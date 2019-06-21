 Прощание с Дмитрием Тымчуком состоится в субботу

Церемония начнется в 10:00 в Доме офицеров в Киеве. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

"В субботу, 22 июня, в 10:00 в Доме офицеров состоится церемония прощания с народным депутатом "Народного фронта", координатором группы" Информационное сопротивление "Дмитрием Тымчуком, который трагически погиб 19 июня", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий.

По данным прокуратуры г. Киева, основной версией гибели Тымчука является самоубийство. Он находился в депрессивном состоянии и в последнюю неделю перед гибелью не выходил из дома.

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