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 Запуск рынка электроэнергии не приведет к сбою в электроснабжении городов, - Чех

Запуск рынка электроэнергии с 1 июля не приведет к проблемам с электроснабжением потребителей, никаких отключений электроэнергии в городах не будет.

Об этом заявил внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех, пишут Українські новини.

"Электроэнергия будет подаваться потребителям вовремя и во всех необходимых объемах. Предпосылок для технологических расстройств или ограничения в объемах подачи электроэнергии старт рынка не создает", - заявил Чех.

Советник министра также подчеркнул, что реформа готовилась не один год и энергетики предусмотрели возможные сценарии, дефицита в энергосистеме не будет.

"Не будет проявлений нехватки электроэнергии, которая приведет либо к технологическим расстройствам, либо к плановым отключениям потребителей", - заверил Чех.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине должна быть запущена новая модель оптового рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии", что является вторым этапом энергореформы. Розничный рынок электроэнергии начал работать с 1 января 2019 года. Запуск рынка электроэнергии – обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.

Источник: https://censor.net.ua/n3133571
 
 
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а что рыжая гнида разве не занималась дамбасом? разви она не гудела?

А пинкис разве не занимался свиносявкой? что тут нового?
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Повсеместных сбоев не будет, а вот рост цен спустя некоторое время обеспечен.
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соевые. забудьте об этом.
Или будет вам сначала так как в Грузии а потом как в Ливии. Уже никто свиномразь после реформизма целой не выпустит.
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