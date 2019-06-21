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 Общество
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 С 1 июля требования к адвокатам повышаются, - глава Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киева Орлов

Глава КДКА Киева Орлов рассказал о новых правилах повышения квалификации для адвокатов, вступающих в силу с 1 июля.

Об этом он написал в блоге на сайте издания "Юридическая практика", передают Українські Новини.

"Что мы ожидаем от введения новых правил? Конечно, лучшего содержательного наполнения обучающих мероприятий, исключение формального подхода к повышению квалификации как получению сертификатов, роста профессионального уровня адвокатов и более сильную подготовку молодых кадров", - сказал он.

Орлов сообщил, что с 1 апреля для украинских адвокатов начала работать модернизированная система повышения квалификации.

С 1 июля новые правила полностью вступают в силу.

Требования к адвокатам повышаются, особенно для тех, кто в профессии недавно.

Согласно новым правилам, в первый год деятельности адвокатам необходимо пройти модульную программу "Молодой адвокат" в Высшей школе адвокатуры.

В первые три года также необходимо прослушать 16 часов лекций, семинаров и мастер-классов ( то есть, получить 16 баллов за каждый год).

Для остальных сохраняется требование набирать не менее 10 баллов за год.

При этом в правилах специально прописано, что не менее 2 часов должны быть посвящены адвокатской этике и стандартам профессиональной деятельности.

Допускается, что половину необходимых баллов можно набрать, обучаясь за границей.

Орлов добавил, что новыми правилами устанавливаются более жесткие требования к операторам повышения квалификации.

"Отныне такие услуги больше не смогут предоставлять мелкие, малоизвестные фирмы, рекламой которых переполнен интернет и вагоны метро...все, кто ранее был сертифицирован, с 1 июля уже не могут выдавать сертификаты о повышении квалификации адвокатов", - отметил он.

Орлов подчеркнул, что при этом, органы адвокатского самоуправления регионов сохраняют свою роль в организации обучения для адвокатов вместе с Высшей школой адвокатуры, Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссией КДКА Киева.

Как сообщали Українські Новини, ранее Орлов разъяснил процедуру законного получения адвокатских свидетельств в Киеве.

Председатель Совета адвокатов Киева Петр Рябенко заявил, что сотни людей стали жертвами аферистов и получили поддельные свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью.

Источник: https://censor.net.ua/n3133578
 
 
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Система поборов. Адвокатуру возглавляет подруга Медведчука Изовитова, старая опытная аппаратчица, ранее возглавлявшая Совет Юстиции, который за деньги судей назначал. Придумали адвокатскую монополию.. Думают что адвокаты теперь будут в разы больше с клиентов брать. Потому и систему поборов с адвокатов хотят усовершенствовать и кроме сумасшедших плат за получение статуса адвоката и ежегодных платежей еще и дополнительные ежегодные поборы за "повышение квалификации" . А куда идут все платеже не понятно..растворяются
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС 1 июля требования к адвокатам повышаются, - глава Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киева Орлов
 
 
 
 
 
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