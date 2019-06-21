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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3544) Климкин (2222) Долгов (27)

 Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что гордится поступком посла Украины в Грузии Игоря Долгова, который в знак протеста покинул выступление в грузинском парламенте президента Межпарламентской Ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова.

"Я лично горжусь поступком нашего посла в Грузии и моего хорошего друга Игоря Долгова. Именно так - взвешенно и достойно - реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста", - написал дипломат на своей странице в Фейсбук в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

При этом глава МИД Украины выразил уверенность, что Грузия сможет справиться с событиями, которые происходят в стране самостоятельно.

"А события в Грузии - дело исключительно наших грузинских друзей. Уверен, они справятся", - написал Климкин.

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Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии 01

Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.

Источник: https://censor.net.ua/n3133582
 
   
 Топ комментарии
 
Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии
бидло-кацапів потрібно брати за роги і ставити в стійло для худоби
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Мдя... православний комуніст...
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выходки православного русского коммуниста ))))) Здесь же каждое слово само себя взаимоисключает )) Ну у них и мусор в голове ))
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выходки православного русского коммуниста ))))) Здесь же каждое слово само себя взаимоисключает )) Ну у них и мусор в голове ))
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Ну бандерівець-жидофашист же проконало. Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии - Цензор.НЕТ 9999
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Та вони могли б назвати і вегетаріанськими салоїдами і щиро би повірили в висер.)
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оксюморон, але після гебіста ***** у церкві я вже не здивований
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Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии
бидло-кацапів потрібно брати за роги і ставити в стійло для худоби
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ну уж точно НЕ послу этим заниматься.
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при отсутствии тяжёлой ********* и демарш сгодится...
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А Береза еще бы провел короткую разъяснительную беседу... как с шуфричем и бойко
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Ой, зебіли відзовуть Долгова з послів; ой, відзовуть... Конторам є на що ставити: відзовуть до нового року, чи після?
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А фамилии им специально подбирают? Климкин, Долгов.... Это хреново выглядит - как на людях срутся, но на самом деле адыннорот. Ах да, назаменимый, как и Луценко, и Шокин..
Хотя, если вспомнить сцынка Петка в британском ВУЗе.... Батя ездит и клянчмит санкции против Параши, а это говно такое вытворяет..... "украинцы" бл.
Прямо до мозга пяток.
(за Зелю даже и не говори.те Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии - Цензор.НЕТ 7022 )
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это еще ничего фамилии, может быть и хуже - Козлов
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А то что росийская тварь приперлась в парламент Грузии это вас козлов, не беспокоит?
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Почему грузины пускают на свою территорию клятых москалей? Мы не пускаем, прибалты, тоже, не говоря уже о других. Они должны стать изгоями цивилизованного общества, вместе со своими коммуняками, Жириновскими, Скабеевыми и прочими фуфлыжниками. А то обиделся дипломат. В таком случае надо брать с собой каратиста Парасюка или Усика, чтобы контролировать ситуацию.
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Ну, пускают потому, что у власти в нынешней Грузии скрытое прокремлевское лобби. А, по поводу "мы не пускаем"... Ну, погодите немного - сейчас пройдут выборы в ВР...
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Вот станет Бойко председателем Верховной Рады, с помошью ЗЕ-Слуг-Урода и мы тоже начнем пускать в ВР москалей.
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А, извините какого хр..на посол Украины вообще там делал на этой " ...славной ассамблее"?! Но, что поперся туда ради своего демарша? Бред какой-то!
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Вообще-то он там РАБОТАЛ.
Работа у послов такая: присутствовать на всех государственно важных событиях, что бы передать своему правительству всю информацию, что видел собственными глазами.
СМИ как бы доверия мало.
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Да, но теперь это приходится расхлебывать грузинским властям. Немало еще кровушки прольется.
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Патриоты - успокойтесь!
Думайте головой: уж точно не послу государства надо "бить морды", "стучать туфлей" или "кричать и материться".
Посол сделал максимум того, что позволительно послу в нормальном государстве.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИменно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии
 
 
 
 
 
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