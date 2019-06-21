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Все про:взятка (4589) Одесская область (1776) патрульная полиция (1280)

 Двое патрульных задержаны в Одессе при получении 15 тыс. грн взятки от нетрезвого водителя, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ разоблачили в систематическом получении взяток полицейских одного из райотделов ГУ Нацполиции в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое патрульных задержаны в Одессе при получении 15 тыс. грн взятки от нетрезвого водителя, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что патрульные наладили механизм получения взяток от водителей элитных транспортных средств по непринятие мер правового реагирования за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Стоимость "услуг" злоумышленников зависела непосредственно от класса автомобиля и составляла до тысячи долларов в эквиваленте в национальной валюте.

Двое патрульных задержаны в Одессе при получении 15 тыс. грн взятки от нетрезвого водителя, - СБУ 02

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Взяточников задержали на одной из улиц Одессы после получения ими 15 тысяч гривен взятки от очередного подвыпившего "клиента". Ранее сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток.

Двое патрульных задержаны в Одессе при получении 15 тыс. грн взятки от нетрезвого водителя, - СБУ 03

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других сотрудников Нацполиции, которые возможно причастны к функционированию схемы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133583
 
   
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Если глава Нац.полиции КНЯЗЕВ любит деньги больше, чем своих родителей- то такие же и подчиненные- если не стреляют в детей, то сбивают пешеходов, крышуют, взятки, коррупция и т.д.
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Если Цензор скрывает имена дающих и берущих взятку - значит он поддерживает это.
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это реформа полиции - очьень важьно? а мусора не свиноублюдки а онижыдети? правильно соевые?
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сегодня у нас в городе останавливали всех подряд, дое...вались, почему нет брызговиков и т.д. ...На горячей линии ответили, у вас есть доказательства или видео фиксация, иначе это не правда...даже при Януковиче такого дерьма не было.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое патрульных задержаны в Одессе при получении 15 тыс. грн взятки от нетрезвого водителя, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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