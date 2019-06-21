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Все про:Тымчук (1704) Народный фронт (1302)

 Прощание с Дмитрием Тымчуком состоится в субботу

Церемония прощания с депутатом Верховной Рады от "Народного фронта", координатором группы "Информационное сопротивление" Дмитрием Тымчуком, состоится в субботу, 22 июня.

Церемония начнется в 10:00 в Доме офицеров в Киеве. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

"В субботу, 22 июня, в 10:00 в Доме офицеров состоится церемония прощания с народным депутатом "Народного фронта", координатором группы" Информационное сопротивление "Дмитрием Тымчуком, который трагически погиб 19 июня", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий.

По данным прокуратуры г. Киева, основной версией гибели Тымчука является самоубийство. Он находился в депрессивном состоянии и в последнюю неделю перед гибелью не выходил из дома.

Также на Цензор.НЕТ: Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом "Свободы" (посмертно). ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3133569
 
 
 Топ комментарии
 
Человек пришел в Раду, чтобы достойно работать и не воровать у народа, об этом показывает его декларация. Респект Человеку и земля пухом.
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если убийство - это прямое следствие избрания зе и возвращения рыгов во главе с портновым который и обещал такой сценарий, если это самоубийство - это тоже прямое следствие избрания зе как депресивный фактор. все плохо. а дядька хороший был
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Не сочиняйте, каким боком Зеленский ему угрожал, что он это сделал, он как месяц у власти.
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НФ требовал посмертно наградить Тымчука...
Но это не этично, в свете его самоубийства, да ещё в постели с любовницей.
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Так , шокобидлу вигідно вбивство журналіста подати як самовбивство
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А что случилось на самом деле, уже никто не узнает. Царство небесное.
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Не понятно, у Пашинского рыльце в пушку и чем он мог шантажировать Тымчука, не ясно.
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Адля тебя однохренственно, что угроза, что шантаж?
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Здесь на цензоре, каждый день кто-то кому-то угрожает))
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если убийство - это прямое следствие избрания зе и возвращения рыгов во главе с портновым который и обещал такой сценарий, если это самоубийство - это тоже прямое следствие избрания зе как депресивный фактор. все плохо. а дядька хороший был
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Не сочиняйте, каким боком Зеленский ему угрожал, что он это сделал, он как месяц у власти.
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Тымчук обещал, что зе сядет за нарушение Конституции...
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Хочется подкинуть версию для продажных порошкоботов - кровавый наркоман начал физическую расправу над всеми, кто когда либо нелестно отзывался о нём. И уничтожены будут даже те, кто просто не голосовал за Зеленского.
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Спецом для зебилов вещающих в защиту зебилопрезика что "он всего месяц у власти" сообщаю, что всего через месяц пребывания у власти Пороха были успешно освобождены Славянск и Краматорск. Это так, напоминание....
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"...возвращения рыгов во главе с портновым ")) Пиши исЧо!
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Украину иудеи превратили в Зимбабве беспредел нищета убийства журналистов и проукраинских активистов, напрочь отсутствует свобода слова и независимая журналистика..
Земля пухом..
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RIP
...
І так, у версії із суїцидом або тим паче нещасним випадком - не вірю.
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Человек пришел в Раду, чтобы достойно работать и не воровать у народа, об этом показывает его декларация. Респект Человеку и земля пухом.
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