 Считаем необходимым всюду давать отпор любым проявлениям гибридной войны России, - МИД Украины о протестах в Грузии

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко о ситуации в Грузии, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с пониманием и симпатией относимся к позиции власти и гражданского общества Грузии относительно противодействия российской оккупации и считаем необходимым всюду давать отпор любым проявлениям гибридной войны России против Украины, Грузии, других стран", - заявила Зеленко.

"Украина подтверждает свою солидарность с грузинским народом в его борьбе за суверенитет и территориальную целостность своей Родины, свою поддержку укреплению и дальнейшему развитию демократии и демократических институтов в Грузии", - добавила пресс-секретарь.

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Протесты в Тбилиси начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

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Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

В результате применения полицией в Тбилиси спецсредств пострадали около 70 человек, журналистка потеряла глаз.