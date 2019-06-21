 Именно так реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста, - Климкин о демарше посла Украины Долгова в парламенте Грузии

"Я лично горжусь поступком нашего посла в Грузии и моего хорошего друга Игоря Долгова. Именно так - взвешенно и достойно - реагировал бы любой вменяемый человек на выходки православного русского коммуниста", - написал дипломат на своей странице в Фейсбук в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
При этом глава МИД Украины выразил уверенность, что Грузия сможет справиться с событиями, которые происходят в стране самостоятельно.
"А события в Грузии - дело исключительно наших грузинских друзей. Уверен, они справятся", - написал Климкин.
Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.
бидло-кацапів потрібно брати за роги і ставити в стійло для худоби
*********и демарш сгодится...
Хотя, если вспомнить сцынка Петка в британском ВУЗе.... Батя ездит и клянчмит санкции против Параши, а это говно такое вытворяет..... "украинцы" бл.
Прямо до мозга пяток.
(за Зелю даже и не говори.те )
Работа у послов такая: присутствовать на всех государственно важных событиях, что бы передать своему правительству всю информацию, что видел собственными глазами.
СМИ как бы доверия мало.
Думайте головой: уж точно не послу государства надо "бить морды", "стучать туфлей" или "кричать и материться".
Посол сделал максимум того, что позволительно послу в нормальном государстве.