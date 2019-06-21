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 Полиция задержала 305 участников акции протеста в Грузии

Министерство внутренних дел Грузии сообщает о 305 задержанных в ходе акции протеста в Тбилиси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МВД.

"Все эти лица были задержаны за совершение различных преступлений. Они уничтожили автомашины полиции и граждан, устроили погром в объектах частной собственности, оказывали сопротивление полиции", - сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 225 УК Грузии - организация, руководство и участие в групповом насилии. "Следствием будут изучены все факты насилия и будет дана правовая оценка в отношении тех лиц, с помощью которых мирная акция превратилась в насильственную", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что будут изучены и возможные факты превышения силы полицейскими.

Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В результате столкновений в Тбилиси пострадали 240 протестующих и полицейских.

Источник: https://censor.net.ua/n3133575
 
 
 Топ комментарии
 
Михаил Саакашвили призывает грузинскую полицию не подчиняться преступным приказам действующих грузинских властей и перейти на сторону народа.
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Скоро рабочие и крестьяне подтянутся, так сразу и перейдут))
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Михаил Саакашвили призывает грузинскую полицию не подчиняться преступным приказам действующих грузинских властей и перейти на сторону народа.
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Скоро рабочие и крестьяне подтянутся, так сразу и перейдут))
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Похоже ничему история грузинскую власть не учит. Повторяют украинский опыт осени 2013. Разгон студентов, избиение демонстрантов и пошло- поехало. Требовали отставки Захарченко, в итоге Небесная сотня, Яник и его шобло в Ростове. Неужели грузинская власть скурила учебник мировой истории.
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