 С 1 июля требования к адвокатам повышаются, - глава Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киева Орлов

Об этом он написал в блоге на сайте издания "Юридическая практика", передают Українські Новини.

"Что мы ожидаем от введения новых правил? Конечно, лучшего содержательного наполнения обучающих мероприятий, исключение формального подхода к повышению квалификации как получению сертификатов, роста профессионального уровня адвокатов и более сильную подготовку молодых кадров", - сказал он.

Орлов сообщил, что с 1 апреля для украинских адвокатов начала работать модернизированная система повышения квалификации.

С 1 июля новые правила полностью вступают в силу.

Требования к адвокатам повышаются, особенно для тех, кто в профессии недавно.

Согласно новым правилам, в первый год деятельности адвокатам необходимо пройти модульную программу "Молодой адвокат" в Высшей школе адвокатуры.

В первые три года также необходимо прослушать 16 часов лекций, семинаров и мастер-классов ( то есть, получить 16 баллов за каждый год).

Для остальных сохраняется требование набирать не менее 10 баллов за год.

При этом в правилах специально прописано, что не менее 2 часов должны быть посвящены адвокатской этике и стандартам профессиональной деятельности.

Допускается, что половину необходимых баллов можно набрать, обучаясь за границей.

Орлов добавил, что новыми правилами устанавливаются более жесткие требования к операторам повышения квалификации.

"Отныне такие услуги больше не смогут предоставлять мелкие, малоизвестные фирмы, рекламой которых переполнен интернет и вагоны метро...все, кто ранее был сертифицирован, с 1 июля уже не могут выдавать сертификаты о повышении квалификации адвокатов", - отметил он.

Орлов подчеркнул, что при этом, органы адвокатского самоуправления регионов сохраняют свою роль в организации обучения для адвокатов вместе с Высшей школой адвокатуры, Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссией КДКА Киева.

Как сообщали Українські Новини, ранее Орлов разъяснил процедуру законного получения адвокатских свидетельств в Киеве.

Председатель Совета адвокатов Киева Петр Рябенко заявил, что сотни людей стали жертвами аферистов и получили поддельные свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью.