 "Спрятались, как крысы, - Кернес сбежал, за ним секретарь горсовета", - Арьев

Об этом председатель украинской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев сообщил в Facebook, передает Главком.
"Приехали с Виталием Гайдукевичем в Харьков поговорить о незаконном переименовании проспекта генерала-правозащитника Григоренко в проспект сталинского генерала Жукова. Как принимать противозаконные решения, то все они бравые смелые. Как мы приехали, спрятались, как крысы. Кернес сбежал, за ним секретарь харьковского горсовета. Выставили на амбразуру главу пресс-службы, но тот не является ответственным лицом: документ не готовил, не голосовал, не подписывал", - рассказал нардеп.
"А ответственные чувствуют, что у них будут проблемы. Своему городу они делают зло - в Донецке и Луганске все тоже начиналось с деукраинизации. Харьков сделал первый шаг в этом направлении", - отметил Арьев.
Он сообщил, что планирует потребовать от правоохранительных органов привлечь к ответственности "всех причастных к нарушению закона о декоммунизации".
почему "как" крысы???)они и есть самые настоящие крысы)походу, там весь горсовет сплошная крысиная нора)))
Кернес и его свита гнусные существа непонятного рода.
Да, это дело серьезное, учить пересичных как надо жить))
А "ТЕПЕРЬ УЖ ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ"
"Благодарен Зеленскому за мудрость": Кернес собирается восстановить памятник Жукову и переименовать проспект.
Вот что сказала пресс-секретарь прєзіка: "Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии".
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/398992-blahodaren-zelenskomu-za-mudrost-kernes-sobyraetsia-vosstanovyt-pamiatnyk-zhukovu-y-pereymenovat-prospekt
але що тобі доведеш, клоуноботе, коли в тобі говорить голос крові.
2. ЭТО МНЕНИЕ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ, А НЕ САМОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ.
3. СЛОВА ГЕПЫ В ЭТОЙ ССЫЛКЕ ВООБЩЕ НЕ ПРИВОДЯТСЯ.
ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ, ПРОДОЛЖАЙ МАНИПУЛИРОВАТЬ И ДАЛЬШЕ, СОЕВЫЙ ГЕББЕЛЬС
виходить, що прессекретутка Мендель, щоб уникнути відповідальності, злила свого шефа в унітаз і віддала рішення Гепі. чудово!
доречі - капс дуже зношує клавіатуру
ИНТЕРЕСУЮТ ЛИШЬ ДЕЛА ТЕХ, КТО БЫЛ У ВЛАСТИ И КТО В НЕЙ НАХОДИТСЯ СЕЙЧАС. ИЗ ЭТОГО И ДЕЛАЮ ВЫВОДЫ
і виключи капсу - це суцільна неповага до співрозмовників
RESPECT
Вот что сказала пресс-секретарь прєзіка: "Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии".
https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/398992-blahodaren-zelenskomu-za-mudrost-kernes-sobyraetsia-vosstanovyt-pamiatnyk-zhukovu-y-pereymenovat-prospekt
То Ар'єв вже всі справи в ПАРЄ владнав? Я читав ерефію повертають. Чи це йому вже не цікаво?
А ведь Кернес при Сталине уже давно где-то в Сибири лес пилил бы, а при Жукове без винтовки Днепр форсировал!
https://www.youtube.com/watch?v=cbDzWpV2fJw