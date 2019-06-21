 Полиция задержала 305 участников акции протеста в Грузии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МВД.

"Все эти лица были задержаны за совершение различных преступлений. Они уничтожили автомашины полиции и граждан, устроили погром в объектах частной собственности, оказывали сопротивление полиции", - сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 225 УК Грузии - организация, руководство и участие в групповом насилии. "Следствием будут изучены все факты насилия и будет дана правовая оценка в отношении тех лиц, с помощью которых мирная акция превратилась в насильственную", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что будут изучены и возможные факты превышения силы полицейскими.

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Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В результате столкновений в Тбилиси пострадали 240 протестующих и полицейских.