EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  580  26
Материалы по теме:
Все про:опрос (1697) судебная реформа (1220) Центр Разумкова (80)

 Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 годах, - Центр Разумкова

30,7% граждан высказали свою поддержку изменениям в системе правосудия, которые произошли в Украине на протяжении последних 4-х лет. При этом чуть больше половины опрошенных (52,2%) признались, что не следят за изменения в судебной системе, и почти столько же (55%) получают информацию о деятельности судов исключительно из СМИ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова и презентованного в пятницу, 21 июня, сообщает Цензор.НЕТ.

60,6% опрошенных считают позитивными принятые изменения в Конституцию в части правосудия, а 68,3% поддерживают создание нового Верховного Суда с нуля.

59% положительно оценили возможность для людей не из системы – адвокатов и ученых претендовать на должности судей, а 59,9% поддержали введение новых правил судебного процесса.

При этом 42,1% опрошенных признали, что судебная реформа находится сейчас на этапе активной реализации, и требует еще ряда важных шагов, таких как реформа адвокатуры (64,9%), реформа правового образования (66,2%), введения единых стандартов правовой профессии (71,5%), реформа прокуратуры (74,4%), реформа органов досудебного следствия (73,2%).

Также читайте: В рабочую группу Зеленского по наработке проекта судебной реформы должны входить только профессионалы, - и.о. главы прежнего ВСУ Гуменюк

Всего было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет с 7 по 14 февраля 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Также, согласно опросу судебной системе доверяет 46% посетителей судов

71,6% опрошенных признают, что решение было законным и справедливым. Об этом говорится в отчете "Отношение граждан к судебной системе", презентованном 21 июня в Киеве Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

При этом 35,6 % опрошенных выступали в судебных процессах истцами, 18% - ответчиками, 8,5% - подсудимыми, 7,8% - потерпевшими, 14,8% - свидетелями, а 15,3 % относились к членам семьи участника судебного процесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовим план преодоления коррупции в судах, который представим в ближайшее время, - Зеленский

Опрос участников судебных заседаний проводился на выходе из помещений судов с 11 по 25 февраля 2019 года. Исследование проводилось на выходе из 100 судов, суммарно было опрошено 1107 респондентов во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

Источник: https://censor.net.ua/n3133572
 
 
 Топ комментарии
 
А маріонеточний режим кровавого бариги провів якусь "рехформу"?.............. Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 г.г. – Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 3938
 показать весь комментарий
 
Ну,своих же упырей поставил,значит "провёл".
 показать весь комментарий
 
ясно... значит выкопать Рюриковича, оживить пусть реформирует, а Порошенко закопать нах...
Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 г.г. - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 9297
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну да, теперь надо судьям больше платить, чем при кровавом режиме))
 показать весь комментарий
 
 
Что, уже оказывается, что плохая "судебная реформа" от Порошенко?
 показать весь комментарий
 
ясно... значит выкопать Рюриковича, оживить пусть реформирует, а Порошенко закопать нах...

 показать весь комментарий
 
 
А он уже и так себя закопал, рехформатор хренов ...
 показать весь комментарий
 
Этот центр вообще то из этических соображений при розумкове советнике зе нужно прикрыть
 показать весь комментарий
 
 
Цей центр, взагалі-то, лежить під Гриценком... Ім'я батька зебіла - ще нічого не говорить...
 показать весь комментарий
 
Може говорить прізвище мачухи того, як ви пишете, зебіла (мостова). Тієї самої, що ("Я не такая! Я жду трамвая...") перескочила з ліжка його тата (третього, якщо не помиляюсь) у ліжко його тодішнього співробітника - "настаящіва паловніка" (четвертого, відповідно).
 показать весь комментарий
 
Голова Ради суддів Олег Ткачук поскаржився на спроби тиску на суддів з боку посадових осіб адміністрації Володимира Зеленського.
Про це він заявив під час засідання Ради суддів, передає прес-служба Ради суддів.
"Напередодні, сьогодні вночі і вранці до мене почала надходити інформація від суддів із різних регіонів, членів Ради суддів про те, що з Адміністрації Президента головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів у Раду суддів членам зірвати засідання Ради суддів.
Зазначена ситуація викликає велике занепокоєння і не узгоджується з принципами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади і може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра в соціальних, політичних, економічних суперечках", - зачитав він заяву.
"Потрібно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією та законами України, були продемонстровані 19 червня під час зустрічі заступника голови Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів Вадима Бутенка", - сказав Ткачук.
"Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі", - додав він.
За його словами, з цією інформацією він звернеться до президента, генпрокурора та директора Держбюро розслідувань. Після заяви він оголосив перерву і вийшов із залу.
https://www.facebook.com/judiciarypressoffice/posts/2295057494042318
 показать весь комментарий
 
 
Это ***** себе не позволять на суды влиять??? Ну ну... Поржал
 показать весь комментарий
 
А маріонеточний режим кровавого бариги провів якусь "рехформу"?.............. Треть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 г.г. – Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 3938
 показать весь комментарий
 
 
Ну,своих же упырей поставил,значит "провёл".
 показать весь комментарий
 
 
И кто эта треть? Судьи, их помощники, прокурорские и прочие мусара?..
Еще бы они ее не поддерживали, при таких маетках, машинах и гектарах земли в личном пользовании!
 показать весь комментарий
 
 
Через год выяснится..что все реформы Пороха хорошие...и новых уже не надо...😀
 показать весь комментарий
 
 
30,7% граждан высказали свою поддержку изменениям в системе правосудия, которые произошли в Украине на протяжении последних 4-х лет.
А остальные 69,3% - это простые зебылы, не?
 показать весь комментарий
 
Робіть щось зі своєю головою. Чи в храм, чи до психіатра. Ви, реально, одеримі Порохом. Центр "разумкова"
 показать весь комментарий
 
 
Зараз ютуб засрала реклама Парашенківського "голосу"
За чий рахунок банкет?
 показать весь комментарий
 
Мне интересно,эта треть опрошенных,когда нибудь обращалась в суд?И каково их финансовое состояние?Где опрашивали?В Козине?А тех у кого квартиры чёрные риэлторы отбирают опрашивали?Или пенсионеров каких у которых денег даже на обращение в суд нет?
 показать весь комментарий
 
 
справедливости ради: то, что человек получает мелкую пенсию - сугубо его личная проблема. Надо было меньше гулять в молодости, не получать ЗП в конвертах и нарабатывать стаж. У моего отца пенсия 11тыс грн, суммарного стажа лет 50 при возрасте в 56.

Я вот сейчас работаю и знаю, что у меня не будет пенсии но это мой выбор и я точно не буду плакаться ибо до пенсии доживать не планирую, я живу сейчас))))
 показать весь комментарий
 
Главный центр пиара Зе-команды ...ватный центр Януковича-Разумковича.
 показать весь комментарий
 
центра разумкова? центр им.папы главы партии слуги народа...
в духе времени,блеать...
 показать весь комментарий
 
подожди, это та треть которая её говнит в комментах называя "петиной рехформой" по поводу и без повода?)))))) или есть какая-то другая "треть"? И что же по итогу получается? ментовская реформа - суперская а авакян - бог воплоти, судебная - нормальная, силовой блок - гуд, тарифами президент не управляет, зарплаты президент не выдаёт, дороги президент не ремонтирует, нужно посадить всех виновных за Илловайск... посадить на руководящие места... А олигархи на самом деле - крутые ребята и меценаты?

ПЕРЕМОГА, ЗЕбилы, открывайте шампанское! Осталось еще Супрун попереть и вернуть мафиозным мед-кланам их доходы.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТреть украинцев поддерживает судебную реформу, проведенную в 2014-2019 годах, - Центр Разумкова
 
 
 
 
 
 вверх