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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грузия (3544) МИД (5027) Зеленко (26)

 Считаем необходимым всюду давать отпор любым проявлениям гибридной войны России, - МИД Украины о протестах в Грузии

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина с симпатией относится к позиции власти и гражданского общества Грузии что касается противодействия российской оккупации.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко о ситуации в Грузии, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с пониманием и симпатией относимся к позиции власти и гражданского общества Грузии относительно противодействия российской оккупации и считаем необходимым всюду давать отпор любым проявлениям гибридной войны России против Украины, Грузии, других стран", - заявила Зеленко.

"Украина подтверждает свою солидарность с грузинским народом в его борьбе за суверенитет и территориальную целостность своей Родины, свою поддержку укреплению и дальнейшему развитию демократии и демократических институтов в Грузии", - добавила пресс-секретарь.

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Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.

Источник: https://censor.net.ua/n3133568
 
 
 Топ комментарии
 
удивительно, уже месяц Украина без Порошенко и небо не упало на землю
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Судя по всему в РФ религия " секта имени солнцеликого Пу". Потому что к христианству, и уж тем более к православию они не то что не относятся, они его ненавидят всей своей "душонкой" ( или что там у них вместо нее). Обратите внимание жертвы их агрессии - православная Молдова, православная Грузия, православная Украина, поддерживают костер войны в Армении ( православной) с Азербайджаном. Пытались произвести гос. переворот в православной Черногории, пытались сорвать урегулирование отношений между православными Грецией и Сев. Македонией., враждебные нападки на Вселенского Патриарха ( называют стамбульским , турецким ) Что то с другими конфессиями и верованиями у них такого не замечал. Проглядывается их борьба именно с православием
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удивительно, уже месяц Украина без Порошенко и небо не упало на землю
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****** по осени щипают,
не так ли, модер ?

Студенты послали зелефилов Портнова и Губернского.
Пошлем и других.

не так ли. модер ? Считаем необходимым всюду давать отпор любым проявлениям гибридной войны России, - МИД Украины о протестах в Грузии - Цензор.НЕТ 8188
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Да хоть камни с неба, только бы не Порошенко?
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как то туманно высказался МИД...
И нашим и вашим...
А нужна конкретика.
Типа мы за грузин, которые протестуют прокремлёвской нынешней власти в Грузии, которая запустила высокопоставленного пуйловского рашиста в Грузию и который обгадил весь грузинский народ и ещё высказался за полное расчленение и уничтожение Грузии.
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Судя по всему в РФ религия " секта имени солнцеликого Пу". Потому что к христианству, и уж тем более к православию они не то что не относятся, они его ненавидят всей своей "душонкой" ( или что там у них вместо нее). Обратите внимание жертвы их агрессии - православная Молдова, православная Грузия, православная Украина, поддерживают костер войны в Армении ( православной) с Азербайджаном. Пытались произвести гос. переворот в православной Черногории, пытались сорвать урегулирование отношений между православными Грецией и Сев. Македонией., враждебные нападки на Вселенского Патриарха ( называют стамбульским , турецким ) Что то с другими конфессиями и верованиями у них такого не замечал. Проглядывается их борьба именно с православием
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масковіти усюди своє епло сують та серуть... шоб їх!!!!
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На Юго востоке Украины за деньги холуёв Кремля, уже неделю проводят странного рода акции: собирает преимущественно людей пенсионного возраста в крупных дворцах культуры и устраивает аттракцион невиданной щедрости, раздаривая подарочные пакеты с продуктами. Людям выдают пригласительные билеты, и по ним они получают еду. На один билет - один подарок. "У вас будут вопросы?", люди поспешили покинуть зал. Но направились вовсе не к выходу, а к гардеробной. Здесь их уже ждал свежий спецвыпуск газеты и продуктовые наборы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСчитаем необходимым всюду давать отпор любым проявлениям гибридной войны России, - МИД Украины о протестах в Грузии
 
 
 
 
 
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