛЕТ)?
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і нєзачєм так орать! капсу виключи
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ПОЖИВЕМ - УВИДИМ. СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ЛИШЬ 1 МЕСЯЦ КАДЕНЦИИ.
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а гепа і є крисюк гидкий, падло кацапське!! до готелю Національної поїдте, може крисюк там??
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як це мовчить? воно само сказало - "нехай приймає рішення гепа".
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до речі, віталій гайдукевич професійний патріот,що,погодьтеся не часто зустрічається
RESPECT
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для клоуноботів - ні, для тих, хто має розум в голові - так.
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арьевы так и нэ второпалы,шо токо физическое замечание кернесам установит душевное равновесие...
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Так порох его отмазал,как впрочем и всех этих тварей
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"Благодарен Зеленскому за мудрость": Кернес собирается восстановить памятник Жукову и переименовать проспект.

Вот что сказала пресс-секретарь прєзіка: "Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии".

https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/398992-blahodaren-zelenskomu-za-mudrost-kernes-sobyraetsia-vosstanovyt-pamiatnyk-zhukovu-y-pereymenovat-prospekt
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Этого Арьева недавно уличили в коррупции. Теперь бегает доказывает какой он патриот.
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Давно пора эту крысу на ноль помножить....
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Григоренко - это гордость Украины в полном смысле этого слова. Он останется в истории Украины навсегда. А товарищ Жюков останется для украинцев известен тем,что в 1943г. мобилизовал на освобожденных территориях всех мужчин и сразу же бросил их в бой практически без оружия, как в фильме Михалкова.
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а ще пару місяців тому , пеціна команда з "5-го кАналу" чомусь не порівнювала Гєпу зі щуром - "За Порошенко": Кернес заявил, что поддержит Президента на выборах. ВИДЕО "Спрятались, как крысы - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев - Цензор.НЕТ 6954
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а зараз гепа дякує зєбєні за "мудрость". "Сховалися, як щури, - Кернес втік, за ним секретар міськради", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 807
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твоя жена может тоже заявляет, что не дает соседу в дымоход. да, заявлял, один раз, а реально по городу молчание, про это ни единого борда. когда надо--- на каждом мусорном контейнере "обращение к народу".
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Этот крысеныш Гепа и его депутаты это российские ***** пытающиеся в Харькове делать хаос, вернуть россию , создать ХНР /харьковскую народную республику/. В 2014 у них не получилось , простили, теперь опять колотятся. И боюсь, что эти суки в своих действиях кооперируются с российскими кураторами. Пора Зеленскому прекращать кататься по заграницам, а вместе с МВД, СБУ навести шухер в этом крысином логове. Как бы потом было не поздно.
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герой? а сам чего? давай, в атаку! чмо на кенгурации объявило, что ты тоже преЗЕдент. или забыл?
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Цим повинна займатися прокуратура (однопартієць Ар'єва Луценко).

То Ар'єв вже всі справи в ПАРЄ владнав? Я читав ерефію повертають. Чи це йому вже не цікаво?
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"Спрятались, как крысы - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев" - от кого Гепа сбежал, эту крысу, как ты выражаешься крышевал твой шоколадный Пахан, и Гепа никуда не тикал, эта рошеновская воровская шайка и есть хозяева Харькова, так что не делай понты, Арьев, слезь с дерева.
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Boris Borisenko‏ @BorisenkoBoris 20 июн.

А ведь Кернес при Сталине уже давно где-то в Сибири лес пилил бы, а при Жукове без винтовки Днепр форсировал!

"Сховалися, як щури, - Кернес втік, за ним секретар міськради", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 8454
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эти крысы из горсовета пережили 3 президента почти не меняя состава. их никто никогда не трогал и они вытворяли всё, что вздумается гепе и Ко. Зеле срочно нужно множить на ноль эту банду, и начинать с чернова.
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Почему рыхлый слюнявый арьев, а не группа захвата сбу реагирует на предательство кернеса?
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ВОЗМОЖНО ОН ПРИВЕЗ ОТ СВОЕГО ДОНА "ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ" "Сховалися, як щури, - Кернес втік, за ним секретар міськради", - Ар'єв - Цензор.НЕТ 6929
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Спрятались, как крысы, - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев
 
 
 
 
 
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