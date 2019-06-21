 Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 годах, - Центр Разумкова

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова и презентованного в пятницу, 21 июня, сообщает Цензор.НЕТ.
60,6% опрошенных считают позитивными принятые изменения в Конституцию в части правосудия, а 68,3% поддерживают создание нового Верховного Суда с нуля.
59% положительно оценили возможность для людей не из системы – адвокатов и ученых претендовать на должности судей, а 59,9% поддержали введение новых правил судебного процесса.
При этом 42,1% опрошенных признали, что судебная реформа находится сейчас на этапе активной реализации, и требует еще ряда важных шагов, таких как реформа адвокатуры (64,9%), реформа правового образования (66,2%), введения единых стандартов правовой профессии (71,5%), реформа прокуратуры (74,4%), реформа органов досудебного следствия (73,2%).
Всего было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет с 7 по 14 февраля 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.
Также, согласно опросу судебной системе доверяет 46% посетителей судов
71,6% опрошенных признают, что решение было законным и справедливым. Об этом говорится в отчете "Отношение граждан к судебной системе", презентованном 21 июня в Киеве Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
При этом 35,6 % опрошенных выступали в судебных процессах истцами, 18% - ответчиками, 8,5% - подсудимыми, 7,8% - потерпевшими, 14,8% - свидетелями, а 15,3 % относились к членам семьи участника судебного процесса.
Опрос участников судебных заседаний проводился на выходе из помещений судов с 11 по 25 февраля 2019 года. Исследование проводилось на выходе из 100 судов, суммарно было опрошено 1107 респондентов во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1%.
Про це він заявив під час засідання Ради суддів, передає прес-служба Ради суддів.
"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів із різних регіонів, членів Ради суддів про те, що з Адміністрації Президента головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів у Раду суддів членам зірвати засідання Ради суддів.
Зазначена ситуація викликає велике занепокоєння і не узгоджується з принципами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра в соціальних, політичних, економічних суперечках", - зачитав він заяву.
"Потрібно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, були продемонстровані 19 червня під час зустрічі заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів Вадима Бутенка", - сказав Ткачук.
"Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі", - додав він.
За його словами, з цією інформацією він звернеться до президента, генпрокурора та директора Держбюро розслідувань. Після заяви він оголосив перерву і вийшов із залу.
https://www.facebook.com/judiciarypressoffice/posts/2295057494042318
Еще бы они ее не поддерживали, при таких маетках, машинах и гектарах земли в личном пользовании!
А остальные 69,3% - это простые зебылы, не?
За чий рахунок банкет?
Я вот сейчас работаю и знаю, что у меня не будет пенсии но это мой выбор и я точно не буду плакаться ибо до пенсии доживать не планирую, я живу сейчас))))
в духе времени,блеать...
ПЕРЕМОГА, ЗЕбилы, открывайте шампанское! Осталось еще Супрун попереть и вернуть мафиозным мед-кланам их доходы.